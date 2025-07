¿Dónde debo colocar la pegatina de la ITV?

La Inspección Técnica del Vehículo (ITV) es ese procedimiento que todos odiamos y evitamos hasta el último momento, pero tiene una razón de ser. Algunos usuarios de la vía desconocen, o prefieren no atender, las necesidades de mantenimiento de un vehículo, que son claves para la seguridad de los pasajeros y el resto de la vía. Pese a la tensión y las dudas, llevarnos la pegatina de aprobado es coser y cantar si hacemos las cosas bien. Eso sí, no podemos olvidar colocar la etiqueta de la ITV en su lugar correspondiente.

La tarjeta de inspección técnica, conocida como distintivo V-19, acredita que ese vehículo reúne las condiciones para circular de manera segura. Es decir, las luces se encienden y apagan con normalidad, no emite más de lo homologado, frena correctamente y tiene los neumáticos en buen estado, entre otros detalles a observar. Una vez comprobado, y aprobado, se te otorga una pegatina rectangular y de colores.

Es obligatorio mostrar este distintivo desde la aprobación del Real Decreto 2822/1998, que indica que “todos los vehículos que han pasado la ITV deben llevar puesta la pegatina de forma obligatoria”. De lo contrario, la Dirección General de Tráfico puede multarte, dado que debes facilitar que los agentes de tráfico reconozcan y verifiquen el estado de la máquina de un vistazo. Por ese motivo, el propio anexo del Reglamento General de Vehículos aclara que:

“En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. En el resto de los vehículos, el distintivo se colocará en un sitio bien visible. La cara sin imprimir del distintivo será autoadhesiva”.

Es decir, no aclaran en que lugar debe ir colocada la pegatina de la ITV en motos y ciclomotores, pese a que es habitual verla en la horquilla delantera. Lo importante es que esté a la vista, así los cuerpos de seguridad podrán localizar rápidamente e identificar, por el color que cambia cada año, que todo está en orden.

La emoción de un favorable puede hacer que no coloquemos el distintivo al salir de la inspección y, pese a estar aprobados, también puede acarrear una multa de 80 euros para el propietario del vehículo. Efectivamente, si vas conduciendo un coche que no es tuyo y no lleva la pegatina de la ITV, es el dueño el que deberá hacerse cargo. Si por el contrario, la pegatina está falsificada, la sanción puede suponer de tres a seis meses de prisión y multas que van de los 6.000 a los 12.000 euros.