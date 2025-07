Automobile Barcelona: 40 cifras clave de un salón centenario

Automobile BarcelonaAutomobile Barcelona es un salón con historia que siempre mira hacia el futuro. Y hablando de historia, el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona ya tiene más de 100 años y suma un total de 42 ediciones, incluyendo Automobile 2019 y la edición 2023 que se celebrará del 13 al 21 de mayo en el Recinto Montjuic. Todos estos años dan para mucho pequeño detalle, así que, a continuación, repasamos la historia del Salón a través de sus 40 cifras más significativas.

En sus 104 años de existencia, el Salón del Automóvil de Barcelona ha celebrado 41 ediciones siendo la de este año 2023 la número 42. Automobile Barcelona es el primer Salón centenario de España, uno de los pocos del mundo...

Aunque la primera edición del Salón del Automóvil de Barcelona no tiene lugar hasta 1919, la Exposición de 1913 que parte de iniciativas individuales es un importante precedente que muestra el interés creciente por el automóvil en la Ciudad Condal. Entre esta Exposición y la primera edición oficial del Salón transcurrieron 6 años. La I Guerra Mundial fue clave en este lapso de tiempo.

La primera edición del Salón del Automóvil de Barcelona en 1919 contó con un total de 58 expositores que ocuparon los 1.260 metros cuadrados disponibles del Palacio de Bellas Artes del Parque de la Ciutadella. No faltaron ninguna de las principales marcas barcelonesas de esos años, muchas de ellas recién creadas: Hispano Suiza, T.H., David, Elizalde, América, España, Abadal, Nike y DyG...

La II edición del Salón de Barcelona, celebrada en 1922, contó con 33.410 visitantes33.410 visitantes. Fue la primera celebrada en el Palacio de Arte Moderno, un edificio que contaba con 14.280 metros cuadrados de exposición, un marco diez veces mayor que el Palacio de Bellas Artes donde tuvo lugar la primera edición. Es la primera vez que el Salón es reconocido como internacional.

De 138 a más de 400. Los stands de expositores procedentes de España, Reino Unido, Alemania, Austria y Estados Unidos, previstos inicialmente en la III edición del Salón de Barcelona de 1924 eran 138 pero a medida que se acercaba el Salón se dieron cuenta de que eran insuficientes y tuvieron que añadir 19 más, a los que se añadirían finalmente otros de accesorios, tractores, camiones, carroceros, bicicletas... superando la cifra de 400. Por aquel entonces, el alquiler del Palacio de Arte Moderno costaba 125.000 pesetas incluidos decoración y luz, mientras que los ingresos esperados eran de 400.000 pesetas entre expositores y visitantes.

El interés por el Salón del Automóvil era imparable y en su IV edición celebrada en 1925 se reunieron 408 expositores. Fue además un salón que contó con una sección aeronáutica en la que se pudo ver un invento que al cabo de los años revolucionaría el mundo del transporte aéreo, el autogiro de De la Cierva.

En ese año, la V Edición del Salón del Automóvil de Barcelona se celebra ya en el recinto de Montjuïc. Este es el último año que la marca Elizalde expuso en el Salón para dedicarse a fabricar motores de aviación. Trascurrirán 6 años entre esta y la siguiente edición.

La edición VI del Salón del Automóvil de Barcelona celebrada en 1933 dispuso de 50.000 metros cuadrados de exposición a pesar de que sus organizadores pensaron que necesitarían menos espacio debido al crack del 29. Primero reservaron el Palacio de la Metalurgia pero posteriormente tuvieron que habilitar gran parte de la avenida que une la Plaza España con la célebre fuente Bohigas. Contó con 60.000 visitantes que pudieron contemplar un total de 355 stands. Hispano Suiza era ya la única marca española presente.

La cuarta parte de uno de los dos palacios en los que tuvo lugar el VII Salón del Automóvil de Barcelona en 1935 lo ocupaba Mercedes-Benz exponiendo como modelos destacados el 130 de motor posterior y un impresionante 500 Kroadster en blanco y con carrocería Erdmann&Rossi, en una plataforma giratoria.

La primera edición de la época moderna del Salón del Automóvil de Barcelona, llegó 31 años después, en 1966. La VIII edición disponía de 107.272 metros cuadrados repartidos entre cuatro pabellones de exposición y contó con una amplia representación de las marcas más importantes a nivel mundial.

En 1967 llegaron un 30 por ciento de expositores más al Salón del Automóvil de Barcelona, el segundo después del impasse, ocupando 150.000 metros cuadrados. El sector del automóvil atravesaba momentos muy dulces, en el primer semestre de 1967 las matriculaciones habían crecido en nuestro país un 57 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, que también había sido ya un buen año.

En 1968 el Salón de Barcelona es reconocido oficialmente como internacional por la OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles), dos ediciones después de la vuelta tras el parón de la Guerra Civil. La historia se repetía, de la misma manera que en su primera etapa también lo consiguió en su segunda edición.

Seat llegó al millón de unidades fabricadas en nuestro país. La marca española expone orgullosaen su stand del XI Salón Internacional de Barcelona de 1969 la unidad que lo conmemora, un Seat 124.

El primer Salón de los 70 contaba con 200.000 metros cuadrados, la edición XII. Ya era uno de los de mayor crecimiento de los Salones europeos. En ese momento, por superficie ocupada era el segundo tras el de Frankfurt. Por aquel entonces estaban de moda los buggys, y el más destacado expuesto en la edición de 1970, fabricado por los talleres Hispano Alemán de Madrid, con motor de un 911 costaba 210.000 pesetas, aunque los había más asequibles.

El Dodge 3.700 coupé presentado en el XIV Salón de 1972, comenzaba a fabricarse en un número limitado de unidades y costaba 550.000 pesetas, cifra muy elevada por aquel entonces.

163.580 pesetas costaba el Citroën GS, una de las estrellas de la marca francesa en la XV edición de 1973.

El Salón del Barcelona de 1974 se abre tres días antes de lo programado. Un salón que a pesar de la crisis del petróleo generada el año anterior tuvo un gran poder de convocatoria, con estrellas como el Seat 133, el futuro Chrysler 180 y el anuncio de que Ford, que contaba con un amplio stand, fabricaría en España.

250.000 metros cuadrados ocupó la edición XVII del Salón de Barcelona de 1975, 60.000 de ellos correspondientes a stands, un excelente tamaño teniendo en cuenta el entorno en que se desarrolla, en plena crisis del petróleo con una bajada de las ventas y un precio del barril que había multiplicado su precio por 10. En esa edición Mercedes presentaba el 300D, un diésel en el que junto con Peugeot eran únicos especialistas, y que apostaba por un tipo de combustible que la crisis energética potenciaría notablemente. Este 300D era uno de los primeros Dieselprestacionales del mercado.

A partir de 1977 el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona pasa a ser bienal, siguiendo la tónica de los principales Salones Internacionales. Cada vez eran más los modelos de marcas de fabricación nacional presentes en el Salón. Al Seat 131 berlina y familiar presentado en esta edición XIX, se unen el Chrysler 150 que se comienza a fabricar en Villaverde y el recién lanzado Ford Fiesta, entre otros.

40 eran los kilómetros de cobertura en Madrid o Barcelona de un teléfono apto para incorporarse en un automóvil que Telefónica mostraba en su stand en la edición celebrada en 1977. Se trataba de un aparato muy voluminoso que parecía más de ciencia ficción o de películas de James Bond.

El 1 de mayo de 1979 se clausuraba la XX edición del Salón internacional de Barcelona coincidiendo con la entrada en vigor de una amplia liberalización de las importaciones de automóviles hacia la CEE, una muy buena noticia para la industria española que exportaba el 40 por ciento del 1,05 millones de vehículos producidos.

La desaparición de los cupos de importación y la reducción de los aranceles por la próxima entrada de España en la CEE hizo que las marcas presentaran en la edición XXI del Salón Internacional de Barcelona de 1981 menos novedades pero que llegaran con stands con mucha más presencia. Destacaban las marcas Premium de gran éxito por un lado y, por el otro muchas marcas del Este de Europa presentes: Lada, MoskvitchyPolski.

Nissan presenta en la XXII edición el Salón de Barcelona su primer vehículo fabricado en España, el Nissan Patrol, construido en la antigua factoría Ebro de Motor Ibérica ubicada en la Zona Franca de Barcelona.

La XXIII edición del Salón de Barcelona fue inaugurada por el Rey Juan Carlos I, en 1985, que por primera vez acudía como monarca, siguiendo la tradición establecida por su abuelo Alfonso XIII en los Salones de comienzos de siglo. Es la puesta de largo del Fiat Uno turbo, equipado con un motor 1.3 litros, que tenía una potencia máxima de 105 CV.

BMW exponía en el Salón del Automóvil de 1987, la XXIV edición, una de sus estrellas del momento, el 750 con motor de 12 cilindros en V, una edición con gran presencia de coches japoneses: Nissan, Honda, Toyota, Subaru, Mazda, Suzuki y Daihatsu estuvieron presentes.

El buen momento económico que atravesaba el mundo en 1989, se contagiaba al automóvil y en la edición de ese año se contó con 1.150 expositores distribuidos en casi 100.000 metros cuadrados. La XXV edición del Salón contó con una amplia representación de los más potentes coches alemanes, desde el nuevo Mercedes SL Roadster hasta el BMW M5. Audi presentaba su nuevo V8.

Audi presenta en el XXVI Salón de Barcelona en 1991 el S4, berlina derivada del Audi 100 que montaba motor de 5 cilindros y 20 válvulas, tracción total y caja de cambios de 6 velocidades, algo muy novedoso para el momento.

Aunque no era un año que correspondía a una edición del Salón por ser año impar, en 1994 se celebra el 75 aniversario del Salón con una exposición de coches y motos históricas, muchos de ellos mostrados en las primeras ediciones del Salón del Automóvil.

En la edición XXVIII del Salón del Automóvil de Barcelona de 1995 Renault mostraba como primicia mundial el Renault Laguna Break, el familiar que completaba la gama de este modelo. También contaba con el Spider junto al que posó el piloto entonces de Benetton-Renault, Michael Schumacher.

Uno de los coches más potentes expuestos en el Salón de Barcelona de 1997 fue el Viper GTS de 455 CV de potencia.

En la última edición del siglo XX del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona, la XXX, celebrada del 22 al 30 de mayo de 1999, se presentaron 40 primicias. Contó con más de 915.000 visitantes.

Más de una veintena de marcas automovilísticas estuvieron presentes en el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona de 2001, que contó con 876.000 visitantes, y en la que Seat daba a conocer el León Cupra R.

El Salón Internacional del Automóvil de 2003 ocupaba 250.000 metros cuadrados, contaba con más de 70 novedades en España y era visitado por 1.083.000 visitantes.

Más de 1,1 millón de personas visitaron la edición el Salón del Automóvil de Barcelona en 2005, la XXXIII, a la que acudieron 42 marcas y donde se mostraron cuatro novedades mundiales.

En la edición XXXIV del Salón de Barcelona hubo una exposición con 22 Rolls-Royce, la mayor presentada en un Salón del Automóvil hasta entonces, procedentes de La Torre de LoizagaLa Torre de Loizaga, en Vizcaya. La edición de 2007 contó con la presencia de 44 marcas.

La edición de 2009 que celebraba el 90 Aniversario del Salón de Barcelona tuvo un récord de visitantes con casi 1.150.000. Fue declarado “Acontecimiento de Excepcional Interés Público” por el Congreso de los Diputados y contó con récord también de marcas, 55.

Un total de 35 marcas estuvieron presentes en el salón del Automóvil de Barcelona de 2011 que, a pesar de la crisis, presentó más de 30 primicias, la del Hyundai i40 sedán en exclusiva mundial. Por primera vez se dedica gran espacio al coche eléctrico e híbrido, que cuentancon un pabellón para sí mismos.

En la edición de 2013 el Salón acoge una exposición de los 50 ganadores del Car of the Yearlos 50 ganadores del Car of the Year que celebra entonces su medio siglo de historia. Desde el Rover 2000 que se alzó con el galardón en 1964 hasta la séptima generación del Volkswagen Golf que lo había obtenido unas semanas antes.

750.000 personas visitaron en 2015 el Salón del Automóvil, un certamen que contó con más de 60 novedades, 3 europeas y dos mundiales, entre ellas el último restyling del Seat Ibiza IV.

Nace Automobile Barcelona en 2017. Tecnología y automoción se dan la mano en un Salón único. Se registraron 80.000 preventas de vehículos, un 15 por ciento superior a las alcanzadas en la anterior de 2015 y tuvo 755.000 visitantes, siendo un 63 por ciento de ellos menor de 40 años.