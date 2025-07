Zero Motorcycles ofrece hasta 3.500 euros de descuento

A la falta de ayudas por parte de la Administración, Zero MotorcyclesZero Motorcycles responde con una campaña de descuentos ‘Nosotros somos el incentivo’. Y es que los modelos de Zero Motorcycles no quedan contemplados dentro del Plan MOVES III. Así, la marca líder mundial motocicletas eléctricas y propulsores eléctricos pone en marcha una campaña de ayudas en la compra de una moto de la firma estadounidense de hasta 3.500 euros.

Con la campaña ‘Nosotros somos el incentivo’, Zero Motorcycles pone más fácil que nunca pasarse a la movilidad eléctrica, tanto por los descuentos como también por ofrecer una financiación a medida y poder pagar cómodamente a plazos. Las ayudas pueden llegar hasta los 3.500 euros en modelos tan prestacionales como las SR/S, SR/F y SR además de la novedosa DSR/X, la primera moto adventure 100% eléctrica.

En el caso de modelos tan polivalentes como la DS, FXE, S y FX, la firma estadounidense concede unos descuentos de hasta 1.500 euros para facilitar más si cabe esta transición hacia la movilidad eléctrica de la firma líder en este campo. La campaña es válida del 21 de abril al 31 de mayo.

Más allá de estas ayudas promovidas por la propia Zero Motorcycles, la marca de Santa Cruz da un paso más ofreciendo una financiación a medida, según las necesidades de cada usuario, para poder disfrutar de la experiencia de la conducción de una moto eléctrica y con ella reducir la huella de carbono a favor de una sociedad más saludable. Para más información y conocer las últimas novedades de la campaña ‘Nosotros somos el incentivo’ se puede visitar la web de Zero o acercarse al concesionario más cercanopuede visitar la web de Zero.

Por otro lado, Zero Motorcycles e Integrated Micro-Electronics Inc. (IMI), compañía líder de servicios de producción electrónica con sede en Filipinas, se enorgullecen en anunciar un nuevo acuerdo estratégico de producción. Como parte de esta nueva colaboración, IMI comenzará a ensamblar en sus instalaciones ubicadas en Laguna algunos de los modelos y/o módulos de la gama eléctrica de motocicletas de Zero Motorcycles, un trabajo que se realizará juntamente con las instalaciones de Zero ubicadas en Scott’s Valley, California. Toda la producción suministrada por IMI se entregará a los clientes y distribuidores de Zero Motorcycles en todo el mundo, centrándose principalmente en los mercados europeo y asiático.

Esta colaboración implica tanto el ensamblaje completo de motocicletas como parcial, montando módulos que finalmente serán completados por los equipos de Zero, junto con la batería y la electrónica del vehículo. De todos los socios potenciales considerados por la marca californiana, solo IMI poseía la experiencia tanto en la fabricación de productos electrónicos como en el ensamblaje de motocicletas. Además, la empresa matriz de IMI, Ayala Corporation (AC Industrials), ha dado grandes pasos en términos de sostenibilidad, y se espera que la colaboración con Zero abra en el futuro posibles sinergias con AC Industrials.