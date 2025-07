La primera bicicleta eléctrica de Audi está inspirada en el RS Q e-tron del Rally Dakar

Cada vez más usuarios apuestan por la bicicleta eléctricabicicleta eléctrica para realizar sus desplazamientos urbanos. El crecimiento de la demanda y del mercado de las e-bikes ha llevado a marcas como DucatiDucati, Yamaha Yamahao Lancia Lanciaa adentrarse en el segmento de la micromovilidad para cubrir las necesidades de todos sus clientes. El último fabricante de vehículos que se ha atrevido a acceder a este mercado en auge ha sido AudiAudi, con el lanzamiento de la nueva Audi electric mountainbike powered by Fantic, una bicicleta eléctrica de montaña de alta gama que se suma al exitoso patinete eléctrico Audi electric kick scooter powered by EgretAudi electric kick scooter powered by Egret.

La primera e-bike de Audi, desarrollada en colaboración con Fantic, está inspirada en el RS Q e-tronRS Q e-tron, el modelo eléctrico con el que la firma de los cuatro aros compitió en el Rally Dakar, por lo que es perfecta para los usuarios que buscan una opción deportiva entre las e-bike MTB. Su diseño es compacto, deportivo y ligero (pesa sólo 2,8 kilogramos).

Sus componentes son de la máxima calidad (transmisión, suspensiones, frenos y ruedas) y destaca por su cuadro de aluminio ultraligero, con una elevada resistencia a los impactos, y sus elementos de fibra de carbono. En cuanto a la amortiguación, se recurre a los especialistas de Öhlins en ambos ejes, con una horquilla delantera de 180 milímetros de recorrido. Las llantas, de la marca Mavic, son de 29 pulgadas para la rueda delantera y de 27,5 pulgadas para la trasera; mientras que los frenos de disco IN.CA.S aportan un gran control en los momentos más intensos.

Por otro lado, la e-bike dispone de un cómodo y completo display en el manillar que permite acceder a los distintos menús de información de la bici sin tener que retirar las manos del manillar. Gracias al display, el ciclista puede consultar información de su interés como el estado del sistema, el nivel de carga de la batería, la distancia recorrida o la velocidad. Además, puede seleccionar el nivel de asistencia al pedaleo que mejor se adapte a cada momento. Para ello, existen cuatro programas:

En el apartado mecánico, el sistema de propulsión de la e-bike de Audi cuenta con el reconocido motor eléctrico Brose S-MAG de 250 vatios de potencia y 90 Nm de par máximo. En cuanto a la batería de iones de litio, que se encuentra en el tubo diagonal del cuadro, tiene una capacidad de 720 Wh y destaca por su larga duración, incluso cuando es sometida a grandes cargas en las rutas más exigentes. La transmisión de la bici eléctrica corresponde al grupo electrónico e inalámbrico GX-AXS Eagñe de 12 velocidades de SRAM y cuenta con una certificación que garantiza su resistencia al agua y al polvo.

La nueva Audi electric mountainbike powered by Fantic está disponible en tres tallas (S, M y L) en la Red Oficial de Audi por un precio de 9.445 euros, con el IVA incluido.