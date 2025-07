Los coches más icónicos de ‘Los Simpson’

Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de ‘Los Simpson’ una fecha muy señalada para los fans y apasionados de la familia animada de color amarillo más famosa del mundo, que ya suma un total de 34 temporadas y 745 episodios. Los personajes creados por Matt GroeningMatt Groening en 1987 han formado parte de la infancia y adolescencia de millones de personas, entre las que me incluyo. Por ello, desde Neomotor queremos homenajear a ‘The Simpsons’ ‘The Simpsons’recordando los coches más populares de la mítica serie estadounidense.

Si pensamos en los coches de la familia Simpson nos vienen rápidamente a la mente dos vehículos: el sedán de color rosa que suele conducir Homer y que se ha convertido en todo un icono para los mayores aficionados a la serie, y el coche familiar de color naranja que suele utilizar Marge. De hecho, los dos vehículos aparecen en la intro de la serie.

El sedán rosa que conduce Homer todos los días fue todo un misterio para los fans de la serie hasta la temporada 28, cuando se desveló por fin la marca y el modelo que inspiraron al vehículo. Como podemos ver desde el primer capítulo, se trata de un sedán con cuatro puertas, dos asientos delanteros y una banqueta trasera que luce unos faros delanteros redondeados y unos pilotos traseros verticales. Con estas características, podría tratarse de cualquier modelo americano de los años 70, pero como se anunció en el episodio 11 de la temporada 28, titulado “Pork and Burns”, se trata de un Playmouth Junkerolla de 1986, una variante muy rara y peculiar del Playmouth ReliantPlaymouth Reliant que aprovechaba gran parte de los componentes de otros modelos como el Playmouth Valiant de 1973, del que copia los pilotos delanteros. Como curiosidad, destacar que el motor del coche de Homer Simpson es un cuatro cilindros de 2,2 litros con 84 caballos de potencia.

En cuanto al segundo vehículo de la familia, el de color naranja, es un Chevrolet Chevelle Station Wagon del año 1973, todo un clásico de los años 70 que por su amplitud, espacio de carga y comodidad se enfocó principalmente a las familias numerosas. De hecho, es el vehículo que ‘Los Simpson’ utilizan para viajar o desplazarse en familia.

‘The Homer’ es probablemente el modelo más icónico de la serie y no podía faltar en este artículo. Hizo su primera aparición en la segunda temporada de la serie y es un coche diseñado por el mismísimo Homer Simpson para la compañía automovilística de su hermanastro perdido, Herb Powell.

Seguramente, en la mente de Homer el vehículo era un modelo de ensueño, pero la verdad es que podría entrar perfectamente en la lista de los coches más feos de la historia. Su diseño era muy peculiar, contaba con un habitáculo dividido en dos mediante cúpulas independientes, equipaba tecnologías dignas de películas de ciencia ficción, tapicería de terciopelo y lo mejor de todo: al tocar el claxon sonaba la canción de ‘La Cucaracha’. Todo ello por un precio de 82.000 dólares, una cifra que casi nadie podía pagar y que hacía al ‘Homer’ un modelo muy poco rentable.

La creación y presentación de ‘The Homer’ fue todo un fracaso y precipitó a la firma de su hermano, llamada Powell Motors, a la bancarrota.

Al escuchar la palabra Cañonero es imposible no pensar en el gran todoterreno rojo de los Simpson. Esta gran camioneta 4x4 apareció por primera vez en el episodio “La última tentación de Krusty” de la temporada 9 y seguro que todavía no has podido olvidar la pegadiza canción que lo anunciaba.

Posteriormente, apareció en la décima temporada, cuando Homer toma la decisión de cambiar de coche y compra un Cañonero por el exagerado precio de 400.000 dólares. Sin embargo, cuando llega al trabajo intentando presumir de su nueva adquisición, sus compañeros de la central nuclear le hacen ver que ha comprado la versión femenina del Cañonero, remarcando que en lugar de llevar encendedor, el coche viene con barra de labios. La situación lleva a Homer a entregar el vehículo a Marge, quien entra en un estado de ira cada vez que lo conduce, parodiando el comportamiento de los conductores norteamericanos que se creen superiores por llevar un vehículo de gran tamaño.

El mítico Cañonero de los Simpson está inspirado en los SUV americanos de la década de los 90 y se basa en el Ford BroncoFord Bronco. Según la propia canción que anunciaba el 4x4 en la novena temporada, mide unos 10 metros de longitud, ocupa dos carriles y pesa 65 toneladas de “orgullo americano”.

Otro modelo que no podía faltar en este reportaje es la camioneta basada en la Ford F-150 de finales de los años 70 que Homer compra por 20.000 dólares y utiliza para convertirse en Mr. Quitanieves, tras fundar su propia empresa y grabar su propio spot publicitario.

A lo largo de las 34 temporadas de los Simpson han aparecido muchísimos coches basados o inspirados en modelos reales. En la siguiente lista mencionamos algunos de los coches más destacados. ¿Los recuerdas todos?