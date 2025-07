Salón de Shanghái: los eléctricos toman el mando

A estas alturas, decir que los coches eléctricos serán los protagonistas del Salón de Shanghái (Auto Shanghái), que arranca el próximo 18 de abril en la ciudad china, no debería ser noticia. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de las novedades que se expondrán en la muestra serán vehículos enchufables. Una decisión lógica si tenemos en cuenta que el mercado chino es el más importante del mundo para este tipo de coches y que, además, varias de las novedades se producirán allí.

A falta del escaparate que suponía cada año el Salón de Ginebra, que en 2023 moverá la edición a QatarSalón de Ginebra, que en 2023 moverá la edición a Qatar de cara al mes de octubre, Shanghái se posiciona como uno de los eventos más importantes del año y por eso gran parte de las firmas automovilísticas más importantes llegarán al Gigante Asiático con algunas novedades muy importantes. Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen o Toyota preparan grandes noticias y, desde Neomotor, os las contaremos todas.

De momento, tenemos algunos avances, como por ejemplo la gran novedad de Volkswagen, la berlina ID. 7Volkswagen, la berlina ID. 7, que podremos ver y os adelantaremos desde Berlín el próximo lunes 17 de abril. Después, se expondrá en el Auto Shanghái en una versión muy cercana a la de producción. El ID. 7 es una de las grandes esperanzas de la marca para competir con Tesla y su superventas Model 3. Dentro del mismo Grupo Volkswagen, Porsche ha elegido Shanghái para presentar la nueva generación del Chayennenueva generación del Chayenne en, dice la marca, “una de las actualizaciones de producto más amplias de la historia de Porsche”. Como adelantó NeomotorComo adelantó Neomotor, sobre esta generación se basará una nueva versión eléctrica del SUV de lujo alemán. Finalmente, Audi estará presente pero con una novedad algo pintoresca: el diseño que tendrá su Fórmula 1 cuando entre en el Gran Circo en 2026.

Otra firma alemana, Mercedes-Benz, llegará con una de sus propuestas más ambiciosas hasta la fecha, el Mercedes-Maybach EQS SUV, una versión de lujo de su todocamino eléctrico, que llegará acompañada del nuevo EQE crossover y del SUV GLC, que también se estrenarán en China.

Sin salir de Europa, aunque pertenecen al grupo chino Geely, Polestar ha elegido Shanghái para que debute el Polestar 4, un nuevo deportivo eléctrico para la compañía de coches de altas prestaciones. Podemos esperar un SUV de diseño elegante con cierto aire radical que continúe con la línea establecida por sus hermanos Polestar 2 y Polestar 3. Como todos los coches de la marca, se producirá en China.

Desde Japón, Toyota y Lexus también tienen ases bajo la manga La primera mostrará dos vehículos eléctricos de la familia bZ (Beyond Zero)familia bZ (Beyond Zero) por primera vez, que llegarán el año que viene al mercado del Gigante Asiático. Lexus, por su parte, presentará el LM, un monovolumen híbrido de lujo que no solo apunta al mercado chino, sino que también se venderá en los mercados europeos.

No serán estas las únicas novedades desde el país del sol naciente, ya que Nissan y Honda quieren su cuota de protagonismo. Los de Yokohama mostrarán en Shanghái un prototipo eléctrico que anticipa un modelo desarrollado exclusivamente para China, así como el Max-Out, otro prototipo desvelado por primera vez en 2021 como prototipo digital. En cuanto a Honda, su apuesta pasará por desvelar algunos prototipos de su submarca e:N de coches eléctricos.

Por otro lado, las marcas chinaslas marcas chinas no dejarán que las automovilísticas internacionales les quiten el protagonismo y por ello han preparado una batería de presentaciones donde los eléctricos e híbridos también son los más destacados. Por ejemplo, BYD desvelará el F SUV, un todoterreno híbrido de grandes dimensiones que mira directamente al Clase G de Mercedes-Benz.

A BYD seguirán Xpeng con el SUV cupé eléctrico G6, HiPhi con eléctrico Y, que se convertirá en su vehículo de acceso y Zeekr con el X, un SUV eléctrico que compartirá motor y tecnología con el Smart #1 y el Volvo EX30 -todos vehículos del grupo Geely.