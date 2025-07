El Desierto de los Niños 2023: Solidaridad en formato aventura

Hyundai Hyundainos ha brindado, una vez más -sí, hemos repetido- la oportunidad de participar en la decimoséptima edición del Desierto de los NiñosDesierto de los Niños, un evento solidario y de aventura en el que una caravana de 46 vehículos y 160 personas -48 de ellas niños- recorre más de 2.000 kilómetros por Marruecos, poniendo a prueba las virtudes de la gama SUV de la marca y ayudando -de verdad, sin intermediarios, de primera mano- en lo posible a las zonas más necesitadas del país. Ya lo habíamos hecho, ya sabíamos lo emocionante y divertido que resulta conducir coches casi de serie -neumáticos Hankook y protección inferior- por pistas y ríos de arena, lo que se te encoge el estómago cuando ves las condiciones en las que sobreviven esta gente, cuando ves la inexpresable gratitud que revelan sus caras, pero, una vez más, este equipo de grandes profesionales ha conseguido que “nos sintamos diferentes”.

Nacho Salvador es un tipo singular. Periodista de Motor desde tiempos inmemorables, Campeón del Mundo de Bajas TT como copiloto y enamorado del off road y el desierto hasta las entrañas. Capitaneó una iniciativa de la revista especializada en 4x4 donde trabajaba y organizó rutas y viajes a Marruecos, en uno de ellos, uno de sus lectores/clientes, se presentó con sus hijos pequeños a la salida de uno de esos viajes “quiero que ellos vivan ésta experiencia” dijo. Nacho, como de costumbre y con todas las reservas, tiró “palante”. La experiencia le sirvió para flipar (sic) con el comportamiento de los chavales y, ni corto, ni perezoso ideó El Desierto de los Niños. “Era viable, como comprobé y solucionaba el eterno dilema de ¿con quien dejo a mis hijos mientras me bajo una semana a Marruecos?”. Lo propuso a la marca japonesa con la que colaboraban en sus viajes y... lo tildaron de loco. Error, nada hay más tenaz que un entusiasta como Nacho Salvador.

Por aquel entonces el hoy Director General de Hyundai Motor España, Polo SatrústeguiPolo Satrústegui era el responsable de marketing de la firma en nuestro país y pese a que su gama off road no era en ese momento ni muy completa, ni muy importante en sus ventas, no lo dudó cuando Nacho se lo propuso. El proyecto estaba en marcha. Ya puestos y aprovechando contactos y conocidos, Nacho propuso a unos de sus sponsor “Ya que vamos a ir a Marruecos, con niños, podrías darnos mochilas, gorras, etc. para entregarlos a los niños de allí”, el resultado fue un camión lleno de cosas que hubo que incorporar a la caravana...

Más de 20 años y 17 ediciones después -la pandemia hizo suspender algunas ediciones-, El Desierto de los Niños no es sólo un evento, también es una Asociación de Ayuda Humanitaria, cuenta con el apoyo de un montón de gente y de compañías, es una de la “joyas” más envidiadas por los competidores de Hyundai que, cada año se involucra más e involucra más a su Red de Concesionarios en el proyecto como nos cuenta Santiago de la Rocha, Director de Comunicación de Hyundai Motor España, apasionado y, junto con Polo Satrústegui, máximo valedor de la iniciativa, o de Hankook, neumático oficial, o de... muchas personas que donan desinteresadamente para la causa.

Como nos explica Ana Martínez -la cara más amable, discreta y sufrida del Desierto de los Niños-, fue en la tercera o cuarta edición, cuando uno de los participantes quiso ayudar “en serio”, donó 3.000€ y se hizo necesaria la creación de la Asociación, gracias a ella todo se ha profesionalizado, ahora les traemos o colaboramos en lo que de verdad necesitan, pozos, guarderías, escuelas... es duro, difícil -la cantidad de permisos que necesitamos es abrumadora- y agotador, pero taaan gratificante que no podemos vivir sin ello.

Por nuestra parte, sólo les vamos a decir que hemos visto y comprobado -hasta hemos plantado una de las palmeras del futuro oasis- que toda la ayuda que estos locos consiguen llega a esta pobre gente sin intermediarios, sin gastos superfluos, sin comisiones ni engaños. Todo respira autenticidad. Búsquenles y apóyenles. Merece la pena.

HYUNDAI TUCSONHYUNDAI TUCSON: Los más numerosos de la caravana, en versiones gasolina, diésel, híbridos e híbridos enchufables -como el que nosotros condujimos-. Su equilibrio entre rendimiento, confort y atractivo estético le ha llevado a ser el coche más vendido en nuestro país en 2022. Pese a su reducida altura al suelo y su escasa preparación - chapa protectora inferior y neumáticos Hankook- superó las dificultades impecablemente y registró consumos contenidos.

HYUNDAI SANTA FEHYUNDAI SANTA FE: El SUV más grande y lujoso de la casa volvió a lucirse en el desierto. En su versión PHEV (híbrida enchufable) llevó, incluso, tripulaciones de seis personas. Con la misma preparación que el Tucson y pese a su mayor distancia entre ejes, nunca se quedó atascado. Su consumo también resulto bastante contenido.

HYUNDAI STARIAHYUNDAI STARIA: Apuesta personal del propio Polo Satrústegui, construido sobre la misma plataforma que el Santa Fe y con idéntico sistema de transmisión 4x4, su distancia entre ejes es aún mayor y pesa 400 kilogramos más, lo que no le impidió evolucionar sorprendentemente bien por todo el recorrido. El equipo de Alain Afflelou lo escogió para sus ópticos y estaban encantados de su capacidad y confort.

HYUNDAI IONIQ5HYUNDAI IONIQ5: Polo Satrústegui y Santiago de la Rocha estaban convencidos de que conseguiría hacerlo -la mayoría de periodistas presentes pensábamos que no-, así que el propio Nacho Salvador y la adorable Ana Martínez lo incorporaron a la caravana y lo condujeron. Misma preparación que el resto, chapa de protección inferior y neumáticos Hankook específicamente diseñados para SUV de altas prestaciones. Aunque llevaron un generador en el camión de asistencia, nunca se utilizó. Bastó con un cargador y la ridícula red de carga marroquí. Me adelantó en plena hamada -digamos que a alta velocidad-, “he de llevarlo en eco, no por el consumo, sino porque en sport parece un dragster! Nos decía Nacho (sic)”. Cero problemas y un sorprendente consumo medio de 20,1 kWh/100 kms.