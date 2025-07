¡Ojo! La DGT alerta de una nueva estafa sobre el carnet de conducir

El número de estafas que circulan por Internet y por las redes sociales es muy elevado. Seguro que muchas veces has detectado en la bandeja de entrada de tu correo electrónico algún mensaje sospechoso de fraude o incluso has recibido algún enlace a una página web que te solicitaba tus datos personales, contraseñas o incluso tu cuenta bancaria. Pues bien, la Dirección General de Tráfico (DGT) Dirección General de Tráfico (DGT)ha advertido a través de su perfil oficial de Twitterperfil oficial de Twitter de un nuevo engaño que está circulando por Internet: ofertas para obtener el carnet de conducir, previo pago, sin aprobar ningún examen.

Sí, has leído bien. Como puedes ver (abajo) en las capturas de pantalla publicadas por la DGT en Twitter, los estafadores ofrecen a través de una conversación de WhatsApp la obtención de un permiso de conducir a cambio de 653 euros. Además del dinero, el único requisito que exigen los estafadores es que el usuario sepa conducir. “No tendrás que aprobar ningún examen teórico ni práctico, por eso exigimos que nuestros clientes sepan conducir”, revela el mensaje.

Los delincuentes continúan el texto solicitando algunos datos del usuario para “la constitución de su expediente”, el cual aseguran que quedará registrado en la base de datos de la DGT. Por dicho trámite piden 175 euros adicionales.

Sin duda, se trata de una trampa en toda regla, pero como ocurre con otro tipo de fraudes, siempre hay alguien que pica. Por ello, la DGT recuerda a través de sus redes sociales que en España es obligatorio superar un examen teórico y otro práctico para obtener el carnet de conducir; y advierte a los más despistados: “mucha atención a las ofertas que circulan por Internet y que te ofrecen, previo pago, obtener el carné sin aprobar ningún examen. No hagas caso porque es una estafa”.

Sacarse el carnet de conducir en España es un proceso complicado que requiere de tiempo, ganas y dinero. No es un trámite que se pueda comprar fácilmente.

Según la OCU, el permiso de conducir cuesta actualmente entre 600 y 1.600 euros, en función del tipo de carnet y de las habilidades del conductor. Es cierto que, actualmente, mucha gente no puede hacer frente a dicha cuantía, pues hablamos de mucho dinero. No obstante, si necesitas sacarte el permiso de conducir con urgencia y no estás atravesando una buena situación económica, te interesará saber que algunas comunidades autónomas o diputaciones ofrecen una serie de ayudas para la obtención del carnetalgunas comunidades autónomas o diputaciones ofrecen una serie de ayudas para la obtención del carnet.