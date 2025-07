Lamborghini entra en la era de la electrificación con el Revuelto

Ya es oficial. Lamborghini ha entrado de lleno en la era de la electrificación con su primer coche enchufable, el Revuelto. No sufráis. Este superdeportivo no busca eficiencia con sus atributos eléctricos, sino prestaciones y rendimiento.sino prestaciones y rendimiento. De hecho, es ya uno de los vehículos de la firma del toro más potentes de la historia y sus cifras son escandalosas. Un buen autorregalo para celebrar los 60 años de su nacimiento.

A Lamborghini, como no podía ser de otro modo, no le gusta lo convencional. Por eso, a su primer híbrido enchufable no lo llaman PHEV, sino HPEV, siglas en inglés de coche electrificado de alto rendimiento, prestaciones que consigue de la combinación de un motor V12 atmosférico de 6.5 litros y 825 CV de potencia y tres motores eléctricos, dos en el eje delantero de 150 CV cada uno y uno en la caja de cambios de doble embrague que puede suministrar energía al eje trasero según el modo de conducción -Recharge, Hybrid, Performance, Città, Strada, Sport y Corsa- seleccionado. En total son 1.015 CV de potencia.

En cuanto al peso, Lamborghini declara una relación peso/potencia de 1,75 kilos por CV, un valor excelente para un coche de altas prestaciones. Con todo, es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 2,5 segundos, de pasar por los 200 km/h en siete segundos y de alcanzar más de 350 kilómetros por hora. Una locura. En caso de querer circular en modo cero emisiones, el Revuelo cuenta con una batería de 3,8 kWh -una cifra corta-, que le aportará algunos kilómetros de autonomía. Con la etiqueta ‘ECO’ en el parabrisas, Lamborghini dice que sus emisiones son un 30% menores respecto al Aventador Ultimae. La batería puede recargarse en menos de 30 minutos en una toma doméstica de 7 kW de potencia o a través de la frenada regenerativa y el exceso de potencia del motor en menos de seis minutos.

Su enorme potencia se combina, según la marca, con un dinamismo que, además, se ve beneficiado también por la electrificación, sobre todo gracias a la vectorización eléctrica del par y su tracción a las cuatro ruedas, disponible también en el modo 100% eléctrico.

Además de su sistema de tracción, el Revuelto cuenta con una aerodinámica trabaja específicamente para el modelo a raíz de su condición de híbrido. A través del diseño, se ha optado por minimizar la resistencia aerodinámica gracias al nuevo alerón trasero activo, capaz también de elevar la carga aerodinámica si la situación lo requiere. Su posición varía según cada modo de conducción y dispone de las opciones “closed” para una mínima resistencia, “low drag”, para poca resistencia a altas velocidades, y “high downforce” para maximizar la carga y así mejorar el manejo y la agilidad del vehículo.

En el frontal, un splitter delantero de fibra de carbono se encargará de las tareas aerodinámicas y trabajará junto a distintas soluciones, como unas aletas en los bajos, para canalizar el aire de la forma deseada. El difusor trasero culminará el trabajo extrayendo el flujo entrante desde los bajos del Revuelto.

En cuanto al chasis, el Revuelto se basa sobre un monocasco de fibra de carbono que le hace ganar rigidez torsional y ligereza para un mayor dinamismo respecto a su predecesor, el Aventador. De hecho, el frontal es 100% de fibra de carbono -fabricado artesanalmente en Sant’Agata Bolognese- y es un 20% más ligero que el del Aventador. La zaga opta por el aluminio de alta resistencia. Las llantas del Revuelto pueden ser de 20 pulgadas delante y 21 detrás o de 21 delante y 22 detrás y sus neumáticos son unos Bridgestone Potenza Sport de altas prestaciones.

Pese a iniciar una nueva era, Lamborghini es continuista con el Revuelto en términos estéticos. Es 100% reconocible, pero tiene ciertos elementos nuevos que llaman la atención. Según explica Lamborghini, sus formas recuerdan al primer Countach, pero también al legendario Diablo. Es un pequeño homenaje a la historia V12 de la marca. Asimismo, reconocen haberse inspirado en el lenguaje de diseño del mundo aeroespacial, con unas líneas muy marcadas que le aportan fuerza y transmiten sensación de velocidad.

Destacan las nuevas luces diurnas en forma de Y, enmarcados por las aletas aerodinámicas que conectan el splitter delantero con el capó. La zaga rompe con la totalmente con el frontal con elementos imponentes como el escape hexagonal dispuesto en el centro, el alerón trasero o el propio motor, dejado a la vista en un nuevo homenaje al resto de modelos V12 de la marca.

En el interior, la ‘Y’ es también una característica distintiva y muchos de sus elementos tienen esa forma. El volante se ha diseñado basándose en los modelos de competición y la disposición de sus controles. Paralelamente, el Revuelto sí que es un paso adelante en cuanto a conectividad y tecnología, con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla de 9,1 pulgadas en el salpicadero del copiloto. A todo esto se le suma una pantalla central de 8,4 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento con gráficos renovados, animaciones y widgets. El sistema operativo cuenta con un navegador de nuevo desarrollo con mapas en tiempo real, así como con compatibilidad con el sistema Alexa de control por voz de Amazon. Además, recibirá periódicamente actualizaciones inalámbricas para mejorar sus funciones y recibir nuevas.

En cuanto a la seguridad activa, no faltarán las funciones más conocidas como el control de crucero adaptativo, el aviso de cambio involuntario de carril o la alerta de tráfico cruzado trasero.