Continental WinterContact 2023: seguridad palpable

Hasta la remota localidad de Kuusamo, al norte de Finlandia, nos ha llevado Continental para comprobar, de primera mano, el comportamiento de sus aclamados y reconocidos neumáticos de invierno, la gama WinterContact.

Conducir en condiciones tan extremas es un magnifico indicador de sus capacidades y, aunque sean muchos los que piensen que este tipo de neumáticos no son de uso en nuestro país, lo cierto es que son recomendables de diciembre a marzo en nada menos que el 80% del territorio nacional. Y es que, los neumáticos de invierno son muy superiores en control y distancia de frenado cuando el mercurio baja de los 7º, cifra para nada extraña en buena parte de nuestro territorio a lo largo del invierno, sin necesidad de hablar de carreteras de alta montaña, estaciones invernales, etc. Basta con que llueva y la tempera baje de esos 7º para que la superioridad de agarre de estos neumáticos se ponga de manifiesto.

Tras el largo viaje y en un repaso al correo electrónico mientras hacíamos escala en Ámsterdam (Holanda), camino de Helsinki, compruebo estupefacto que me escribe el gran Juha Kankkunen -tetracampeón mundial de rallyes y vencedor en el Dakar-, saludándome y diciéndome que me espera... -pensé que era una broma, claro, y no le di más importancia- y es que nada más aterrizar en Kuusamo, nos llevaron, por carreteras completamente heladas, hasta un precioso paraje, al borde de un lago helado: la Juha Kankkunen Driving Academy dónde, efectivamente, ¡nos esperaba el gran KKK!

Tras una gozada de curso, conduciendo los Audi A3 Sportback 40 TFSIe Quattro con 204 CV y neumáticos de clavos -un poco más largos y numerosos de los autorizados para circular por carreteras abiertas al tráfico, todo hay que decirlo- por diferentes trazados, con monitores que nos ayudaban en las trazadas, dosificación del gas, giros, etc. paramos en mitad de “ningún sitio” y aparece otro A3, claro que éste era rojo -los de la escuela son blancos- y además RS (400 CV).

El monitor nos indica que nos bajemos del coche y nos subamos con “él”... sí, al volante iba un afable Juha Kankkunen que arrancó a toda velocidad, ¡casi sin darnos tiempo a agarrarnos! El primer giro fue brutal, literalmente pensé que volcaríamos sin remisión, pero no KKK deshace el giro con naturalidad y maestría y el A3 se inscribe sin problema en la trazada, eso sí, completamente de lado. Juha soltó el volante con el velocímetro por encima de los 130 Km/h -ojo, sobre hielo- para explicarnos las trayectorias y como colocar el coche, y hasta se permitió hacer bromas sobre su buen amigo Carlos Sainz -al que él mismo le puso el sobrenombre “Matador”-, mientras derrapaba a 150 Km/h.

Tras las fuertes sensaciones y lo mucho aprendido en éste fantástico e inesperado curso de conducción, llega la hora de probar lo que hemos venido a probar, el WinterContact TS860 S, el tope de la completísima gama de neumáticos de invierno de Continental -nada menos que cinco niveles y en medidas para llantas de 13 a 22 pulgadas-. Para mi sorpresa -no gana uno para sustos en ésta profesión-, montados nada menos que en un Audi e-Tron GT, en medidas 225/55R19 delante y 275/45R19 detrás. Mucha goma y 2,4 toneladas de peso, pensábamos, más preocupados por eso que por los 530 CV o los 640 Nm de par -instantáneo, dada su condición 100% eléctrico- con los que alcanza los 245 Km/h y acelera de 0 a 100 Km/h en 4,1 segundos.

Para más “inri” la prueba discurriría sobre un recorrido de más 100 kilómetros, por carreteras abiertas al tráfico y con cuatro voluminosos adultos a bordo. No somos especialistas en hielo y por mucho que aprendiésemos en el curso, aquí no había clavos, el recorrido era bastante virado, con poco tráfico, pero tráfico al fin -y de frente- y, además de que todo el asfalto estaba blanco, cubierto de hielo y nieve, no paraba de nevar.

Nos ponemos al volante, arrancamos con cuidado, pensando que el coche comenzaría a resbalar sino patinar, pero no, arranca limpiamente y gira con normalidad mientras buscamos la carretera por la vía de servicio. Intentamos concienciarnos de la cantidad de hielo y de la potencia y peso del excelente coche que conducimos, mientras que agradecemos a Audi lo bien que funciona su sistema Quattro de tracción total. Esa concienciación va desapareciendo progresivamente, mientras ganamos confianza en el agarre y comprobamos que el coche funciona perfectamente, superando los 100 Km/h con facilidad y en numerosas ocasiones. Sólo perdíamos tracción y el coche patinaba cuando lo hacíamos deliberadamente, igual que hicimos en su día, en seco y con neumáticos all-time (todo tiempo).

Acabamos trazando y apoyando el pesado e-Tron GT como si rodásemos en seco, con una confianza total y frenando siempre más de lo debido, sin por ello descolocar el coche. Bravo por estos excelentes WinterContact TS860 S, un magnífico trabajo de Continental que consigue, entre otras muchas cosas, más de un 75% de homologación para OE entre llantas de 17 y 20 pulgadas -un 65% de ellas correspondientes a Audi, BMW y Mercedes-. Si en estas condiciones funcionan así, habrá que verlos en seco o mojado, por mucho frio que haga.