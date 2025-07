Mercedes-Benz EQS SUV: la máxima expresión

Cuando Mercedes Mercedesemplea la letra S letra Sen la denominación de un modelo hay que prepararse para la máxima expresión del lujo, el más alto nivel tecnológico y mayor nivel de confort que la firma es capaz de conseguir. Así, el EQS representa, más que sobradamente, todos estos valores dentro de la división EQ, los 100% eléctricos de la casa. Claro que... ¿y si prefiero la altura, volumen y capacidad de un SUV en lugar de la estilizada berlina? No hay problema, Mercedes nos acaba de presentar dicha variante y para no restar ni un ápice de prestigio a su nueva criatura, no ha cambiado la denominación -como acostumbra- sino que añade las siglas SUV -Sport Utility Vehicle- al nombre EQS.

Si la berlina ya presenta un aspecto impresionante, que decir de los 5,13 metros de longitud por 1,96 metros de anchura y 1,72 de altura, con una esculpida y maciza silueta, plagada de curvas y suaves encuentros. No es el Mercedes SUV más grande, de hecho es ligeramente más corto y bajo que un GLS, pero como aquel, también dispone, siempre opcionalmente, de siete plazas, si bien son bastante más angostas que en aquel -validas para niños o en trayectos muy cortos y para gente menuda-. En cualquier caso, el EQS hace de su inmenso tamaño una de sus principales virtudes, pues es más cómodo que el berlina a la hora de entrar y salir, tanto de sus plazas delanteras como en las trasera y cuenta con un enorme maletero que varía su capacidad entre los 645 y los 880 litros -dependiendo de la posición de la banqueta trasera- en la variante 5 plazas. Lo asombroso, como veríamos después, es que dinámicamente es prácticamente igual de confortable y silencioso que la berlina, tanto si vamos al volante o como acompañantes, en cualquiera de sus 5 plazas.

De las muchas exquisiteces que nos encontramos en el equipamiento del EQS SUV, destacaríamos la impresionante MBUX Hyperscreen, un conjunto de tres pantallas bajo un mismo cristal que copia las formas de todo el espacio del salpicadero, de lado a lado y de la parte superior hasta la palanca de cambio. La de la instrumentación es de 12,3”, la central multimedia es de 17,7” -los mapas del navegador nos recordaron a cuando desplegábamos los Michelín (!)- y la del pasajero que también es de 12,3 pulgadas. Es realmente impresionante, de hecho cuesta 9.500 euros.

Como todo clase S, la batería de exquisiteces de su equipamiento continua con los faros led inteligentes, las pantallas de las plazas traseras, el Head-Up Display con realidad aumentada que proyecta la información sobre el parabrisas, el techo panorámico dividido, el sistema de sonido firmado por Burmester con Dolby Atmos, nuevos airbags de rodillas para el conductor y central en las plazas delanteras, y un larguísimo etc.

Aunque hay versiones con tracción trasera y un sólo motor, por el momento y en nuestro país, Mercedes sólo comercializa las variantes 4Matic, esto es de tracción total, lo que implica disponer de un motor trasero y otro delantero. Se ofertan dos potencias el EQS 450 (145.000€) y el EQS 580 (173.000€), el primero entrega 360 CV y un monumental par motor de 800 Nm, mientras que el segundo llega a los 544 CV y eleva el par motor hasta los 858 Nm -ojo su condición de eléctrico implica que, además, es instantáneo-. Así, el primero acelera de 0 a 100 km/h en 6,0 segundos y el segundo lo hace en 4,6; mientras que ambos limitan su velocidad máxima a 210 Km/h. El primero homologa un consumo de entre 20,4 y 21,4 kWh/100 Km -con una autonomía total de entre 515 y 604 kilómetros y de entre 582 y 696 kms. en ciudad-, mientras que el 580 homologa entre 20,5 y 24,1 kWh/100 Km -con una autonomía total de entre 515 y 600 kilómetros. Y de entre 582 y 690 kilómetros en ciudad-. Las variaciones dependen del equipamiento o de la medida de las llantas -disponibles en 21 ó 22 pulgadas-.

La batería es idéntica en ambos casos -la misma que monta el EQS berlina-, con 108,4 kWh de capacidad para la que Mercedes ofrece una garantía de 10 años o 250.000 kilómetros con una capacidad garantizada del 70%, cuenta con tres programas de recarga, de serie cuenta con un cargador de 22 kw en CA y de 200 kw en CC, lo que nos daría unos tiempos de recarga en CA de 32 horas a 3,7 kW, 15 horas a 7,4 kW, 10 horas a 11 kW y 5 horas a 22 kW. Si optamos por un cargador rápido 400V, podemos cargar en CC en sólo 31 minutos del 10 al 80%, o lo que es lo mismo hasta 300 kilómetros en 15 minutos.

Por último, mencionar la suspensión neumática, controlada electrónicamente y el eje trasero direccional -hasta 4,5 grados, lo que permite un radio de giro de 11,9 metros- que, opcionalmente, puede aumentarse hasta 10 grados -el radio de giro se queda en 11 metros-.

Dicho lo dicho -necesitaríamos una “biblia” para describirlo concienzudamente-, lo cierto es que conducirlo es una delicia. Extraordinariamente suave y progresivo, con una manejabilidad impropia de su tamaño y peso, el EQS SUV resulta sencillo de manejar y extraordinariamente cómodo en cualquier circunstancia. Aunque no invita a ello, si aplastamos el acelerador, la inmediata y contundente respuesta nos sorprenderá siempre, independientemente de la velocidad a la que circulemos. Corre mucho y sin apenas darte cuenta, tanto que las primeras frenadas son casi de emergencia. Apenas balancea en curva y tampoco cabecea en exceso ni al frenar, ni al acelerar, con lo que hay que fijarse en el velocímetro si no queremos ir siempre más deprisa de lo que creemos. Decir también que transmite unas muy agradables sensación de control y seguridad, incluso cuando llegan las frenadas inesperadas y ha de digerir las fuertes inercias de su elevado peso.

En definitiva un coche excepcional, digno de portar una S en su nomenclatura y de “justificar” su escandaloso precio.