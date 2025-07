¿Podré seguir utilizando mi coche gasolina o diésel en 2035 con combustibles sintéticos?

Tras saberse que en 2035 podrían seguir vendiéndose en Europa coches con motor de combustión, siempre y cuando utilicen exclusivamente combustibles sintéticoscombustibles sintéticos, a los propietarios de un coche con motor gasolina o diésel le asaltan distintas dudas: ¿Qué es el combustible sintético? ¿Podré seguir utilizando mi vehículo térmico en 2035 con los e-fuel? ¿Qué precio tendrá el combustible sintético?¿Qué precio tendrá el combustible sintético? ¿Necesitaré adaptar mi coche a este tipo de combustible?... Y nadie mejor para responder a todas estas cuestiones que Antonio García, investigador del Instituto CMT-Motores Térmicos de la Universitat Politècnica de València, quien además de ser un experto en la materia, lleva más de seis años trabajando con los e-fuel.

Los e-fuel o combustibles sintéticos son, básicamente, carburantes compuestos por hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2). ¿Y por qué son sostenibles? Porque el CO2 se captura directamente de la atmósfera limpiando el aire, y porque la energía necesaria para el proceso de hidrólisis que separa el oxígeno del hidrógeno se realiza mediante fuentes de energía renovables.

Principalmente beneficios medioambientales. Pero más allá de esta obviedad, se trata de un combustible con una alta densidad energética y en estado líquido, lo que permite ser almacenado, distribuido, repostado y utilizado de la misma manera que la gasolina y el diésel, por lo que logísticamente no hay que realizar ninguna adaptación para su uso a gran escala.

Los e-fuel se pueden utilizar en los actuales motores de combustión, sin ningún tipo de adaptación. Si le echases un e-fuel o combustible sintético hoy mismo a tu coche gasolina o diésel, funcionaría sin problemas. Nos comenta Antonio García, que “hay distintos tipos de e-diésel e e-gasolina que son totalmente compatibles con los motores actuales. Ofrecerían prestaciones algo distintas a las que se obtiene con la gasolina o el diésel tradicional; ni mejores ni perores, simplemente distintas”. Aún así, matiza que “se podrían mantener exactamente las mismas prestaciones tan sólo ajustando la parte electrónica del motor y sin cambiar ni modificar ninguna pieza mecánica del propulsor”. Por lo tanto, no necesitarías adaptar tu motor para que funcionase con e-fuels o combustibles sintéticos.

Los combustibles sintéticos no son tan caros como pudiera parecer, pese a su escasa y compleja producción. Antonio García, quien lleva trabajando con los e-fuel desde hace años en innumerables ensayos, asegura que “a día de hoy no es esta tanta la diferencia con los combustibles tradicionales”, y que “en pocos años tras un proceso de escalado a nivel nacional, el precio de los combustibles sintéticos sería muy parecido al de la gasolina o el diésel en la actualidad”.

Y sin ellos también. Cabe recordar que la propuesta de Europa a la que se ha opuesto Alemania, se refiere a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035, y no a su uso. Es decir, si compras ahora un coche gasolina o diésel, o ya lo tienes, podrás seguir utilizándolo más allá de 2035 sin ningún problema; lo que no podrás si la propuesta de los e-fuel no prospera, será comprar un coche nuevo con motor de combustión a partir de esa fecha, ya que pretenden que para entonces sólo se comercialicen los modelos 100% eléctricos.

Lo que permitiría esta propuesta sería flexibilizar la transición hacia la movilidad sostenible transición hacia la movilidad sosteniblecon alternativas a la puramente eléctrica, democratizar esta transición y, sobre todo, revitalizar una industria amenazada por la celeridad del cambio. La gran mayoría de usuarios había congelado la compra de su nuevo vehículo, ya que se le estaba empujando a la compra de coches eléctricos, pero todavía sin resolver problemas como el elevado precio de los mismos, o la infraestructura de carga necesaria para su utilización a gran escala.

Además, Antonio García apunta que “el uso de los combustibles sintéticos salvaguarda el medio amiente más allá del uso del coche en Europa, puesto que la mayoría de coches viejos acaban en países extracomunitarios, donde sin los e-fuel seguirían contaminando. Debemos tener una responsabilidad en toda la vida útil del vehículo”, apunta finalmente García.

Mucha gente se pregunta qué pegatina de la DGT para las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tendrán los coches con combustible sintético. Pues si se tiene en cuenta sólo lo que sale por el tubo de escape como hasta ahora, y no el proceso sostenible en la creación del combustible que alienta el motor, se mantendrá el mismo etiquetado. Es decir, que con un coche gasolina o diésel sin apoyo eléctrico, aún alimentado con e-fuel, no se podrá circular libremente por las ZBE.

Si más adelante se tuviese en cuenta la sostenibilidad de los e-fuel, y el propietario quisiese adaptar su vehículo para que sólo funcione con e-fuel y conseguir de este modo una Etiqueta ECO, Antonio García apunta que “hay numerosas formas de adaptar de forma sencilla y económica un coche con motor de gasolina o diésel. Por ejemplo, bastaría con un simple sensor como el que se emplea ahora en los depósitos de urea. Aunque lo más sencillo sería que esta ‘discriminación’ se realizase directamente en las gasolineras, donde hubiese surtidores específicos de e-fuel”.

Esa respuesta depende de cada usuario, y del uso que se haga del vehículo. Los combustibles sintéticos probablemente tengan menos peso en el sector del turismo particular que en otros segmentos como el transporte pesado, el marítimo o la aviación, que son los que en realidad más CO2 expulsan a la atmósfera, y precisamente para los que la electrificación no es una alternativa.

Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo, dijo que “Porsche está invirtiendo en una atractiva área de negocio con su participación en HIF Global LLC. Los combustibles sintéticos ofrecen una perspectiva muy interesante en todos los sectores del transporte, desde la industria del automóvil a la del transporte marítimo y la aviación”

Tanto es así que, por ejemplo, Repsol Repsolestá construyendo ahora en Cartagena su primera planta de biocombustibles avanzados de España, que producirá combustibles sostenibles para el transporte terrestre y aéreo (biojet).