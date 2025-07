Estos son los medicamentos con los que puedes dar positivo en un control de drogas

Conducir no es una tarea fácil, puesto que requiere de toda tu atención y del 100% de tus capacidades para poder reaccionar ante cualquier imprevisto. Seguro que en más de una ocasión has visto a la Dirección General de Tráfico (DGT) reiterar en la prohibición del consumo de alcohol y drogas al volante, por los efectos que provocan sobre el conductor... pues bien, debes saber que la ingesta de ciertos medicamentos puede hacer que des positivo en un control antidrogas, por lo que es importante que leas bien el prospecto de tus fármacos antes de conducir. Si alguna de tus medicinas afecta a la conducción, encontrarás un símbolo de advertencia que indica que no debes conducir tras su ingesta.

De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarioselaboró en 2007 un listado de los medicamentos incompatibles con la conducción y estableció la obligación de incorporar en las cajas de los fármacos dicho pictograma.

Desde antihistamínicos a relajantes musculares, pasando por antigripales, analgésicos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, y también ansiolíticos, antipsicóticos o antidepresivos. El siguiente listado publicado por la Asociación Española de Automovilistas (AEA)Asociación Española de Automovilistas (AEA), recoge aquellos medicamentos que pueden dar falsos positivos en orina a anfetaminas, metilanfetaminas, metadona, opiáceos, fenciclidina, barbitúricos, canabinoides y benzodiacepinas.

La ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial expone la prohibición de ponerse al volante con la presencia de drogas en el organismo, pero excluye aquellos medicamentos que tienen prescripción médica o una finalidad terapéutica, siempre y cuando no afecten a la conducción. No obstante, el problema reside cuando el conductor se automedica sin tener una prescripción médica.

Y es que según el Consejo General de Colegios Farmacéuticos Consejo General de Colegios Farmacéuticosde España, aproximadamente un 25% de los medicamentos que existen en el mercado, que corresponden con unos 5.700, afectan en cierta forma a nuestra capacidad de conducir. De todos ellos, algunos no necesitan receta médica, por lo que pueden ser altamente peligrosos para las personas que suelen automedicarse.

Algunos medicamentos, incluso los que no necesitan receta médica, pueden disminuir la capacidad de conducción y tener efectos adversos como somnolencia, dificultad de concentración, visión borrosa, sensación de vértigo, disminución de reflejos, falta de coordinación, mareos, náuseas...

Si un conductor da positivo en el test de drogas pero su conducción no se ve afectada, puede recibir una sanción de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del carnet. En cambio, la pena por conducir imprudentemente bajo los efectos de las drogas va desde los 3 a 12 meses de prisión, además de la retirada del permiso de conducir entre 1 y 4 años.