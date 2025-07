Audi Q3 45 TFSIe: las razones del híbrido enchufable

Loshíbridos enchufables son los más incomprendidos de la transición a la electrificación, al tiempo que son los más adecuados, funcionales y prácticos para afrontar la evolución a la movilidad cero emisiones. El distintivo cero de la DGT, con más o menos méritos, los convierte en el sistema de propulsión ideal para urbanitas que quieren moverse sin restricciones, pero no pueden dar el salto completo al coche eléctrico. El Audi Q3 45 TFSIe es un ejemplo perfecto de PHEV, una variante que parte de los 55.450 euros con muchos argumentos a favorargumentos a favor y algún que otro en contra.

El precio, como podéis suponer, es el primer escollo de este modelo. Un SUV de 4,48 metros de largo por 1,84 m de ancho y 1,62 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,68 m, y 380 litros de capacidad de maletero. Un espacio de carga bastante reducido por la presencia de las baterías, dado que un modelo gasolina o diésel ofrece 530 litros de capacidad. Sin embargo, sigue siendo suficiente para transportar el equipaje de cuatro miembros, que, por otro lado, son los adultos que viajarán cómodamente al conceder unas plazas traseras amplias para dos.

La electrificación llega acompañada de un aumento de potencia considerable, dado que el Q3 45 TFSIe rinde 245 CV de manera conjunta. Eso sí, el bloque gasolina es el 1.4 litros de cuatro cilindros y 150 CV, por lo que, al acabar con la carga en la batería, sentimos una ausencia de patada importante aquejada por el aumento de peso: 1.815 kilogramos en total.

A cambio, si conseguimos estirar la autonomía eléctrica y explotar el motor eléctrico de 116 CV (85 kW) este crossover nos concede una conducción ágil, reactiva y muy cómoda.

El problema llega cuando, debido a su buen comportamiento dinámico, olvidamos ser conductores eficientes. La batería, de 10,8 kWh de capacidad útil, promete 50 kilómetros en modo 100% eléctrico, que son unos 40 reales y se activa de manera automática cada vez que apagamos y encendemos el Q3 45 TFSIe.

Es fácil olvidarse de cambiar a modo hybrid, por lo que consumimos en un abrir y cerrar de ojos la carga que nos ayuda a mantener el consumo de combustible a raya.

En líneas generales, la recomendación de un híbrido enchufable como el Audi Q3 45 TFSIe depende del instante de la carga, que es el factor determinante para su adquisición. Si puedes instalar un punto en tu casa, las ventajas son considerables, dado que puedes realizar tus trayectos habituales sin gastar combustible o reduciendo al máximo ese consumo, al tiempo que te beneficias de un confort de rodadura superior, silencioso y confortable. Además, podrás aparcar gratis en las zonas de estacionamiento regulado en ciudades como Madrid, otro puntazo.

En mi caso, y con la carga completa, conseguí completar un trayecto de 50 kilómetros al trabajo en 3,2 l/100 km a la velocidad máxima de la vía. Eso sí, en cuanto la batería se descargó y al no tener cargador, el consumo subió hasta los 6,3 l/100 km, que es elevado pero no un despropósito. Además, este crossover sufre las consecuencias del aumento de peso y la frenada no me parece tan eficaz como en sus hermanos 100% térmicos S Line, como tampoco el control de las levas tras el volante que gestionan el cambio S tronic de 6 velocidades.

En el apartado estético, sobresale la combinación del paquete Black Line Edition con el tono Grun y las llantas de 20 pulgadas, solo recomendable para los más atrevidos. El interior mantiene una disposición idéntica del salpicadero, protagonizado por las pantallas de 10,25 pulgadas para la instrumentación y 10,1 pulgadas para la central compatible con Apple CarPlay y Android Auto de manera inalámbrica. Eso sí, con los extras de las llantas, el color y los paquetes de seguridad y confort, el precio del modelo probado sobrepasa los 62.660 euros.