El Ford Bronco ya está a la venta en España desde 86.900 euros

La espera ha terminado. Tras conquistar de nuevo los corazones de los clientes norteamericanos, el Ford Bronco está en EspañaFord Bronco está en España, recién llegado para mostrarnos por qué en Estados Unidos lo llaman G.O.A.T, las siglas del lema ‘Goes Over Any Type of Terrain’ (Circula por cualquier tipo de terreno). Todo aquel que desee el nuevo todoterreno de la firma del óvalo ya lo puede pedir en España, aunque no saldrá barato y es que, disponible en las versiones Outer Banks y Badlands, el Bronco parte desde los 86.900 euros.

De momento, aunque en Neomotor os avanzamos que los planes de Ford para el Bronco europeoNeomotor os avanzamos que los planes de Ford para el Bronco europeo pasaban por ofrecerlo con dos opciones de motor, el EcoBoost de 2.3 litros y 270 CV y el Ecoboost V6 de 2.7 litros y 335 CV de potencia, las unidades que llegarán al mercado español solo estarán disponibles con el propulsor más potente, por lo que es posible que en el futuro su precio sea más asequible cuando llegue el motor más pequeño. De hecho, en diciembre se apuntaba a precios alrededor de los 60.000 euros en Alemania.

Los primeros compradores tendrán acceso exclusivo a una edición especial First Edition para cada una de las dos versiones que se venden en España con detalles exteriores exclusivos, un distintivo con el número de fabricación en el interior y una selección de accesorios clave opcionales, como por ejemplo unas fundas de neopreno para los asientos.

Se especuló mucho con las versiones del vehículo que llegarían a los mercados europeos, siempre pendientes de las restrictivas normativas de emisiones que han perjudicado a coches del estilo, como el Suzuki Jimny, por ejemplo. En ese sentido, el Bronco Sport era una de las que más números tenía de llegar, porque adapta su diseño a una carrocería de tipo SUV sin grandes pretensiones offroad. No obstante, a finales de año la marca confirmó que traería el Bronco con toda su esencia todoterreno y no ha decepcionado, ya que las dos versiones disponibles, las citadas Outer Banks y Badlands, son, más allá de la Raptor -que en principio no veremos en Europa- las más preparadas para meterse en el barro.

Partiendo del motor, con una potencia que le permitirá superar cualquier situación sin problemas, asociado a una caja de cambios automática de 10 relaciones optimizada para su uso fuera del asfalto, ambas versiones ofrecerán características que maximizarán su control y mejorarán su comportamiento fuera del espacio. Por ejemplo, el Bronco Outer Banks dispondrá de una caja de transferencia electrónica para cambiar entre marchas largas y cortas con solo un botón y al Badlands añadirá un diferencial delantero bloqueable y un sistema de desconexión de la barra estabilizadora delantera -además de la caja de transferencia electrónica- para disponer de la máxima articulación en los terrenos más complicados.

Paralelamente, el Outer Banks dispondrá de suspensión Hoss de alto rendimiento en busca de una buen calidad de rodadura en asfalto y una buena respuesta fuera del mismo, mientras que el Badlands optará por amortiguadores Bilstein que mejorarán todavía más su desempeño en situaciones comprometidas.

Por supuesto, ambos modelos ofrecerán el sistema Terrain Management System, que facilita la conducción fuera de la carretera y funciones como el Trail Control, que pudimos probar en el nuevo Ranger Raptor,que pudimos probar en el nuevo Ranger Raptor y que propone una especie de control de crucero para situaciones fuera del asfalto. Asimismo, destacarán los modos de conducción de carretera (Normal, Eco, Sport y Resbaladizo) y los específicos para superficies camperas: Barro/Arena y modo Baja. Este último inspirado en las carreras al más puro estilo raid.