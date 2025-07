Kia desvela las primeras imágenes del SUV eléctrico EV9

Así es el nuevo Kia EV9. La firma coreana acaba de mostrar las primeras imágenesimágenes del diseño exterior e interior de su próximo lanzamiento. Se trata de su primer SUV eléctrico con tres filas de asientos. Según Karim Habib, Vicepresidente Ejecutivo y Director del Centro Global de Diseño de Kia, “el EV9 proporcionará nuevas experiencias y un confort excepcional no solo para el conductor, también para todos los ocupantes, a través de una innovadora distribución del espacio, la tecnología y el diseño”.

El frontal del EV9 es imponente. Se caracteriza por sus líneas y superficies nítidas, acentuadas por una parrilla del color de la carrocería, que supone la última evolución de la característica ‘Tiger Face’ de Kia. Como en casi cualquier coche moderno, las luces cobran especial protagonismo, con unos llamativos grupos ópticos verticales y las luces diurnas que se extienden horizontalmente hacia atrás sobre los guardabarros delanteros. De este modo se enfatiza la anchura visual del SUV. Unas pequeñas entradas de aire, en negro brillante, junto a una robusta protección inferior realzan el carácter ‘todoterreno’ del EV9.

De perfil también tiene una marcada presencia SUV. Las formas triangulares de las aletas y los pasos de rueda, geométricos y muy pronunciados, le otorgan un aspecto robusto. En contraste, detalles como los tiradores de las puertas enrasados y la parte posterior afilada de la línea del techo, transmiten una imagen deportiva.

El minimalismo y las formas limpias se recuperan de nuevo en la zaga del EV9, donde destacan una vez más los finos grupos ópticos cuyo diseño se asemeja a los delanteros.

Construido sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de Kia, el EV9 cuenta con una gran distancia entre ejes, lo que unido a una arquitectura completamente plana, permite ofrecer un generoso espacio en el interior. En las tres filas de asientos se cuenta con la comodidad propia de un amplio salón, ya que el EV9 está disponible en formatos de seis o siete plazas. Esto garantiza que todos los pasajeros del EV9 experimenten el espacio y el confort, no solamente el conductor. Los respaldos de la primera y segunda fila de asientos son reclinables, mientras que en la tercera fila también hay portavasos y puntos de carga para dispositivos móviles.

Del habitáculo destaca el salpicadero panorámico, abierto y flotante, que se extiende desde el volante hasta el centro del vehículo y, por supuesto, las dos grandes pantallas táctiles de 12,3 pulgadas (31 cm). Proporcionan un control directo de las funciones del vehículo, aunque no se ha renunciado a disponer de algunos botones físicos. La pantalla ampliada de alta definición para los sistemas audiovisual, de navegación y telemático (AVNT) del EV9 crea una experiencia envolvente. Bajo esta pantalla AVNT, una serie de botones táctiles ocultos ejecutan las funciones de arranque/parada, junto con el AVNT, el control de calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC).

El Kia EV9 se presentará mundialmente a finales de este mismo mes de marzo, durante un evento en el que se desvelará toda la información sobre el producto y se lanzará la campaña mundial con el eslogan ‘Here to reshape the way we move’ (Redefinimos la forma de movernos).