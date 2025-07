La radio AM desaprece de los coches y en USA están preocupados

Con la digitalización, el auge de aplicaciones como Spotify o Apple CarPlay y Android Auto, así como de productos como los podcasts, cada vez hay más gente que no utiliza la radio del coche para escuchar noticias o música. La cantidad de formatos disponibles hoy en día y la capacidad, mediante Internet, de escuchar lo que queremos cuando queremos, ha relegado a las radios a un papel cada vez menor. Por eso, y por otros asuntos que expondremos más adelante, muchos coches modernos, sobre todo los eléctricos han dejado de equipar la radio AM porque, si ya la FM cada vez es menos usada, ¿quién se acuerda ya de la AM?

Antes que nada, debemos explicar que, a parte del ínfimo uso que se le da a la AM en los coches, los eléctricos optan por no equipar sistemas para captar dicha frecuencia porque esta interfiere en el campo electromagnético de sus motores. De nuevo, con la FM, la radio digital DAB y las aplicaciones disponibles, ¿quién quiere la radio AM?

Lo cierto es que, en Europa, apenas nadie la quiere y su uso queda relegado a los radioaficionados y a las emisiones que algunas radios siguen realizando por esta frecuencia. Su cobertura es muy corta y en la gran mayoría de países europeos ya ha muerto. No obstante, si cruzamos el charco, la AM tiene un uso muy importante y, explican, están muy preocupados por la deriva que ha tomado la industria eliminando la opción de los coches.

La clave de la AM es que opera frecuencias más bajas y es capaz de superar obstáculos y obtener, si se quiere, una mayor cobertura que las ondas de radio típicas de la FM. Es por eso que el Sistema Nacional de Advertencia Pública de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias usa la AM para enviar las alertas más importantes a la población. En caso de desastres naturales, por ejemplo, es en la AM por donde los ciudadanos estadounidenses reciben información crítica. Según una publicación del senador demócrata Ed Markey en su web “la radio AM es irremplazable”.

No obstante, el político estadounidense nada a contracorriente. Y es que Ford, BMW, Mazda, Polestar, Rivian, Tesla, Volkswagen y Volvo ya están eliminando la radio AM de sus coches alegando las citadas interferencias con sus motores eléctricos. Ford, que ya la ha eliminado incluso en coches de combustión como el nuevo Mustang explicó que hay otras tecnologías que podrían suplir la función de la AM, como el streaming por Internet. Tesla, por su parte, también citó el mismo problema con la radio AM cuando en 2018 la eliminó de sus coches.

Para su suerte, según el mismo senador, Honda, Hyundai-Kia, Jaguar-Land Rover, Lucid, Nissan, Stellantis, Subaru y Toyota no planean eliminar la AM de sus coches y compañías como General Motors y Mercedes-Benz no se han pronunciado.

Para Markey, la AM no puede ser sustituida por Internet porque “aunque sí podría emitirse vía Internet, los conductores podrían no tener acceso a la red y perderse información de seguridad clave”. El mensaje está claro, pero la industria del automóvil sigue avanzando y hará lo mejor para sus negocios y productos. Que territorios como Europa no la usen no ayuda tampoco. La industria decidirá si quiere sintonizarlo y buscar el modo de incorporar la radio AM a sus eléctricos o si harán oídos sordos ante las interferencias y dejarla morir.