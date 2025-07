Todas las ayudas que existen para sacarse el carnet de conducir

Sacarse el carnet de conducir carnet de conducires un proceso complicado, cada vez más, no nos vamos a engañar, al que debes dedicar tiempo, ganas y dinero. De hecho, según la OCU, obtener el permiso de conducir cuesta entre 600 y 1.600 euros, en función del tipo de carnet (A, A2, B, C, etc.), de las habilidades del futuro conductor y también de la suerte que tenga durante las pruebas teórica y práctica. Teniendo en cuenta estos precios, es normal que mucha gente no pueda permitirse ir a la autoescuela y que aquellos que puedan, lo hagan con un gran esfuerzo económico.

Así que si necesitas sacarte el carnet de conducir y no estás atravesando un buen momento económico, te interesará saber que algunas diputaciones o comunidades autónomas ofrecen ayudas para obtener dicho permiso. A continuación, te detallamos cuáles son las comunidades autónomas o ciudades, qué tipo de ayudas públicas ofrecen y cuáles son los requisitos para solicitarlas.

Desde este mismo mes, marzo de 2023, la Comunidad de Madrid ofrece una ayuda de 600 euros a los usuarios que quieran obtener el permiso de conductor profesional para el transporte de mercancías y viajeros, es decir, los permisos de clase C, D, y C+E.

El Gobierno estima que aproximadamente 2.800 personas solicitarán esta subvención, lo que “servirá para cubrir las necesidades del sector”. Cabe destacar que la ayuda de 600 euros cubre la matrícula de la autoescuela, el libro, 20 horas de formación teórica y 10 clases prácticas de media hora de duración.

Si estás interesado en pedir esta subvención, debes cumplir los siguientes requisitos:

Todos los jóvenes de entre 16 y 30 años que estén empadronados en Cantabria pueden pedir una subvención de 200 euros por sacarse el carnet, siempre y cuando estén apuntados en una autoescuela de la Comunidad. La ayuda de 200 euros se abonará una vez aprobado y obtenido el carnet de conducir.

Para poder solicitar esta subvención, los jóvenes no pueden superar en una vez y media el salario mínimo interprofesional, a no ser que tengan una familia numerosa. En el último caso, no pueden superar en dos veces y media el salario mencionado.

Si vives en la Rioja y tienes entre 18 y 30 años, puedes solicitar un préstamo de hasta 2.000 euros (sin intereses) para sacarte el carnet de conducir de coche (el permiso de clase B), y hasta 3.000 euros para cada uno de los permisos profesionales de conducción. Eso sí, el plazo de amortización máximo del préstamo es de tres años.

Los requisitos par poder solicitar el préstamo son:

El ayuntamiento de Guecho, Getxo en Euskera, ofrece ayudas de 100 euros a todos los jóvenes de entre 17 y 23 años que hagan el examen teórico de conducir en vasco. Esta subvención debe solicitarse después de haber aprobado el examen y obtenerse mediante una de las autoescuelas adheridas a la campaña Gidabaimena euskaraz.

Valladolid ofrece una ayuda de 700 euros a todas aquellas mujeres que vivan en localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia y quieran sacarse el carnet de conducir de coche (el permiso de clase B) por primera vez. En caso de querer examinarse del permiso de clase C o D, la subvención asciende a los 1.500 euros. Según el Gobierno de Valladolid, el límite de la partida es de 25.000 euros y el plazo de solicitud finaliza el 30 de junio de 2023.