Alfa Romeo estudia desarrollar una nueva berlina compacta eléctrica

Desde 2021, Alfa RomeoAlfa Romeo no comercializa ninguna berlina compacta tras la cancelación de la producción del Giulietta, que aguantó en el mercado desde 2010 en una única generación con mínimas actualizaciones. La firma italiana, fabricante de compactos como el MiTo, el Brera, el Alfasud -y su deportiva versión SprintAlfasud -y su deportiva versión Sprint- o el 147 GTA, se ha quedado con dos SUV, Tonale y Stelvio, y la berlina GiuliaStelvio, y la berlina Giulia como sus únicas opciones. Esta situación cambiará próximamente con nuevos lanzamientos que, además, tendrán la responsabilidad de electrificar la marca, pero en el horizonte planea la llegada de un nuevo ‘Alfetta’, o al menos ese es el deseo de Jean-Phillippe Imparato, el consejero delegado de la marca milanesa.

En declaraciones al medio italiano Quattroporte, Imparato garantiza que “el segmento C para Alfa Romeo no será solo el Tonaleno será solo el Tonale. Lo que quiero hacer es una Alfetta”. Son muchos los que sonreirán al pensar en un nuevo compacto de la marca italiana, pero en ningún caso llegaría antes de finales de la década.

Según el directivo, el vehículo será “más o menos hatchback, muy bonito”. Seguirá “una fórmula muy europea”, pero según las palabras de Imparato este vehículo llegaría exclusivamente para competir en Europa. “Si gano suficiente dinero con el resto de modelos, y si el Tonale y los coches que lanzaremos en los próximos años logran establecer una sólida relevancia internacional para la marca, el compacto lo haríamos solo para Europa”. Según la entrevista en el medio italiano, sería una excepción para un plan de productos con vocación global.

Para los amantes de la gasolina llega una mala noticia. Como llegaría de cara a finales de la década, el compacto sería un coche eléctrico. Pero que no cunda el pánico. Es un Alfa Romeo y deberá tener la vocación deportiva que tienen todos los modelos de la marca.

Como explica Imparato, la decisión de la llegada de un nuevo compacto para la marca se tomará en septiembre, mes en el que Alfa Romeo decidirá el plan de producto específico para el período 2028-2030, en el que también se resolverán dudas como la apuesta por el segmento B, la renovación de sus productos del segmento C -el del Tonale- y el lanzamiento del compacto. Esto quiere decir que el vehículo no está confirmado, sino que es la voluntad de Imparato, y probablemente de más personas dentro de la marca, desarrollarlo.

En cuanto a su posicionamiento dentro del portfolio de producto de Alfa Romeo, sería uno de los vehículos destinados a ser modelo de acceso a la gama. La firma del grupo Stellantis tiene una vocación premium, pero el precio del vehículo del segmento C sería más bajo que opciones como el C-SUV o modelos más sofisticados y prestacionales como, por ejemplo en la actualidad, serían el Stelvio y el Giulia. En la entrevista con el portal italiano, Imarato lo llama “la belleza para todos”.

La gama de Alfa Romeo se renovará pronto, lanzando un puñado de nuevos modelos para electrificarla y reposicionarla en el mercado. Un compacto es el deseo de muchos, también el de Imparato, pero está por ver qué decide la marca, y Stellantis, en septiembre.