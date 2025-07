Mini lanzará tres nuevos eléctricos para 2025

La electrificación no es algo nuevo para MiniMini, que ya cuenta con la versión eléctrica del tres puertas y con una variante híbrida enchufable para el Countryman. No obstante, sus ambiciones no pasan por esas únicas opciones, ya que la marca quiere que el 50% de sus ventas para 2025 correspondan a vehículos eléctricos en un camino que les llevará a la electrificación total para 2030. Para cumplir sus objetivos, la firma británica acelerará en el despliegue de una gama de eléctricos que, para 2025, tendrá tres nuevos vehículos.

Estos coches serán la versión eléctrica del nuevo Countryman, esperada para febrero de 2024, un compacto eléctrico, Cooper, para aproximadamente mayo de ese mismo año y la versión de producción del prototipo Aceman para 2025. En ese sentido, tanto el primero como el segundo tendrán también opciones de combustión, mientras el tercero está ya concebido únicamente como eléctrico.

Del nuevo Countryman no se sabe demasiado. Las primeras informaciones señalan a la planta de BMW en Leipzig, Alemania, como la fábrica que empezará a producirlo este mismo año. Su lanzamiento está previsto para principios de 2024, pero no se ha comunicado si se lanzará primero como coche de combustión y, posteriormente, llegará el eléctrico o si la marca comercializará ambos desde el principio.

En cuanto al Mini Cooper eléctrico, como ha hecho Hyundai con el Konacomo ha hecho Hyundai con el Kona, está desarrollado pensando en eléctrico y adaptándolo desde ahí para la combustión. Desde el grupo catalogan su llegada como el “inicio de una nueva era”. De momento, solo se sabe que está siendo desarrollado junto a la china Great Wall Motors y que el eléctrico llegará antes al mercado, en mayo de 2024, que su versión de combustión, en julio del mismo año. Algunos medios apuntan a potencias de entre 181 CV (135 kW) y 214 CV (160 kW) y a dos opciones de batería, de 40 kWh y de 54 kWh de capacidad, aunque Mini no ha confirmado nada.

Por último, en 2025 llegará la versión final del Aceman, un SUV compacto presentado como prototipo a mediados del año pasado como la propuesta de la marca británica para el segmento B-SUV. Con apenas 4,10 metros de largo, se queda por encima del compacto Cooper y por debajo de los 4,43 metros del Countryman. De nuevo, los detalles sobre su rendimiento se desconocen, aunque varios medios apuntan a potencias parecidas a las del Cooper. Sí se ha confirmado, no obstante, que solo ofrecerá versiones de tracción delantera.

Con estos tres lanzamientos, Mini introducirá un eléctrico en cada segmento del mercado en el que compite y se abrirá paso además en el de los B-SUV, el más importante en muchos mercados, como el español. La firma británica acelera hacia su futuro y lo hace confiando en la electrificación.