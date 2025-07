Así será el primer híbrido enchufable de Lamborghini

No es la primera marca de superdeportivos que lanza un coche híbrido o híbrido enchufable (PHEV)superdeportivos que lanza un coche híbrido o híbrido enchufable (PHEV). Porsche, Ferrari, Koenigsegg... Muchas son las que han puesto la electricidad al servicio de las prestaciones. Porque sí, pese a que el objetivo final es descarbonizar la movilidad, no nos engañemos, estas compañías, y más LamborghiniLamborghini, vive por y para ofrecer las máximas prestaciones a sus clientes. De hecho, ya demostró qué papel quiere darle a la energía eléctrica con el híbrido Sián. Ahora, con su primer híbrido enchufable, conocido de momento como LB744, no tengáis ninguna duda de que el resultado será brutal.

La firma de Sant’Agata Bolognese confirma que su primer PHEV debutará “próximamente” para celebrar su 60 aniversario. Según lo adelantado desde Italia, el LB744 se basará en una arquitectura totalmente nueva con un propulsor, atención, de más de 1.000 CV de potencia combinada entre combustión y electrificación. Y lo que es mejor, tras múltiples anuncios de que la marca se preparaba para eliminar el V12 con la hibridaciónmarca se preparaba para eliminar el V12 con la hibridación, desde Lamborghini han dado un puñetazo sobre la mesa. Su icónico motor se mantiene incluso con la electrificación.

No es muy habitual que Lamborghini publique los datos relativos a las prestaciones de un coche antes de presentarlo, pero con lo que han adelantado del LB744 podemos hacernos una idea muy clara de qué han buscado. Por ejemplo, no renuncian a su motor V12 de 6.5 litros de aspiración natural, presente en la firma del toro desde el 350GT de 1963. La marca no ha tenido problemas en crear un propulsor que combinará este bloque con tres propulsores eléctricos, dos en el eje delantero y uno sobre la caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades, que puede enviar energía a las ruedas traseras.

En total, el V12 entregará 825 CV de potencia y 725 Nm de par máximo, prestaciones que se incrementarán hasta los 1.015 CV gracias a los 150 CV extra (110 kW) que aportan los propulsores eléctricos. Los ubicados en el eje delantero serán los encargados de propulsar al vehículo en modo 100% eléctrico, mientras que en pleno uso de sus capacidades ofrecerá tracción total.

En cuanto a la batería, se trata de una pequeña unidad de 3,8 kWh de capacidad dispuesta dentro del túnel central. La recargase puede realizar en una toma doméstica de hasta 7 kW de potencia, con lo que tarda menos de 30 minutos en completarse. Lamborghini no ha desvelado la autonomía eléctrica del LB744, probablemente a falta todavía de homologación, pero es muy probable que no alcance los 40 kilómetros que exige la DGT para otorgar la etiqueta ‘Cero emisiones’, con lo que se tendrá que conformar con la ‘ECO’. Eso sí, desde la marca sí han confirmado que este propulsor es capaz de reducir hasta en un 30% sus emisiones respecto al Aventador Ultimae.

Empieza la cuenta atrás para la llegada del primer enchufable de Lamborghini. No sabemos cómo será el futuro eléctrico de marcas como la italiana, pero algo es seguro, no nos van a defraudar.