Día de la Mujer: ellas conducen, ellas lideran

El grupo de personas que se encarga de llenar esta parrilla informativa, día tras día, está compuesto por cinco hombres y tres mujeres. La diversidad de opiniones, los puntos de vista de cada colectivo y la riqueza de este equipo no se ha conseguido con cuotas obligatorias. Gracias a la integración de nuestras voces podemos atacar realidades que, hace años, quedaban al margen de nuestras necesidades, como son el enfoque más práctico, seguro, sostenible y compartido quenosotras tenemos sobre la movilidad. Sin embargo, son los puestos directivos y las juntas de administración las que todavía están muy lejos de mostrar la paridad que sí se ejerce en las empresas. Por suerte, mujeres como las que traemos en este artículo demuestran que la valía para liderar no depende del sexo, género o raza con el que nacemos.

Hoy abríamos Neomotor coneste artículo, en el que hablamos con las Directoras de Comunicación de las marcas en España. En él se habla de brecha salarial, evolución de las mujeres en cargos de dirección y las normativas o medidas que han sido clave para alcanzar dichas posiciones. En el reportaje queda claro que los departamentos de marketing y comunicación no son un obstáculo para nosotras, como sí lo son (todavía) los grandes despachos. Menos para Laura Ros, Directora General Volkswagen España, y Laura Carnicero, Vicepresidenta Ejecutiva de Personas y Organización de SEAT S.A.

Con Laura Carnicero, Vicepresidenta Ejecutiva de Personas y Organización de SEAT S.A., pudimos hablar de su renovadoPlan de Igualdad, ampliado en 60 puntos que trabajan tanto la formación como la integración de la mujer en la marca de Martorell. Aspectos como el sesgo inconsciente, esos tópicos de los que no nos damos cuenta, serán utilizados después en el ámbito de la contratación y los ascensos. Esa formación, y el funcionamiento de la sociedad, son claves a la hora de combatir la brecha salarial, inexistente en SEAT S.A. por su transparencia en rangos por modalidad de trabajo, pero que se refleja en algunos casos por rutinas como el cuidado de los hijos.

Como también es necesario trabajar en todos los ámbitos de la empresa, incluso en la salud. Tal como nos cuenta la doctora Patricia Such, directora de Salud, Seguridad y Emergencias de SEAT S.A.: “el departamento ha intervenido en medidas como la salud mental, dado que afecta a todo el mundo, pero con ciertas diferencias entre mujeres y hombres”. Además, tienen unas instalaciones dirigidas a la ginecología para el diagnóstico preventivo y precoz, con pruebas que suelen realizarse una vez al año y se suman a la revisión ofrecida a todo trabajador.

Laura Ros, Directora General de Volkswagen España, nos atendió entre reuniones y reuniones. En la firma han trabajado en un plan de igualdad que ha permitido tener, a día de hoy, un 35% de mandos intermedios o alta posición ocupados por mujeres, con el objetivo marcado en el 40% para 2025. En ese sentido, Ros anima a las mujeres: “es bueno levantar la mano, no tenemos que ser tímidas ni temer por nuestra capacidad o falta de competencia. Está demostrado que el talento no tiene género”.

Esa es la opinión de María Concepción Caja, Directora de Comunicación Corporativa e Interna de Stellantis: “falta cultura en la sociedad en general. Falsos estereotipos y prejuicios (a veces de los que no somos conscientes) que dificultan ese avance. No se trata de una falta de talentos.” Para superarlos, es necesario que no sean “medidas aisladas sin una verdadera intención detrás, ya que no llegan a ningún lado. Tienen que estar presentes desde la selección de perfiles hasta en los comités de carrera”.

No podíamos cerrar este Día Internacional de la Mujer sin hablar de nuestra piloto de referencia: Laia Sanz. La princesa del Dakar nos atendió durante la gala de la Real Federación Motociclista Española, en la que fue galardonada por su trayectoria, al tiempo que subían a las referentes de las dos ruedas al escenario. Con ella pudimos hablar de su última participación con coche en el raid más duro del mundo, las aspiraciones para próximas temporadas y cómo se siente al ser icono de las niñas que quieren ser como ella.

Sara García, una de las corredoras en la categoría Original by Motul de motos del Dakar, reconoce la implicación de su pareja, Javi Vega, en su aventura en el desierto. Hablamos también con ella, por su tesón y fuerza a la hora de afrontar el raid más duro del mundo en una modalidad tan clásica como los “Original”.