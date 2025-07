Mercedes-Benz tendrá su propio sistema operativo

Las guerras entre firmas automovilísticas se centraban en tener más caballos y prestaciones. Ahora tanto o más importante que eso es tener un sistema operativo que haga el coche lo más tecnológico y conectado posible. Una gran herramienta para conseguirlo es tener un sistema operativo de última generación. Por eso Mercedes-BenzMercedes-Benz ya trabaja en un software propio al que denominará MB.OS para ‘competir’ con Android e iOS.

Aunque todavía se sabe poco de este sistema operativo, Mercedes-Benz ha avanzado que se lanzará con la nueva plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture), y servirá principalmente para dos propósitos: tener el control total sobre el manejo del vehículo y todos sus elementos, así como garantizar la máxima seguridad y privacidad ya que no se dependerá de tecnología ni programas de terceros.

Otra gran ventaja del futuro MB.OS es que al ser un sistema desarrollado desde cero en el seno de la compañía alemana, la compatibilidad con sus vehículo será total, lo que favorecerá la integración y el mejor rendimiento de los sistemas de infoentretenimiento, seguridad, confort, dinamismo, carga de la batería, ayuda a la conducción, e incluso la conducción autónoma. Y es que no hay que olvidar que Mercedes va a la cabeza en este último aspecto, al tener modelos que ya disponen del Nivel 3 de conducción autónomaya disponen del Nivel 3 de conducción autónoma.

Una gran ventaja del sistema MB.OS serán las actualizaciones OTA (Over The Air). Esta característica no sólo permitirá implementar y mejorar los servicios mediante actualizaciones en red sin pasar por el concesionario como se actualizan actualmente los móviles, sino que además facilitará que los usuarios puedan activar y desactivar extras y sistemas opcionales del vehículo temporalmente, para pagar tan sólo por su uso durante un tiempo limitado. Un servicio que BMW ya avanzó en su día.

Las actualizaciones OTA también favorecerán el desarrollo de otros servicios de Mercedes-Benz como: MB Connect, MB Charge (la red pública global de carga rápida de CC en desarrollo de la compañía) y MB Drive.

En esta nueva faceta, Mercedes-Benz cuenta con socios de gran relevancia en el universo tecnológico, como NVIDIA, que proporcionará su experiencia en software, datos e inteligencia artificial, o Google, con quien Mercedes ha firmado una colaboración para mejorar la experiencia de navegación en sus vehículos. Una vez esté listo y funcionando en sus vehículos, Mercedes no descarta que otras compañías y marcas puedan instalar y utilizar MB.OS en sus coches.

Por cierto, ¿sabías que Mercedes instalará TikTokinstalará TikTok en sus vehículos?