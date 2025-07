SsangYong Musso Sports: A la carga del mercado Pick-up

Para SsangYongSsangYong el Musso Sports es un vehículo muy importante. No en vano, la Pick-up coreana es su modelo más vendido a nivel global, lo que explica los esfuerzos empleados en su actualización a los nuevos gustos del mercado. Un mercado exigente, el de los Pick-up, que cada vez tiene menos representantes por parte de las marcas.

Eminentemente cuando pensamos en una Pick-up como este SsangYong Musso Sports la primera imagen que nos viene a la cabeza es vehículo de carga, con buenas capacidades off road, para poder llegar a zonas rurales o montañosas de difícil acceso, y con pocas concesiones al diseño y las comodidades. Lo de la carga y las prestaciones 4x4 lo cumple a la perfección, pero nos equivocamos en lo relativo al diseño y la comodidad. SsangYong ha conseguido un vehículo de trabajo con un diseño más que atractivo y que no renuncia para nada a la habitabilidad, la conectividad y la seguridad, tres atributos que no se deben descartar si se quiere que un producto tenga éxito en un mercado que cada vez le otorga un mayor peso a la hora de la toma de decisión de compra.

Salta a la vista, lo atractivo que resulta de primeras, proyectando una presencia poderosa y llamativa. En el frontal destaca claramente su enorme parrilla, en color gris en los acabados PRO y PREMIUM y negra en el LIMITED, podría pasarme un buen rato describiéndolo, pero creo que una imagen vale más que mil palabras, por lo que os animo a que lo comprobéis en la siguiente galería de fotos:

En cuanto al interior es destacable tanto el tacto como el ajuste de los materiales lo que refuerza la sensación de calidad. El tiempo lo dirá, pero no parece que sea sólo una sensación y realmente los materiales empleados ofrezcan el resultado que se espera de ellos.

Personalmente me llama la atención un freno de estacionamiento clásico, con palanca, de los de toda la vida, lo que te da pistas que, en el fondo, estamos frente a un vehículo muy enfocado al trabajo y al TT de ocio. Por cierto, el nuevo SsangYong Musso Sports viene solo con versión de doble cabina. Y es que el 90% de las ventas de Pick-up son de doble cabina. He apuntado lo de la doble cabina porque es destacable el espacio para pasajeros de la segunda fila de asientos. Esto se explica porque el interior del nuevo Musso ha sido optimizado para proporcionar un piso plano en la segunda fila.

El nuevo SsangYong Musso Sports monta el motor e-XDi220, un propulsor de 2,2 litros, con 202 CV de potencia, ofreciendo dos rangos diferentes de par motor en función de la caja de cambios que se utilice. En el caso de la caja manual, el par máximo es de 400 Nm entre 1.400 y 2.800 rpm, mientras en el caso de la caja automática, de tipo convertidor de par, es de 441 Nm entre 1.600 y 2.600 rpm.

En cuanto al sistema de transmisión, el SsangYong Musso Sports monta un sistema de tracción 4x4 conectable. En condiciones óptimas de tracción, el Musso Sport trabaja en la posición 2H, que envía toda la potencia a las ruedas del eje posterior. En la siguiente posición, 4H, el Pick-up dispone de tracción total permanente, con igual reparto de par entre ambos ejes. Mientras en la tercera posición, 4L, se insertan las marchas cortas, para zonas en las que sea necesaria la máxima tracción y capacidad de respuesta. Es un sistema totalmente mecánico, en el cual la electrónica influye poco, lo que para un vehículo de estas características más que un inconveniente puede representar una gran ventaja.

El nuevo Musso Sports, como no podía ser de otra manera, equipa un diferencial trasero autoblocante. En superficies muy deslizantes o en zonas de grandes zanjas, una rueda puede resbalar o levantarse en el aire, en cuyo caso el diferencial autoblocante obliga a las dos ruedas del eje posterior a girar al unísono, permitiendo que el vehículo recupere su capacidad de tracción.

Algo a tener muy en cuenta es que puede remolcar hasta 3.000 kg, en las versiones equipadas con cambio automático (2.600 kg en el caso del manual).

En cuanto a las suspensiones SsangYong SsangYongno se ha andado con florituras. Dependiendo de la función que se le piense dar a este Musso Sport la marca coreana ofrece dos opciones. Si el uso va a ser eminentemente de trabajo con los acabados PRO y PREMIUM, encontramos unas ballestas en el eje trasero. Un sistema de toda la vida que garantiza la máxima fiabilidad, aparte de permitir una mayor capacidad de carga, ya que las versiones equipadas con esta suspensión pueden cargar hasta 1.085 kg en su caja.

Por otro lado, si el comprador piensa orientar su uso hacia el recreacional con el acabado LIMITED monta una suspensión multibrazo con muelles helicoidales, un sistema mucho más confortable, y que permite también una gran capacidad de carga, pero sin llegar a la que permiten las ballestas. En este caso se queda en 870 kg, que tampoco es desdeñable.

En este apartado SsangYong ha dotado a este Musso Sports de todo lo necesario tanta para proteger a los ocupantes ante cualquier imprevisto, con todo tipo de sistemas de seguridad pasiva: chasis construido en acero de alta resistencia, con una zona de deformación programada, vigas anti impacto en las puertas, seis airbags, cinturones delanteros con pretensor y limitador de fuerza...

En cuanto a seguridad activa cuenta con un Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) que monitorea continuamente las condiciones del camino para asegurar la dirección marcada. Un Sistema de control de tracción ESP con Protección activa antivuelco (ARP), Control de tracción con sistema ARP, capaz de reconocer la inminencia de un vuelco y que frena las ruedas para evitarlo...

Respecto a la carga tecnológica de este Musso Sports cuenta todo lo que se espera de un automóvil en la actualidad, como son los sistemas Apple CarPlay y Android, destacando en la versión PREMIUM un sofisticado climatizador dual, el sistema de acceso/arranque sin llave o un Smart Audio con pantalla de infoentretenimiento de 8”, entre otras cosas.

A primera vista este SsangYong Musso Sports puede parecer un vehículo tosco y difícil de conducir. Nada más lejos de la realidad. Me sorprendió gratamente su calidad de rodadura por carretera, y eso que la versión que llevábamos montaba una suspensión trasera de ballestas. Por cierto, destacable su radio de giro, importante para de cara a poder solventar más de algún apuro. Pero si algo me gustaría destacar es su capacidad todoterreno. Pasó sin problemas por todos aquellos obstáculos que se nos iban presentado en una ruta ‘off road’ bastante exigente. Está claro que influye la mano del conductor, pero precisamente por eso tengo claro que con algún otro vehículo 4X4 ciertos obstáculos no hubiesen sido salvables. Su reductora poderosa, su chasis rígido, sus ángulos TT y su diferencial trasero autoblocante son determinantes.

Si a ello añadimos que monta la caja de carga más grande de su segmento, con 1.262 l y un precio más económico que el resto de su competencia, partiendo de 26.500 euros o una cuota mensual de 530 euros/mes, ambos sin IVA ya que se considera un vehículo orientado casi por completo al mundo profesional, y algo muy importante en los tiempos que corren: disponibilidad inmediata, este SsangYong Musso Sports se convierte en una de las mejores opciones del mercado de las Pick-up.