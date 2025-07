BMW X1 18d: un diésel con muchas razones

Hablar de diésel hoy en día es hacerlo del pasado, o no. El nuevo BMW X1 todavía confía en las ventajas de un propulsor como el 18d de 150 CV, la elección ideal para aquellos que quieren viajar a todo confort con el toque dinámico y deportivo que caracteriza a la firma bávara. Eso sí, en su portfolio encontrarás alternativas de gasolina y las ECO micro híbridas, con los bloques 20d y 20i. Muy pronto os podremos hablar del BMW iX1BMW iX1, la versión cero emisiones de este superventas del que tienes un vídeo completo y primer contacto en este enlace.

En este artículo os hablaremos de las luces, y sombras, de su motor de acceso: el diésel. Parecen lejanos esos tiempos en los que el gasóleo parecía la mejor alternativa, pero no hace tanto de eso. Este combustible tan perseguido sigue siendo la opción a elegir si entre tus necesidades aparecen las rutas largas al volante, bien sea en tus vacaciones o por uso laboral. Ningún eléctrico europeo promete, y cumple, con una autonomía que sobrepasa los 1.000 kilómetros y ese número genera auténtico placer en el marcador digital de este BMW X1 sDrive18d.

En este artículo os hablaremos de las luces, y sombras, de su motor de acceso: el diésel. Parecen lejanos esos tiempos en los que el gasóleo parecía la mejor alternativa, pero no hace tanto de eso. Este combustible tan perseguido sigue siendo la opción a elegir si entre tus necesidades aparecen las rutas largas al volante, bien sea en tus vacaciones o por uso laboral. Ningún eléctrico europeo promete, y cumple, con una autonomía que sobrepasa los 1.000 kilómetros y ese número genera auténtico placer en el marcador digital de este BMW X1 sDrive18d.

Lógicamente, el estilo de conducción afecta directamente al consumo homologado en 4,9 l/100 km por parte de la firma. En mi caso, la eficiencia no es mi gran baza y, aun así, el marcador se situó en los 6 l/100 km tras una ruta combinada de vía rápida, carretera convencional y ciudad sin pensar en el trato del acelerador. Y esa, lectores, es la clave de los vehículos de combustión: la tranquilidad.

Llenar el BMW X1 cuesta, a día de hoy 27/02/2023, unos 70 euros con un precio medio de 1,57 euros el litro y 45 l de depósito. En un viaje con un vehículo eléctrico de Madrid a Barcelona, con una autonomía homologada de más de 430 kilómetros, batería de 60 kWh y capacidad de carga de 130 kW, el coste de dicho viaje fue de 63 euros en puntos de carga Ionity. Si a eso le sumamos las casi 10 horas de trayecto y la ansiedad por autonomía de una novata, me quedo con siete euros menos en el bolsillo y encantada. Excepto por el coste de la unidad probada que, junto a los opcionales y paquetes de innovación, se dispara por encima de los 60.000 mil euros. Un precio difícil de justificar frente a su hermano mayor, el BMW X3BMW X3.

Cierto es que, a ese ahorro en carga, debiéramos de sumar los impuestos, ventajas de circulación como el carril BUS/VAO, gratuidad de estacionamiento en zonas reguladas en Madrid y otras ayudas que promueven la transición hacia la movilidad cero emisiones. En resumen, todo depende del uso recurrente del vehículo y si tu situación geográfica implica lidiar con las Zonas de Bajas Emisiones.

Otra clave para no despedirme de la combustión son las sensaciones de conducción, más aún tras probar el nuevo BMW X1. El salto cualitativo de su diseño e interior, del que os hemos hablado en este reportaje, satisfacen la parte emocional, pero es su evolución en el apartado dinámico el que termina por convencerte: estás ante un X1 mejor que nunca.

Se nota que BMW ha apostado por el equilibrio, dotando a este SUV compacto de un comportamiento que cumple con notable en los apartados de deportividad y confort, sin ser excelente en transmisión de sensaciones o excesivamente blando. En ese sentido, destacaría la firmeza de la dirección y su efectividad frente a la competencia. Existen modelos, como el Alfa Romeo Tonale, con un punto más de agresividad, pero acaban por ser menos completo en la eficiencia o calidad de rodadura.

Para ello ha sido clave el ajuste en las suspensiones, que pueden ser adaptativas (opcional) para notar cierto cambio en el tren de rodaje en función de los modos de conducción. Además, la caja de cambios automática Steptronic se encarga de ser tan eficaz que apenas notas los cambios de marcha. En este X1 cuentas con las funciones D y L, ideada para circular con más margen de aceleración, junto con el modo Boost de la leva izquierda, encargado de activar un extra de potencia durante 10 segundos al más puro estilo óxido nitroso (nitro) de Fast and Furious.

Si algo han sabido hacer los alemanes de BMW es modernizar su gama SUV, sin necesidad de pasar ciertos límites que sí vemos en las berlinas de la marca. El diseño del nuevo BMW X1 consigue captar la atención sin ser exagerado, con las dosis de elegancia y carácter deportivo que se le esperan. Eso sí, verlo con el paquete M Sport (más de 8.000 euros) es un arma de doble filo, ya no lo querrás sin él y sus elementos decorativos en negro (Shadow Line). Del mismo modo que yo no me lo imagino sin el impactante color Frozen Pure Grey de la unidad probada.

Además, ha crecido bastante, con 4,50 metros de largo frente a los 4,43 de la generación anterior. Lo demuestra a simple vista y cumple con las expectativas en su interior, de calidad excepcional, habitabilidad para cuatro adultos y un maletero de 540 litros de capacidad, 35 l más que antes. En el apartado digital, contamos con el sistema operativo BMW ID8 aplicado en la pantalla central de 10,7 pulgadas, junto con el sistema de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas frente al volante.

Las mejoras lo hacen más intuitivo y fácil de conectar con tu smpartphone (Appel CarPlay y Android Auto) de manera inalámbrica, al tiempo que reduce drásticamente la botonería, perjudicando a la agilidad del conductor.