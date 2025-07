Alfa Romeo Giulia y Stelvio 2023: más modernos y tecnológicos

Dicen que la perfección no existe pero incluso aquello que podría merecer el calificativo de perfecto es susceptible de sufrir retoques o cambios para seguir en la búsqueda de este estado. Alfa Romeo Alfa Romeono se conforma con lo que ha conseguido y ahora propone una mejora en sus modelos Giulia y Stelvio que ya están a la ventamejora en sus modelos Giulia y Stelvio. No es solo una cuestión estética, sino que también ha introducido cambios en el interior, ha reestructurado la gama, ha lanzado una versión especial deportiva limitada con la denominación “Competizione” y ha mejorado el apartado tecnológico. En definitiva, ambos modelos han dado un paso más hacia ese estado de perfección que sin duda los más acérrimos defensores de la marca sabrán apreciar.

Ambos modelos presentan un nuevo frontal en el que destaca de manera muy evidente la rejilla donde está ubicado el logotipo así como las dos laterales destinadas a las dos tomas de aire principales, dando vida a una reinterpretación contemporánea del famoso y distintivo “Trilobo”. Los faros llevan triple óptica con nuevas luces full led Matrix adaptativos al estilo de los del Tonaley con intermitentes dinámicos. En la zaga también son nuevos los pilotos con luces led que en el Stelvio Stelviollevan el cristal ahumado y acabado negro brillante mientras que en el Giulia Giuliallevan cristal y acabado transparente.

En el interior destaca el nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital con pantalla de 12,3 pulgadas y con un diseño “telescópico” que ya hemos visto en el Tonale. El conductor puede seleccionar tres modos de ver la información Evolved, Relax y Heritage según sus preferencias. En el centro del salpicadero está la pantalla de 8,8 pulgadas que ya había y desde la que se accede a toda la información del coche y a los parámetros de la tecnología de conducción autónoma.

Desde el punto de vista tecnológico, tanto el Giulia como el Stelvio incorporan las últimas actualizaciones con un sistema de infoentretenimiento que garantiza contenidos y funcionalidad y que dispone del sistema Alfa Connect Services que ofrece toda una serie de servicios que se actualizan online.

Dentro de poco estará disponible también la tecnología NFT (Non Fungible Token) una exclusiva mundial ya vista en el Tonale y que consiste en un registro digital secreto e inmutable en el que se graba la información más importante sobre cada coche. De este modo, el NFT genera una certificación en la que se registran los datos de vida del coche. Dicha certificación puede utilizarse como garantía del buen mantenimiento del vehículo, respaldando así su valor residual cuando el propietario decide vender el coche.

Ambos modelos están disponibles con los mismos motores. En gasolina solo hay una versión 2.0 litros de cuatro cilindros que ofrece 280 CV de potencia, mientras que en diésel hay dos versiones 2.2 JTDm de cuatro cilindros que rinden 160 y 210 CV. Todos ellos van asociados a una caja de cambios automática de ocho velocidades. Mientras la versión diésel de 160 CV lleva la propulsión trasera las demás motorizaciones van asociadas a la tracción integral Q4.

No hay ninguna versión híbrida, algo a lo que la marca de Arese se apuntará ya este año. También se espera para un futuro no muy lejano la llegada de la versión deportiva Quadrifoglio Quadrifoglioprovista de un motor V6 de 2.9 litros con 510 CV de potencia. Ambas versiones conservan todas las características dinámicas que Alfa transmite y que hacen que al volante uno pueda divertirse disfrutando también de una conducción muy precisa.

Tanto para el Giulia como para el Stelvio se han articulado cuatro niveles de acabados, Super, Sprint, Ti y Veloce a los que se suma el nivel Competizione por un determinado tiempo y que se distingue del resto por ir con un color exclusivo de carrocería gris mate y por llevar llantas de 21 pulgadas, las pinzas de freno pintadas en color rojo, asientos y salpicadero con costuras en color rojo, equipo de sonido Harman Kardon, las lunas traseras sobretintadas y la suspensión con los amortiguadores controlados electrónicamente.

El precio de venta para el Alfa Romeo Giulia parte de los 46.100 euros mientras que el precio del Stelvio parte de los 53.200 euros. Ambos ya están a la venta.