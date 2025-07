Los 13 coches eléctricos más baratos que puedes comprar en España

Los 12 coches eléctricos más baratos que puedes comprar en España

Hoy 9 de septiembre de 2023 se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. Mientras centenares de visitantes recorren las exposiciones de la Feria VEM (Vehículo Eléctrico Madrid) en la Plaza de Colón (Madrid), otros tantos dudan en sus casas sobre el mejor coche cero emisiones para su nueva movilidad sostenible. Puede que tu mejor opción sea, hoy en día, un híbrido enchufable o un híbrido convencional. Sin embargo, si puedes instalar un punto de carga en casa no dudes en investigar sobre las ayudas del Plan MOVES III y estudiar esta lista sobre los coches eléctricos más baratos del mercado en España.

La alternativa de comprar un coche eléctricocoche eléctrico implica una gran inversión, puesto que las baterías que equipan estos automóviles cero emisiones encarecen considerablemente su precio. La amortización puede llegar con el uso de ese coche eléctrico, aprovechando las horas de tarifa valle para su carga en casa, pero sigue siendo un escollo importante para los españoles.

No obstante, en el mercado actual podemos encontrar cada vez una mayor oferta de coches eléctricos con una mayor autonomía, unas mejores prestaciones y unos precios cada vez más accesibles para todos aquellos usuarios que buscan ahorrar lo máximo en sus desplazamientos, además de cuidar el medio ambiente. Por ello, a continuación te detallamos cuáles son los 13 coches eléctricos más baratos, por debajo de los 30.000 euros, que puedes comprar en España.

Recuerda que hasta el 31 de diciembre de 2023 puedes solicitar las ayudas del Plan Moves IIIque entraron en vigor en 2021 (con descuentos de hasta 7.000 euros) para adquirir un vehículo eléctrico a un precio muy competitivo.

Por cierto, en este listado no hemos incluido ni al Citroën Ami ni al Renault TwizyRenault Twizy, a pesar de sus bajos precios, puesto que son dos cuadriciclos eléctricos y en esta ocasión hemos querido centrarnos únicamente en los automóviles.

El Invicta Electric D2SInvicta Electric D2S de 17W es el turismo 100% eléctrico más barato de todos los que se encuentran a la venta en España. Este modelo biplaza es ideal para desplazarse por la ciudad y el extrarradio con un gran confort gracias a su completo equipamiento y su mínimo coste de uso (0,49 €/100 km) en energía. Además, gracias a sus reducidas dimensiones, con 2.811 milímetros de longitud, 1.499 milímetros de anchura y 1.555 milímetros de altura, dispone de una excelente maniobrabilidad que le permite moverse con gran agilidad por las calles más estrechas de pequeños núcleos urbanos.

En el apartado mecánico, el Invicta Electric D2Sequipa un motor eléctrico con una potencia máxima de 36 kW (49 CV), que le permite alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 105 km/h. Por su parte, la batería de iones de litio se ofrece con dos capacidades: de 17 kWh (150 km de autonomía) o de 27 kWh (250 kilómetros de autonomía). Una gran ventaja de este modelo cero emisiones es que su batería de 17 kWh se puede cargar al 100% en cualquier toma doméstica (3,75 kW) en unas cinco horas, mientras que la batería de 27 kWh lo hace en unas ocho horas.

El Invicta Electric D2S 17 kWh M1 está disponible en España por 18.595 euros en su web. No obstante, con los descuentos de la marca y las ayudas del Plan Moves III (con achatarramiento), esta versión se puede adquirir por 11.595 euros. A estos precios únicamente habría que sumar los gastos de gestoría, matriculación y coste de montaje.

El nuevo Dacia Spring es un vehículo urbano que combina a la perfección los valores de DaciaDacia con las ventajas de una motorización 100% eléctrica. Este modelo ofrece una conducción suave, silenciosa y un confort único. Sus dimensiones son de 3.734 milímetros de longitud, 1.579 milímetros de anchura, 1.516 milímetros de altura y 2.423 milímetros de batalla.

El Dacia SpringDacia Spring equipa un motor eléctrico con una potencia máxima de 33 kW (45 CV) y una batería de 27,4 kWh que está adaptada a un uso diario, por lo que el vehículo se puede conducir sin ningún problema en núcleos urbanos y periurbanos. Su autonomía es de 305 kilómetros en ciclo urbano WLTP y de 230 kilómetros en ciclo combinado WLTP. Asimismo, el primer coche totalmente eléctrico de Dacia permite recargar hasta un 80% de su batería en tan sólo 50 minutos a través de un punto de recarga rápida.

Este modelo cero emisiones está a la venta desde 19.990 euros con la financiación en el acabado básico Essential, aunque si te beneficias del Plan Moves III su precio se reduce hasta 7.000 euros con achatarramiento.

El Renault Twingo ElectricRenault Twingo Electric es un coche cero emisiones muy atractivo que destaca por su volumen compacto y su amplio y espacioso interior. En cuanto a sus dimensiones, mide 3.615 milímetros de longitud, 1.646 milímetros de anchura, 1.557 milímetros de altura y 2.492 milímetros de batalla. En el apartado mecánico, el Twingo Electric equipa un motor eléctrico de 60 kW (82 CV), un par máximo de 160 Nm y una batería de 20 kWh que le otorga una autonomía de hasta 270 km en ciclo urbano WLTP y 190 km en ciclo completo WLTP. La velocidad máxima del vehículo es de 135 km/h y se puede recargar cómodamente en casa, en el trabajo o en un punto de recarga de corriente alterna (CA) de hasta 20 kW, donde se puede completar hasta el 80% de su capacidad en sólo una hora y recuperar hasta 80 km de autonomía en 30 minutos.

El Renault Twingo Electric está disponible en el mercado español desde 24.501 euros para la versión Twingo E-Tech Electric con el acabado Techno. Si te beneficias de las máximas ayudas del Plan Moves III, el precio del modelo se puede reducir hasta los 17.501 euros con financiación.

El Smart EQ FortwoSmart EQ Fortwo es un modelo muy cómodo para circular por la ciudad debido a su reducido tamaño y a su excelente maniobrabilidad. Sus dimensiones son de 2.695 milímetros de longitud, 1.663 milímetros de anchura, 1.555 milímetros de altura y 1.873 milímetros de batalla. El Smart EQ Fortwo equipa un motor eléctrico de 60 kW (82 CV) de potencia, 160 Nm de par máximo y una batería de iones de litio de 17,6 kWh de capacidad, que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 11,6 segundos. La autonomía de este modelo cero emisiones es de 133 kilómetros en ciclo WLTP y a través de un cargador de 22 kW (opcional) puedes cargar la batería hasta el 80% de su capacidad en 40 minutos.

El Smart EQ FortwoSmart EQ Fortwo está a la venta en el mercado español desde 25.144 euros, pero si te beneficias de los descuentos del Plan Moves III, lo puedes adquirir por 7.000 euros menos.

La versión 100% eléctrica del icónico Fiat 500versión 100% eléctrica del icónico Fiat 500 es ideal para circular por el núcleo urbano. Sus dimensiones son de 3.632 milímetros de longitud, 1.683 milímetros de anchura, 1.527 milímetros de altura y 2.322 milímetros de batalla. FiatFiat ha equipado al 500 eléctrico con un motor eléctrico de 70 kW (95 CV) de potencia y una batería de iones de litio de 23,8 kWh que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 135 km/h. En cuanto a la autonomía de esta versión, es de más de 180 kilómetros en ciclo WLTP, aunque en un ciclo 100% urbano puede elevarse hasta los 240 kilómetros. Gracias a un cargador rápido de 50 kW, en tan sólo 10 minutos de recarga puedes obtener hasta 50 kilómetros de autonomía, más de lo que la mayoría de los usuarios necesita para sus desplazamientos diarios.

El Fiat 500 eléctricoFiat 500 eléctrico con el acabado Icon está disponible actualmente en España desde 29.102 euros a través de la web. Si a ese precio le restamos la máxima ayuda ofrecida por el Plan Moves III, la cuantía se reduce hasta los 22.102 euros. También está disponible en la nueva versión 500 (RED).

Si algo han hecho bien los chinos es llegar con los precios más interesantes. El MG ZS EVMG ZS EV es un SUV familiar totalmente eléctrico ideal para el entorno urbano y para aquellos conductores que buscan movilidad, espacio, funcionalidad y comodidad. Sus dimensiones son de 4.314 milímetros de longitud, 1.809 milímetros de anchura, 1.644 milímetros de altura y 2.585 milímetros de batalla. El MG ZS EV equipa un motor eléctrico de alta eficiencia de 105 kW (143 CV) de potencia, 353 Nm de par máximo y una batería de iones de litio de última generación de 44,5 kWh, por lo que es capaz de acelerar de 0 a 60 km/h en 3,1 segundos y de recorrer hasta 263 kilómetros de autonomía en ciclo combinado (WLTP) con una sola carga.

El MG ZS EV MG ZS EVestá equipado con un enchufe de carga de tipo 2 y otro de carga rápida CCS y su batería se puede recargar hasta el 80% de su capacidad en 40 minutos mediante una toma de carga rápida. Este modelo cero emisiones se puede adquirir desde 22.480 euros, incluyendo la financiación del Santander, la promoción de la marca y las ayudas del Plan Moves III con achatarramiento.

El Opel Corsa-e, estrena una nueva actualización tras el Salón de Múnich, con una versión que alcanza los 402 kilómetros de autonomía. Esta versión 100% eléctrica del icónico modelo de la firma alemana, cuenta con un diseño exterior muy atractivo que conquista desde cualquier ángulo y un interior muy sofisticado con detalles premium. El Corsa-e tiene unas dimensiones de 4.060 milímetros de longitud, 1.765 milímetros de anchura, 1.433 milímetros de altura y 2.538 milímetros de batalla.

El más económico equipa un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) alimentado por una batería de 50 kWh que le permite recorrer hasta 354 kilómetros de autonomía con una sola carga. Estrena un motor más potente en este último restyling. Respecto a la batería, puede cargarse hasta el 80% de su capacidad en sólo 30 minutos mediante un cargador rápido de corriente continua (CC) de 100 kW.

El Opel Corsa-e Opel Corsa-econ en este acabado Edition (nuevo) está a la venta desde 32.590 euros, pero gracias a las ayudas del Plan Moves III con achatarramiento, puede llegar a adquirirse en el mercado español por 7.000 euros menos.

El icónico Peugeot 208 también ha sido de los modelos renovados por el grupo Stellantis este año. Se han centrado únicamente en la evolución estética, con nuevo logotipo y un lenguaje de diseño que deriva de otros modelos como el Peugeot 508. Este modelo urbano con cero emisiones presenta unas dimensiones de 4.055 milímetros de longitud, 1.745 milímetros de anchura, 1.430 milímetros de altura y 2.540 milímetros de batalla.

Eso sí, en el apartado mecánico, el nuevo Peugeot e-208Peugeot e-208 equipa un motor eléctrico de 100 kW (156 CV) y una batería de iones de litio de 51 kWh. Con la batería cargada al 100%, este modelo es capaz de recorrer hasta 400 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. A través del cable que viene de serie con el e-208, podrás cargar tu vehículo al 100% mediante un enchufe estándar en 15 horas. Por otro lado, con un punto de carga instalado en tu domicilio tardarás 7 horas y media en tener completamente cargado tu e-208, mientras que en un terminal público de carga de 100 kW podrás recuperar el 80% de la autonomía del vehículo en 25 minutos.

Todavía no se puede configurar el nuevo Peugeot e-208, pero aún está disponible el anterior desde 34.470 euros con el acabado Active, aunque ahora también puedes comprarlo desde 27.470 euros a través de las ayudas del Plan Moves III.

El Renault ZOERenault ZOE es un modelo realmente atractivo gracias a su diseño dinámico, moderno y con líneas fluidas. Este vehículo cuenta con unas dimensiones muy atractivas de 4.087 milímetros de longitud, 1.787 milímetros de anchura, 1.562 milímetros de altura y 2.588 milímetros de batalla. RenaultRenault ofrece el ZOE con dos motorizaciones eléctricas: un motor eléctrico de 80 kW (108 CV) de potencia y 225 Nm de par motor; y un motor eléctrico más potente de 100 kW (135 CV) de potencia y 245 Nm de par máximo. Con una capacidad de 52 kWh, la batería del Renault ZOE permite recorrer hasta 390 kilómetros de autonomía en uso combinado (WLTP) y hasta 544 kilómetros en ciudad.

En cuanto a la recarga de la batería, se puede realizar de distintas maneras: a través de un Wallbox (7,4 kW) puedes obtener más de 300 kilómetros de autonomía tras 8 horas de carga, en un punto de carga público de 22 kW puedes obtener 120 kilómetros de autonomía tras una hora de carga, y en un punto de carga rápida de corriente continua (50 kW) puedes recuperar hasta 150 kilómetros de autonomía en sólo 30 minutos.

El Renault ZOE Renault ZOEcon el acabado Equilibre está disponible en España desde 36.269 euros, pero si te beneficias de la máxima ayuda del Plan Moves III, su precio puede disminuir hasta los 27.550 euros.

El Nissan LeafNissan Leaf es un vehículo familiar 100% eléctrico, perfecto para los trayectos urbanos e interurbanos, que destaca por susinnovadores y avanzados sistemas de conducción inteligente como las tecnologías e-Pedal y ProPilot. Sin duda, es la expresión perfecta de Nissan Intelligent Mobility. Sus dimensiones son de 4.490 milímetros de longitud, 1.788 milímetros de anchura, 1.540 milímetros de altura y 2.700 milímetros de batalla. En el apartado mecánico, el Nissan Leaf equipa un motor eléctrico de 110 kW (147 CV) de potencia, 320 Nm de par máximo y una batería de 40 kWh que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y recorrer hasta 270 kilómetros de autonomía con una sola carga.

En cuanto a la recarga de la batería, existen diversas maneras de cargar el Nissan Leaf: puedes hacerlo en casa a través de un equipo de recarga vinculada o wallbox, mediante el que recargarás el 100% de la batería en 7 horas y media; o en estaciones públicas de recarga rápida, donde cargarás hasta el 80% de la batería en sólo 30 minutos.

El Nissan LeafNissan Leaf está disponible en el mercado español desde 27.109 euros con el Plan MOVES III incluido en la versión con el acabado Acenta.

El nuevo Hyundai Kona eléctricoHyundai Kona eléctrico cuenta con un diseño renovado, una tecnología innovadora y una increíble versatilidad SUV. Sus dimensiones son de 4.180 milímetros de longitud, 1.800 milímetros de anchura, 1.570 milímetros de altura y 2.600 milímetros de batalla. HyundaiHyundai equipa al Kona eléctrico con dos versiones: la primera cuenta con un motor eléctrico de 100 kW (136 CV) de potencia, 395 Nm de par máximo y una batería de iones de litio de 39,2 kWh, que le proporciona una autonomía de hasta 305 kilómetros en uso combinado (WLTP) y hasta 435 kilómetros en ciudad; y la segunda versión equipa un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) de potencia, 395 Nm de par máximo y una batería de 64 kWh, que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y recorrer hasta 484 kilómetros en uso combinado y hasta 660 kilómetros en ciudad.

Respecto a los tiempos de carga, si empleas una estación de carga rápida de 100 kW con corriente directa, tanto la batería de 39,2 kWh como la de 64 kWh tardan 47 minutos en pasar de un 10% a un 80% de carga.

En cuanto al precio, el Hyundai Kona eléctricoHyundai Kona eléctrico está disponible en España desde 26.640 euros gracias a un descuento importante por parte de la marca.

Desde hace apenas unas semanas hay un nuevo jugador en el terreno: el MG4 Electric. Se trata de un compacto de aires deportivos, también llegado desde Asia, con hasta 520 kilómetros de autonomía y un precio arrollador para su versión estándar.

Se trata del modelo con 125 kW de potencia de 168 CV con la batería que concede hasta 350 kilómetros de autonomía. Mide 4,29 metros de largo por 1,83 m de ancho y 1,50 de alto, con una batalla de 2,70 metros.

El equipamiento no dista de alternativas premium, con doble pantalla digital de 7 y 10,25 pulgadas respectivamente, arranque automático y entrada sin llave, MG Pilot con los sistemas de ayuda a la conducción necesarias en Europa.

La versión estándar puede quedarse en 19.480 euros si le sumamos las siguientes promociones:

El DFSK Seres 3DFSK Seres 3, el primer SUV totalmente eléctrico del gigante chino, cuenta con unas dimensiones compactas de 4.385 milímetros de longitud, 1.850 milímetros de anchura y 1.650 milímetros de altura. Se trata de un vehículo muy versátil que destaca por su excelente relación precio-equipamiento y su gran habitabilidad interior, que permite que hasta cinco personas viajen con el máximo confort. El DFSK Seres 3 equipa un potente motor de 120 kW (163 CV) y 300 Nm de par máximo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente a 160 km/h. En cuanto a su batería, equipa la última tecnología de litio-ferrofosfato y tiene una capacidad de 53,6 kWh, por lo que ofrece una autonomía de 329 kilómetros (WLTP). Por último, el Seres 3 está preparado para cargar su batería con corriente alterna o continua. Mediante la carga rápida se puede cargar del 20 al 80% de la batería en 30 minutos, mientras que desde 0 se tarda ocho horas en una toma de 6,6 kW y 17 horas en un enchufe doméstico convencional a 3,7 kW.

El DFSK Seres 3DFSK Seres 3 es el primer coche en ofrecer ocho años o 120.000 kilómetros de garantía para todos sus componentes. Está a la venta en el mercado español desde 29.995 euros, con todos los descuentos de la compañía y del Plan Moves III incluidos.