Zero SR-X, diseñando el futuro

Zero MotorcyclesZero Motorcycles no deja de sorprender. Si hace poco más de un año que viajaba el futuro para traer al presente la FXEFXE, la reinterpretación vanguardista de la moto eléctrica, ahora acaba de desvelar las imágenes de la espectacular SR-X, una concept bike única en su especie. Este prototipo nace fruto de la completa transformación de una Zero SR/SZero SR/S y que llega como la última creación de su programa de desarrollo DESIGN THE FUTURE que ha producido algunas de las motos eléctricas más innovadoras y creativas del mundo. Y es que este programa reúne a algunos de los diseñadores e ingenieros más talentosos de la industria para impulsar los límites de lo posible en el sector de las motos eléctricas a través de sus creaciones.

En esta ocasión, Zero Motorcycles vuelve a reunirse con HUGE Design, empresa también californiana especializada en todo tipo de diseños industriales liderada por Bill Webb, quien una vez más ha desempeñado un papel clave en la visión de Zero para el futuro. Webb fue responsable del diseño de la popular FXE y de su anterior prototipo, la Zero SM. Esta concept bike con semi-carenado exhibe una combinación de rendimiento y estilo único dentro de la movilidad eléctrica.

La SR-X hace de su atrevida estética su gran atractivo con una líneas limpias y una estética deportiva similar a las de las motos actuales con motor de combustión. Aunque va más allá abriendo un camino entre la deportiva pura de circuito y una streetfighter. Todo ello sustentado en la base de la prestacional SR/S e impulsada por el motor ZF75-10 de 110 CV y 200 km/h de velocidad máxima.

“La moto SR-X busca alcanzar un equilibrio en el diseño para el futuro próximo de las motocicletas eléctricas -explica el propio Bill Webb-, combinando líneas limpias y detalles de diseño disciplinados con una postura agresiva y una sensación de alto rendimiento similar a las modernas motocicletas deportivas de litro. Las líneas limpias y el estilo disciplinado se han combinado en la SR-X con las proporciones agresivas, la funcionalidad y la mecánica expuesta que normalmente encontramos en las motos de carreras. Este modelo es un intento de definir una nueva subcategoría para las eléctricas de alto rendimiento, algo entre una streetfighter y una moto de circuito. Carenados parciales y rendimiento aerodinámico con una actitud callejera pura”.

“Queríamos que los verdaderos pilotos deportivos apreciaran el enfoque de diseño sutil y equilibrado: moderno, futurista y limpio sin sacrificar el aspecto de alto rendimiento y el atractivo de las motocicletas más prestacionales. El equipo quería crear una impresionante y baja silueta frontal con una carrocería que pudiera yuxtaponer la mecánica totalmente expuesta hacia la parte trasera de la moto de una manera poco convencional. El chasis y la mecánica de la SR/S que Zero diseñó son impresionantes a la vista y queríamos que la moto desnuda por debajo fuera parte de la composición final”, añadía Webb.

Brian Wismann, Vicepresidente de Desarrollo de Productos en Zero, también estaba lleno de elogios por el diseño: “Cuando Bill lanzó por primera vez su diseño Mono-Racer en forma digital hace varios años supe inmediatamente que el lenguaje de diseño basado en formas limpias y simples sería un matrimonio perfecto para una moto eléctrica. Estoy emocionado de que hayamos podido llevar a cabo la visión de Bill sobre nuestra plataforma de motocicletas deportivas eléctricas con la concept bike SR-X. Alimentado por el avanzado motor eléctrico ZF75-10 de Zero y la última batería de iones de litio ZF17.3, la SR-X representa una audaz visión para el futuro de la motocicleta. En Zero Motorcycles, estamos impulsados por una pasión por el diseño y la tecnología, y la SR-X es la expresión perfecta de esta pasión. No podemos esperar a ver cómo esta concept bike inspirará el futuro de la industria y seguirá empujando los límites de lo posible”.

Con todo, Zero Motorcycles y Huge Design vuelven a llevar al límite el diseño con una concept bike que podría seguir el camino del ejercicio realizado sobre la FXS que acabó siendo el origen de la actual FXE y la SR-X dar pie a un modelo de producción.