Stellantis presenta un beneficio neto récord de 16.800 millones de euros para 2022

Stellantis ganó en 2022 un total de 16.800 millones de euros en su mejor ejercicio desde que se fundó la compañía con la fusión del Grupo PSA y el Grupo FCA hace ya dos años. El grupo automovilístico, formado por más de 14 marcas, ingresó 179.600 millones de euros, un 18% más respecto a 2021, en su camino para superar los 300.000 millones a finales de esta década, uno de los objetivos primordiales de su estrategia Dare Forward 2030.strategia Dare Forward 2030

Cuando presentaron dicho plan, otro de sus principales objetivos era mantener un margen de beneficios por unidad superior al 10% durante toda la década y superar el 12% en 2030, deseo cumplido en 2022 con un 13%, dejando su beneficio operativo en los 23.300 millones de euros. Su flujo de caja se situó en los 10.800 millones de euros, un 78% más respecto a 2021 y en camino para alcanzar otro de sus hitos marcados para la próxima década, los 20.000 millones de euros.

Estos resultados llegan tras un año complicado en el que sus entregas se resintieron un 2% a causa de los problemas productivos por la falta de chips y las dificultades logísticas en Europa. Asimismo, como adelanta Reuters, la inflación y el encarecimiento de las materias primas provocó un incremento de los costes industriales del grupo hasta superar 9.000 millones de euros.

Según explica la compañía, las sinergias entre todas las enseñas que forman el grupo, entre ellas Peugeot, Opel, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Fiat y Ram, generaron un efectivo de 7.100 millones de euros, superando el objetivo de 5.000 millones anuales que tenía marcado para 2025.

Estas cifras se traducirán, previa aprobación del accionariado, en el reparto de un dividendo de 4.200 millones de euros entre sus accionistas, que corresponderán a 1,34 euros por acción. Asimismo, la compañía ha anticipado su voluntad de lanzar un programa de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros.

Tras presentar estos resultados, los mejores hasta la fecha, Stellantis ha puesto especial énfasis en su estrategia de electrificación, que la ha llevado a lanzar 23 coches eléctricos hasta el cierre del año pasado, modelos que acumularon 288.000 unidades vendidas en 2022, un 41% más respecto a 2021.

Según sus planes, este año llegarán nueve eléctricos más en un camino que les llevará a alcanzar los 47 modelos de este tipo para 2024 y los 75 para 2030, año para el que esperan haber vendido cinco millones de unidades. Probado el éxito de sus coches en Europa, con el Jeep Avenger coronado como Car of the Year 2023Jeep Avenger coronado como Car of the Year 2023 y con el primer puesto de ventas del segmento de los comerciales eléctricos y el segundo en el mercado global eléctrico con el Fiat 500 e, el consorcio mira ahora a Estados Unidos, destapado como un mercado de éxito para estos vehículos pese a su tradición de motores grandes y ‘tragones’.

Es por eso que anticipa que las próximas novedades, para 2023 y 2025 serán el RAM 1500 REVRAM 1500 REV, el pick-up eléctrico y los Jeep Recon y Wagoner SJeep Recon y Wagoner S, ambos eléctricos con el foco puesto en Norteamérica, aunque llegarán a otros mercados. “Hemos demostrado efectividad con nuestra estrategia de electrificación en Europa. Tenemos la tecnología, los productos, las materas primas y el ecosistema de baterías - levantará tres fábricas en Europa y dos en Norteamérica- para liderar el mismo camino de transformación en Norteamérica, empezando con los primeros eléctricos de RAM en 2023 y de Jeep desde 2024”, ha dicho Carlos Tavares, CEO de Stellantis, más animado por estos planes que por sus resultados económicos récord.

Stellantis también ha explicado que profundizará su alianza con Archer para desarrollar un vehículo volador de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) y que planea invertir en Symbio para estudiar y acelerar el desarrollo de tecnologías basadas en el hidrógeno.