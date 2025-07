¿Qué significan las siglas de los coches EV, BEV, HEV y PHEV?

Si quieres comprar un coche de energía alternativa y has hecho una búsqueda por Internet de las marcas o modelos que más te interesan, seguramente te habrás topado con alguna de estas siglas: EV, BEV, HEV, PHEV, MHEV, E-REV o FCEV. Si no te has informado previamente, es normal que desconozcas su significado, pero debes saber que es muy importante, puesto que hace referencia al tipo de motorización del vehículo.

Si acudes a un concesionario, el asesor comercial que te atienda siempre te hablará de coches eléctricos, híbridos convencionales o híbridos enchufables. Sin embargo, nunca está de más familiarizarse con la terminología que rodea a este tipo de coches que marcarán el futuro de la movilidad, ya que en algún momento la podrías necesitar, como por ejemplo para pedir las ayudas del Plan Moves IIIu otro tipo de subvención. A continuación, te detallamos qué significa cada una de estas siglas.

Los coches puramente eléctricos, con etiqueta ‘0’ Emisiones de la Dirección General de Tráfico (DGT), tienen uno o varios motores eléctricos y una batería que lo alimenta y que se recarga mediante su conexión a un enchufe o estación de carga.

La sigla EV hace referencia a Electric Vehicle o Vehículo Eléctrico, mientras que BEV significa Battery Electric Vehicle o Vehículo Eléctrico de Batería. El porcentaje de coches eléctricos en España todavía no es el deseado. De hecho, en 2022 se vendieron un total de 30.544 turismos y todoterrenos 100% eléctricos, lo que supuso un aumento del 29% respecto a las cifras del año 2021, pero continúa siendo una cifra insuficiente respecto al mercado general.

Algunos ejemplos de modelos eléctricos:Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, Dacia Spring, Hyundai Kona, Mini Cooper SE, Citroën ë-C4, Kia e-Niro, Tesla Model Y, Fiat 500e, Tesla Model 3, Volkswagen ID.4, etc.

Los coches híbridos no enchufables, es decir, los híbridos convencionales, equipan un motor de combustión (generalmente de gasolina) y también un pequeño motor eléctrico alimentado por una batería que no se puede enchufar y que les permite circular en modo eléctrico durante no más de tres kilómetros. Llevan la etiqueta ECO de la DGT.

La sigla HEV significa Hybrid Electric Vehicle o Vehículo Híbrido Eléctrico. Estos vehículos suponen una transición real entre los modelos de combustión (gasolina y diésel) y los modelos totalmente eléctricos, por lo que no es de extrañar que se situasen como la segunda opción de compra para los conductores españoles en 2022, con una cuota de mercado del 30% y posicionándose solo por detrás de los coches de gasolina (42% de la cuota en 2022).

Algunos ejemplos de modelos con versiones HEV: Toyota Yaris, Fiat 500, Renault Clio, Kia Niro, Toyota C-HR, Hyundai Kona, Toyota Corolla, Kia Stonic, etc.

Los coches híbridos enchufables son aquellos que, a diferencia de los HEV, se deben enchufar para cargar la batería. Estos vehículos cuentan con la etiqueta ‘0’ Emisiones de la DGT y su sigla significa Plug-in Hybrid Electric Vehicle o Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable. Gracias a su mayor batería permiten recorrer más de 40 kilómetros en modo totalmente eléctrico.

Algunos ejemplos de modelos con versiones PHEV: Ford Kuga, Kia Niro, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz Clase A, Lynk & Co 01, Peugeot 3008, Jeep Compass, Seat León, Opel Astra, Mitsubishi Outlander, etc.

Los coches eléctricos de autonomía extendida o E-REV (Extended Range Electric Vehicle) equipan un pequeño motor de combustión auxiliar que se encarga de recargar la batería que da energía a un motor eléctrico. Dicho de otra manera, los E-REV se propulsan con energía totalmente eléctrica, pero la batería se recarga mediante un pequeño “generador” o motor de combustión. Estos coches nunca pueden circular impulsados por el motor de combustión.

Los coches híbridos ligeros o MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) se sitúan en un paso intermedio entre los coches de combustión y los híbridos. Estos coches no pueden circular en modo 100% eléctrico, puesto que su motor principal es uno de combustión. Sin embargo, equipan un pequeño motor eléctrico que da apoyo en las aceleraciones al motor de combustión para ofrecer algo más de par. La batería de estos coches se recarga mediante la frenada regenerativa. Además, cuentan con la etiqueta ECO de la DGT.

Algunos ejemplos de modelos con versiones MHEV: Audi A8, Hyundai Tucson, Range Rover Sport, Kia Ceed, Kia Sportage, Skoda Octavia, etc.

Los coches eléctricos de pila de combustible, conocidos también como eléctricos de pila de hidrógeno y cuya siglas son FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), equipan un motor eléctrico que se alimenta a través de pilas de combustible que producen electricidad combinando el hidrógeno almacenado en un depósito con el oxígeno del aire.

Estos coches únicamente emiten vapor de agua, por lo que cuentan con la etiqueta ‘0’ Emisiones de la DGT y además, ofrecen una autonomía de más de 500 kilómetros. Dos ejemplos son el Toyota Miraiy el Hyundai Nexo.