Madrid se llena de motos para el estreno de “Marc Márquez: ALL IN”

Ni las restricciones medioambientales, ni los distintivos de la DGT, han impedido que miles de aficionados a las motos ocuparan ayer la Plaza de España con motivo del estreno de la docuserie “Marc Márquez: ALL IN”. Una jornada única para la capital, que ha visto como una Honda RC213V de Moto GP derrapaba por una artéria como Gran Vía justo después de llegar hasta allí acompañado de un convoy de 350 moteros. Eso sí, encabezados por el propio Márquez. Solo Red Bull puede organizar una jornada repleta de sorpresas y con el broche de oro, poder ver el primer capítulo de la temporada que arranca hoy en Prime Vídeo (Amazon) 20 de febrero de 2023.

El día dio para mucho. Marc empezó su première frente a los periodistas, respondiendo a preguntas íntimas y alguna que otra sobre sus expectativas de cara al próximo Mundial. Antes, habían hablado los responsables de llevar la historia de Márquez a la gran (y pequeña) pantalla, un equipo que destacó del piloto su carácter y empuje, algo que les llevó a querer seguir su estilo de vida e ir “con todo”. Por cierto, el título del documental no lo pusieron por azar, fue una de las frases más repetidas durante la grabación por parte del entorno de Marc, al que él mismo llama “núcleo”.

Izaskun Ruiz, periodista de DAZN respetada por su experiencia en paddock, fue la encargada de dinamizar dicha rueda de prensa y la posterior presentación. No dudó en abrir la veda de las preguntas y destacar que es una de las docuseries más esperadas del año. “Hasta que no llegara el mejor equipo no tenía sentido hacerlo y yo no estaba preparado mentalmente” comentó Marc sobre el motivo de dejarse ver ahora en su faceta más personal.

Es más, nadie esperaba que la temporada 2022 del piloto de Cervera terminara siendo lo caótica que fue. La decisión de grabar su vuelta fue previa a la caída que le devolvió la diplopia y la tercera operación del húmero en Estados Unidos, un proceso que podremos vivir desde cerca. “Ha sido difícil estar concentrado, pendiente de lo tuyo y siempre con una cámara, incluso cuando desperté del quirófano. Por suerte, nos hemos acostumbrado gracias al equipo humano que hay detrás”, nos aseguró Márquez.

Sobre los miedos de mostrarse vulnerable fue tajante: “Me he visto y soy así. Tantas horas de grabación hacen que te expongas, antes no lo estaba pero ahora estoy preparado, a quién le guste muchas gracias y al que no... no se puede ser perfecto”. También quiso tener unas palabras de agradecimiento a su gente, que han vivido el proceso de la grabación y les costó un poco. Una proximidad que nos ha dejado momentos de lo más tiernos, como su despedida con “el abuelo” en el primer capítulo.

La mudanza de Marc Márquez a Madrid fue de lo más sonado, así que aprovechamos para preguntarle por su acogida y su futuro en la capital: “de momento me quedo” sentenció entre risas. “He conseguido sentirme como en casa y Cervera está a unas horas, he visto que ahorro tiempo y me ayuda a cumplir con los compromisos. Si algo me aporta voy con ello”. Una reacción lógica tras ver como la ciudad se puso a sus pies el pasado domingo 19 de febrero con la presentación, ante el público y en plena Plaza de España, de la docuserie.

La emoción se desbordaba desde primera hora de la mañana, con colas desde las nueve pese a su estreno a las doce del mediodía. Los aficionados a las motos quieren a Marc Márquez y han querido acompañarle en este día tan especial, incluso cantándole el cumpleaños feliz tras su entrada en la década de los 30 hace apenas tres días. Las calles más icónicas de Madrid se cerraron al tráfico para que los transeúntes sorprendidos, u los fans allí asentados, pudieran escuchar el rugido de una Moto GP y el retumbar contra los edificios más nobles de la ciudad.

El asfalto de Gran Vía le jugó una mala pasada, pero la solución fue todavía mejor de lo planeado en un principio. Márquez pudo conectar con su gente a través de la alfombra azul, chochando manos y saludando a los apasionados de camino a un gran escenario preparado en la plaza. Allí recibió las ovaciones de su público, al que agradeció su apoyo en los momentos más duros y aseguró que este documental mostrará: “El Marc Márquez de verdad, sin cortes”. La serie está disponible desde hoy, 20 de febrero en Prime Video y, de manera gratuita y a nivel global, en Red Bull TV a partir del próximo 5 de junio.