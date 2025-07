Esta inteligencia artificial crea rutas para disfrutar de la conducción

Un coche deportivo no es nada sin una buena ruta donde conducirlo. Por eso la aplicación Roads de Porsche Porschees uno de los mejores aliados de los amantes de la conducción. Esta app gratuita, únicamente disponiblepara los iPhone en la AppStore de Apple, crea rutas de forma automática y permite que conductores de todo el mundo compartan sus rutas favoritas y se reúnan en grupos para organizar salidas conjuntas. Y no sólo hablamos de modelos de Porsche, ya que no importa qué marca o modelo conduzcas, tan sólo que te guste divertirte al volante.

En realidad esta aplicación no es nueva, ya que se lanzó en 2019, pero ahora se ha actualizado por completo, contando ya con 180.000 usuarios. “La pieza central de la nueva app Roads es el generador de rutas panorámicas”, afirma Robert Ader, Chief Marketing Officer (CMO) de Porsche AG. “Permite a los aficionados a la conducción encontrar su propia ruta de ensueño individual con sólo unos clics. La IA elabora una ruta adecuada basándose en diversos parámetros, como las curvas de la carretera, la topografía, las características del paisaje o los puntos de interés. Desde su punto de partida, el usuario puede planificar una ruta en circuito o navegar hasta un destino concreto, sin importar en qué parte del mundo se encuentre”.

Al contrario que los navegadores en los que se suele buscar la ruta más rápidao directa, el objetivo del algoritmo de Roads conforma el trayecto más adecuado para cada conductor, según sus preferencias: con curvas, equilibrada o especialmente dinámica. Una vez creada, la app permite navegar en tiempo real por el itinerario fijado, guardarlo, evaluarlo y compartirlo con la Comunidad Roads. Además, Apple CarPlay transfiere la ruta directamente a la pantalla de infoentretenimiento de muchos modelos de coche.

Una de las principales mejoras en Roads la encontramos en su interfaz, que es ahora más clara e intuitiva. El panel de control de la aplicación, basado en regiones, ofrece a los usuarios muchas opciones para iniciarse en el mundo de las rutas. Se pueden utilizar filtros dinámicos para encontrar rutas adecuadas para el próximo viaje, con atajos que permiten acceder a los perfiles más populares del generador de rutas con un solo clic. Además, se se está interesado en visitar lugares de interés específicos, el generador puede diseñar el camino de forma individual. Además se brindan propuestas como la ruta de la semana y destinos interesantes, que se describen con textos e imágenes detallados, para quienes no tengan claro por dónde viajar.