Gaetano Thorel: “Para Fiat el paso a la movilidad eléctrica es una responsabilidad social”

En el marco del Salón de Bruselas tuvimos la oportunidad de mantener una distendida conversación con Gaetano Thorel, responsable de las marcas Fiat Fiaty Abarth Abarthen Europa. De trato cercano y amable nos dio pie a conocer, entre otras cosas, su punto de vista personal respecto a las soluciones para romper el estancamiento de la electrificación del mercado del automóvil. Con una amplia trayectoria en cargos de alta responsabilidad internacional en los grupos, Ford, PSA, FCA y ahora en Stellantis, es una fuente más que indicada para hablar del futuro del mercado del automóvil en general y de Fiat en particular.

¿Ve viable la fecha de 2035 como límite final para la comercialización de automóviles de combustión?

El sector del automóvil es una industria que está bajo las normas impuestas por Bruselas. Es decir, nos guste o no, lo critiquemos o no, lo cierto es que la Unión Europea ha confirmado el hecho de que en 2035 no se podrán comercializar más los motores de combustión en suelo europeo.

Puede que parezca una fecha muy próxima, pero todavía tenemos doce años por delante. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la edad media del parque automovilístico europeo es de aproximadamente 12 años (en Italia ronda los 17, en España casi los 14 y en Alemania o Países Bajos se sitúa por debajo de los 10 años). Por lo tanto, técnicamente, tenemos suficiente tiempo para prepararnos, aunque en mi opinión, la clave está en que la transición no depende solo de la industria o del fabricante. De hecho, los fabricantes hacemos todo lo que está en nuestra mano e invertimos mucho, como se puede ver con la gran oferta eléctrica que existe actualmente en el mercado.

¿Qué considera necesario para poder alcanzar el objetivo de la plena electrificación del mercado del automóvil en 2035?

Necesitamos una ayuda importante para hacer esa transición. Es decir, necesitamos los incentivos del gobierno para ayudar al consumidor.

Igualmente es necesaria una mayor infraestructura de carga que acompañe a la mayor venta de coches eléctricos. Seamos honestos, cuando piensas en un coche puramente eléctrico, surgen tres claros problemas: el primero, evidentemente, es el precio; el segundo es la autonomía y el tercero es cómo y dónde recargarlo.

Nuestro trabajo consiste en despejar las dudas sobre estos tres puntos a nuestros clientes. Para mí, en esto consiste la transición. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Respecto al precio, todo depende de la industrialización. Es decir, mientras más coches eléctricos se fabriquen, más bajará el precio. No obstante, la clave de todo es contar con un incentivo gubernamental.

¿Qué modelo de incentivo gubernamental considera que sería el adecuado?

Claramente el modelo alemán. Hace dos años, en Alemania se aprobó que durante 2022 se invertirían por coche 6.000 euros más otros 3.000 aportados por la marca para el fomento de las ventas de los BEV. En 2023, la inversión será un poco más baja, pero aun así los fabricantes saben que pueden contar con un total de 6.750 euros y así sucesivamente en los próximos años, lo que aporta continuidad y cierta tranquilidad.

En cambio, en otros mercados como el italiano o el español, hay asignado un presupuesto determinado, con dicha inversión el gobierno espera que el mercado funcione. Pero este sistema no aporta ninguna garantía. El año pasado en Alemania uno de cada cuatro coches matriculados fue eléctrico. En Francia, uno de cada cinco. Sin embargo, en Italia y España, menos de 1 de cada 10 fue eléctrico. Las cifras hablan por sí mismas.

¿Cree que la electrificación acelerada impuesta por las instituciones europeas beneficiará o perjudicará a largo plazo a Fiat?

Para Fiat el paso a la movilidad eléctrica es una responsabilidad social. Es decir, creemos que la electromovilidad es nuestra contribución real a proteger el planeta.

Fiat es la marca de los coches urbanos por excelencia: Fiat Panda, Fiat 500, Abarth. Técnicamente, podemos imaginar que la primera gran transición de los motores térmicos a los eléctricos empieza por los coches urbanos. Y allí estará Fiat marcando tendencia. Nuestra misión es ayudar en este proceso.

¿Qué puede decir a todos aquellos que se resisten a dar el paso a la movilidad eléctrica?

Conducir un coche eléctrico es probablemente la experiencia más agradable que jamás puedas tener. Yo vivo en Milán y desde hace dos años conduzco unFiat 500 eléctrico y no lo cambiaría por nada del mundo, porque es muy gratificante.

Esto se debe en parte a la respuesta del motor, y a su silencio. Un motor eléctrico responde más rápidamente que uno térmico. Claramente, todavía quedan algunos problemas que resolver, como la carga. En mi caso, he de recargarlo en una estación pública y por desgracia no hay tantas.

El Fiat 500 eléctrico casi ha duplicado las ventas en 2022 respecto a 2021, convirtiéndose en uno de los principales protagonistas del mercado cero emisiones. ¿Ha superado las expectativas reales que se tenían para este modelo?

Seré muy honesto. Si hace 12 meses alguien me hubiera dicho que el 500 eléctrico en Europa iba a obtener los datos oficiales que estamos consiguiendo, como situarse entre el tercer y cuarto eléctrico más vendidos en Europa, no lo habría creído. Hemos sido el número 1 en Italia, lo cual era bastante lógico. Pero también somos el número 2 en España y el número 3 en Alemania, donde estamos vendiendo más que Volkswagen. Y, por cierto, también somos el número 5 en Francia.

¿A qué piensa que se debe este éxito?

El 500 eléctrico es un pequeño icono. Cuando ves a la gente dentro del coche, basta con mirar su cara para ver que son felices. Este coche adopta todo el ADN de Fiat, pudiéndolo definir como nuestra “dolce vita”, ya que transmite felicidad, alegría, color, el estilo italiano.

Cuando miras al 500 eléctrico, hay muchos pequeños detalles que se te escapan a primera vista, pero que el conductor siente cada día cuando conduce el coche. Por ejemplo, el sonido: cuando vas a más de 20 km/h en una ciudad necesitas por ley que el coche produzca un sonido. Todos los coches eléctricos reproducen un rumor. En el 500 se escucha la canción de la Dolce Vita, la canción original. Creo que esta es la razón por la que el 500 eléctrico es realmente todo un éxito: la gente adora al coche y adora su historia.

¿Expectativas para 2023?

En 2023 todavía hay muchas cosas en el aire en lo que al mercado en general se refiere. Aun así, tenemos confianza. Queremos que el Fiat 500 eléctrico continúe cosechando éxitos. En lo que a ventas se refiere, en 2022 vendimos 67.000 coches y produjimos la misma cifra, simplemente porque no pudimos fabricar más. Dimos mayor prioridad a mercados como el alemán, italiano, español, luxemburgués y belga, pero en realidad no dimos el suficiente servicio a mercados como el de Reino Unido, Noruega, norte y este de Europa. Por lo tanto, espero que este año pueda haber mayor producción y que seamos capaces de permitir que el Fiat 500 crezca también en los países donde más hemos sufrido.