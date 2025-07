Neumáticos de invierno: todo lo que debes saber

Neumáticos de invierno: qué son y en qué países son obligatorios

Febrero, el segundo mes más frío del año, está a punto de comenzar. Así que no está de más recordar lo importante que es equipar el coche con unos buenos neumáticos que ofrezcan la máxima seguridad en la carretera. Y es que los neumáticos son los únicos elementos que ponen en contacto el vehículo con el asfalto, por lo que su buen estado y calidad son clave para garantizar una conducción segura.

En España, todos los coches que salen de fábrica equipan, por norma general, neumáticos mixtos. Éstos sirven para circular en verano con sol y elevadas temperaturas, pero también están preparados para evacuar el agua cuando se produce una tormenta. Pero claro, ¿qué pasa cuando las temperaturas bajan demasiado y en las carreteras empieza a aparecer nieve y hielo?

Como es de imaginar, en dichas condiciones los neumáticos mixtos dejan de ser la opción más segura, pues pierden agarre y su frenada deja de ser tan efectiva, ya que la goma de estos neumáticos está diseñada para trabajar con cierta temperatura. Muchos conductores no lo saben, pero cuando la temperatura baja de los 7ºC y el asfalto está mojado o nevado, lo más aconsejable es utilizar los neumáticos de invierno. De hecho, según un estudio realizado por Continental y la Fundación CEA, uno de cada tres españoles desconoce lo que son los neumáticos de invierno y tres de cada diez ciudadanos no saben que con este tipo de neumáticos no es necesaria la utilización de las cadenas.

Estos neumáticos que se distinguen del resto por las marcas especiales visibles en su flanco (M+S), ofrecen un rendimiento impecable en condiciones de lluvia, hielo o nieve. La goma de los neumáticos de invierno conserva su flexibilidad a temperaturas bajas (inferiores a 7ºC), por lo que estos neumáticos ofrecen un mayor control del vehículo en condiciones climatológicas adversas y permiten una frenada más efectiva en una distancia menor que si fueses con neumáticos mixtos.

En España, no es obligatorio el uso de los neumáticos de invierno, aunque sí es recomendable equiparlos a la hora de conducir por zonas heladas y/o con terrenos irregulares. Obviamente, este tipo de ruedas deben retirarse del vehículo cuando las temperaturas sean altas, ya que se degradan con rapidez y se vuelven totalmente inservibles.

Sin embargo, en algunos países el uso de los neumáticos de invierno es obligatorio a partir de ciertas fechas, mientras que en otros solo lo es cuando las condiciones meteorológicas lo requieren. A continuación, te contamos qué países exigen por ley el uso de los neumáticos de invierno.