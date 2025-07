Todos los anuncios de coches de la Super Bowl LVII

Un año más, la Super Bowl, la final de la liga NFL de fútbol americano, fue uno de los mayores escaparates globales para las marcas. Un escaparate, eso sí, bastante caro, pero compensado por unas audiencias que, de media, suelen superar los 130 millones de personas. Anunciarse en el partido que ganaron los Kansas City Chiefs frente a los Philadelphia Eagles costó a las 50 compañías que mandaron sus anuncios entre seis y siete millones de dólares por 30 segundos en pantalla.

Si compensa o no eso ya es decisión de cada marca, pero lo cierto es que, como cada año, muchas de las grandes compañías mundiales aprovecharon el partido para mostrarse al mundo, entre ellas algunas automovilísticas. Cabe decir que no fueron tantas las marcas de coches que se anunciaron en esta edición en comparación con algunas de las anteriores, pero no faltaron las firmas que más interés tienen en el mercado norteamericano. Como en la misma industria, la electrificación fue el hilo conductor de la mayoría de anuncios. Aquí, te ofrecemos todos los espots de las marcas de coches en la Super Bowl LVII.

General Motors y Netflix

El humorista Will Ferrell protagonizó un anuncio conjunto de GM y Netflix en el que se interpretaba a sí mismo en escenas de algunas de las series más importantes de la plataforma, como Stranger Things o El Juego del Calamar. Bajo el título “Dándole a los eléctricos el papel que merecen”, vehículos como el GMC Hummer EV pick-up, el Cadillac Lyriq o el Chvrolet Bolt EUV aparecen en dichas escenas para mostrarse al mundo y para que Netflix confirme que, a partir de ahora, usará más eléctricos en sus series y películas.

Jeep, aventura electrificada

La firma del grupo Stellantis, presente este año en la Super Bowl con Jeep y Ram tras ausentarse el año pasado, presenta al público la gama 4XE de híbridos enchufables en una aventura por paisajes y terrenos complicados que pone de manifiesto las capacidades offroad de sus vehículos cero emisiones. Ante la inminente llegada de su primer eléctrico, el Avenger, Coche del Año en Europa, Jeep ya ofrece una gama 100% electrificada.

Ram, ¿te preocupa la electrificación?

Los hombres de mediana edad escépticos con la electrificación. Este es el público que buscaba el anuncio de Ram durante la Super Bowl, en el que presentaba en sociedad su pick-up eléctrico Ram 1500 REV a la vez que desmontaba algunas de las barreras del coche eléctrico, como la ansiedad por la autonomía, el precio de la recarga o la obligación de parar a cargar durante el viaje, todo con un toque humorístico con escenas típicas de las parejas de hoy en día. Si te ocurre todo eso, no lo dudes, el actor Jason Jones tiene la solución, el pick-up de Ram.

Kia, el padre que se olvidó el chupete

Una de las estrellas del mercado norteamericano es el Kia Telluride, el coche que anunció el espot de la firma surcoreana durante el partido. Para mostrar sus capacidades en cualquier tipo de situación y su versatilidad, la marca propone un divertido anuncio en el que un padre, al llegar a un hotel con su familia, descubre que ha olvidado el chupete favorito de su hijo en casa, con lo que debe emprender un largo camino para ir a buscarlo, superando obstáculos y terrenos complicados.

Bonus, Fast X

No es un anuncio de ninguna marca y tampoco tiene entre sus objetivos vendernos un coche, pero si eres de los que te gustan los vehículos potentes y ruidosos y, de paso, la acción y la adrenalina, la saga Fast and Furious regresa este año con su décima entrega con grandes dosis de todo eso. Si la serie de películas ha perdido o no su esencia es decisión vuestra, pero el avance, bajo el lema “Empieza el fin del camino”, luce espectacular.