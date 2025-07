Las 10 mejores películas de coches

El frío ha tardado en llegar, pero ya está aquí. Arranca la temporada de manta, palomitas y películas. El momento de elegir se ha convertido en todo un desafío, más aún tras la aparición de las plataformas como Amazon Prime, Netflix, HBO o Disney+, entre otras. Luego está llegar a un acuerdo entre la obra romántica, drámatica o cómica, pero también la temática de esta. Por suerte, aquí te traemos una lista de las mejores películas de coches para pasar los findes de invierno de lo más entretenidos.

Muchos de estos títulos utilizan los coches como protagonistas, siendo los encargados de vertebrar una trama de persecuciones, carreras y riesgo como en Fast and Furious o Baby Drive. Otras, en cambio, son la excusa perfecta para ver uno de los automóviles más icónicos como un Gran Torino. Incluso existen largometrajes basados en la historia de batallas míticas de la competición, como Le Mans 66: Ford vs Ferrari.

Fast and Furious es la saga de las sagas, en cuanto a coches se refiere. La historia arrancó en 2001, con una trilogía que se inspiraba en la afición por los coches preparados, tuneados y las carreras ilegales. Los problemas con la policía se suceden a lo largo de estas tres primeras películas, que os recomendamos repasar para recordar de dónde venimos y cómo ha cambiado todo.

Es en esa primera entrega cuando Brian O’Conner se cruza con Domenic Toretto y su vida cambia por completo. Tampoco os podéis perder la tercera “Tokyo Drift”, distinta por su ubicación y trama basada en el derrape. En España se puede alquilar en AtresPlayer, Google Play, Rakuten TV y Apple TV.

Es otra de las míticas, tanto por los coches que salen a lo largo de la película como por los protagonistas. El tándem Nicolas Cage (Randall “Memphis” Raines) y Angelina Jolie (Sara Wayland) es tan incendiario como la trama, en la que Memphis debe robar 50 coches deportivos, clásicos y de lujo para que su hermano no termine muerto. Gracias a esta película muchos conocimos el Ford Shelby Mustang GT500 de 1967, apodado Eleanor por su misticismo.

También salen obras de la ingeniería como un Porsche 911 993 Turbo de 1997, el Lamborghini LM002 de 1990 o el Dodge Viper GTS de 1998, entre otros. En España solo está disponible para alquilar en AtresPlayer, Apple TV, Rakuten TV y Google Play.

Existen muchos títulos basados en coches, pero tampoco podemos pasar por alto los relacionados con camiones. En ese sentido, “Ice Road” es de las últimas y más trepidantes obras en las que las tractoras tienen un protagonismo especial. Liam Neeson, acostumbrado a superar cualquier desafío en sus películas, se enfrenta ahora a las carreteras nevadas y heladas de una región lejana de Canadá.

Una mina de diamantes ha quedado completamente aislada y el hielo, a través del cual deben circular los camiones, está a punto de descongelarse. No es un largometraje de Oscar, pero te tendrá más de hora y media en tensión constante. La puedes ver en Netflix.

Muy diferente es Baby Driver, una película a medio camino de ser musical por la intrínseca relación de “Baby” con la melodía y la conducción temeraria. La trama es bastante sencilla y transcurre entre golpes a bancos, chantajes y extorsiones, pero consigue un enfoque único con el tratamiento exquisito de la música, a cargo de Steven Price, la fotografía de Bill Pope y los planos elegidos por Edgar Wright (director).

Además, tiene el toque romántico ideal para encajar en un domingo de pareja. En España, se puede ver en Amazon Prime Video y comprar en Apple TV, Rakuten TV y Google Play.

La competición ha servido de inspiración para muchas películas y qué sería de las carreras sin los duelos icónicos, como el de Ferrar y Ford en las míticas 24 Horas de Le Mans. Si a eso le sumas dos actores de altura, como son Matt Damon y Christian Bale, no puede salir nada mal. Seas aficionado al motor, o no, la película “Le Mans: Ford vs Ferrari” es de esas que no puede faltar en la lista.

La carrera en el Circuito de La Sarthe es lo de menos. El proceso para llegar al 66 y derrocar al invencible Ferrari es realmente interesante. Lógicamente, Henry Ford, presidente de Ford, es tratado con especial respeto y honor en esta obra americana que podrás alquilar en Google Play, Rakuten TV y ver en Vodafone TV.

Otra batalla histórica en el deporte la protagonizaron James Hunt (Chris Hemsworth) y Niki Lauda (Daniel Brühl), que fueron rivales durante varios años en las Fórmulas de acceso y especialmente durante 1976 en la Fórmula 1.

“Rush” es una película que dramatiza (no es un documental) la tensa rivalidad entre ambos pilotos, que mostraron que es posible el respeto y la competencia encarnizada en pista. En España se puede ver en Netflix y alquilar en Google Play, Rakuten TV y Apple TV.

Es la opción para los más pequeños. Esta película de dibujos animados trata de las aventuras de Rayo McQueen, un coche deportivo que quiere convertirse en campeón en su primer año. No siempre sale todo bien, así que tendrá que superar una avería complicada en medio del desierto, en un pequeño pueblo de la Ruta 66 y su taller Radiador Springs. Más allá de las carreras, este título mostrará a los niños el valor del compañerismo, la amistad y la lealtad.

En España está disponible para ver en Disney+, Movistar Plus y Vodafone TV y para alquilar en AtresPlayer, Rakuten TV y Apple TV.

Nicolas Winding dirige esta película de cine negro, acción y drama, con la dosis de conducción ideal para todo apasionado de los coches. Ryan Gosling está magnífico en este largometraje especial por el tratamiento de la imagen, de cierto parecido a Blade Runner pero con su estilo propio, y una trama que te dejará sin aliento o confundido, una de dos.

Irene (Carey Mulligan) hace tambalear la estabilidad psicológica de Diver, un mecánico que hace de conductor especialista para fugas y persecuciones. Está disponible en Netflix.

Esta trilogía arrancó en 2002 con Jason Statham como Frank Martin, un ex fuerzas especiales que se dedica al transporte de mercancías sin preguntar jamás por su procedencia. En la primera entrega conduce un Mercedes-Benz, pero luego se pasa a Audi, y las tramas son bastante parecidas entre ellas. Martin pierde de vista sus tres reglas: Nunca modifiques el trato, Omitir nombres y Nunca ver qué hay dentro del paquete.

Lógicamente, eso le lleva a encariñarse del paquete e implicarse emocionalmente en una persecución que acaba por poner los pelos de punta a todo aficionado a los coches. La última, llamada Transporter Kegacy, es un homenaje realizado hace ya 7 años.Puedes verla en Disney Plus o alquilarla en Rakuten TV, Google Play Movies, Youtube o Amazon Video.

No podíamos acabar esta lista sin hacer mención a un clásico como “Days of Thunder”. Esta película relata como Cole Tickle (Tom Cruise) se nutre de la adrenalina como único medio de vida y, como no, termina por introducirse en el mundo de las carreras.

Su ímpetu no siempre le lleva por el buen camino, así que necesitará la ayuda de su preparador y, de paso, las dosis de romanticismo que tanto encajan en Hollywood con Nicole Kidman como su amada. Además, Hans Zimmer es el encargado de la banda sonora y, hoy en día, desarrolla los sonidos de los eléctricos de BMW.