Stéphane Le Guével: “En Polestar queremos crecer un 60% en 2023”

Polestar Polestarsigue abriendo espacios físicos, lo que denomina Polestar Spaces, en esta ocasión en Madrid, avenida de Burgos, 114, y con un invitado de excepción: el Polestar Precept, un concept car eléctrico que integra lo que la marca sueca considera las tres áreas que mejor la definen (sostenibilidad, tecnología digital y diseño) y que evolucionará hasta convertirse en el Polestar 5, cuya presentación está prevista para 2024.

Es el segundo Space que Polestar abre en España, después de Barcelona. Y según Stéphane Le Guével, director de Polestar España y Portugal: “ahora que somos un poco más conocidos lo que nos obsesiona al equipo de Polestar es la excelencia del cliente, por ello abrimos en julio de 2022 nuestro primer Polestar Space en Barcelona, gracias al cual el 50% de las ventas de Polestar en España se generan en Cataluña, lo que prueba que los puntos físicos siguen siendo muy importantes para los clientes, buscando siempre la excelencia. De hecho, en España tenemos la mejor puntuación satisfacción de los clientes de nuestra marca en toda Europa”.

Respecto a los Polestar Spaces, Pedro Parra, director Comercial de Polestar España indicó: “Polestar no es una marca convencional, no nos dirigimos a los clientes como el resto de las compañías, no contamos historias, nuestro foco debe ser el producto, su diseño, su tecnología, su deportividad. Somos minimalistas, eliminamos todo lo que es superfluo para el cliente. En los Space el vehículo es el centro, con un amplio espacio a su alrededor, y con una iluminación que permita verlo sin sombras desde cualquier ángulo. Y hay algo que nos distingue de otras marcas: nuestros especialistas no tienen objetivos de ventas, y este detalle marca una gran diferencia, permitiendo tratar de verdad al cliente como se merece. Somos digitales, pero no queremos renunciar a dar la posibilidad a los clientes a que puedan disfrutar de esa experiencia física y real”.

Este Space de Madrid ocupa una superficie de más de 1.000 m2 y su plantilla está integrada exclusivamente por especialistas de Polestar. Ofrecerá la posibilidad de combinar el modelo de ventas digital-first, que permite a los clientes explorar, configurar y adquirir los modelos Polestar eléctricos en su propia web, con una experiencia física que busca en todo momento la excelencia en el trato con el cliente.

Volviendo a Stéphane Le Guével, éste se mostró realmente optimista respecto a este 2023, y no es para menos después de los excelentes resultados cosechados por la marca sueca en 2022: “Nuestros resultados después de 8 meses en España van viento en popa, lo mismo que en los 27 países de Europa, América y Asia en los que está presente Polestar. Hemos sobrepasado el objetivo de 50.000 unidades para 2022, y ya hemos anunciado que queremos crecer un 60% para llegar a 80.000 unidades en 2023”.

Realmente la marca sueca sí que parece tener un futuro bastante halagüeño. Se marcaron como objetivo para este pasado 2022 que la gente entienda realmente quienes son, y a tenor de los resultados parece que, en efecto, así ha sido. Para conseguir los objetivos que se han marcado para este 2023 confían en que los nuevos Polestar Spaces que próximamente tienen previsto inaugurar, repitan el éxito del de Barcelona: otro más en Madrid, Valencia, Málaga e Islas Canarias. Además, piensan ampliar las posibilidades de reservar test drives a otras ciudades españolas, gracias a una sencilla reserva en la propia web de Polestar, primordial a la hora de adquirir vehículo de una marca premium eléctrica como es Polestar.