ZBE Sevilla 2023: ¿Qué coches pueden circular? ¿Cuáles son las restricciones?

Hace poco os contamos todas las claves de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madridy Barcelonay ahora ha llegado el momento de detallaros cómo es la ZBE de Sevilla. Esta zona protegida, conocida como Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja, está en marcha desde el pasado 3 de enero de 2023 y, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, limita el acceso de los vehículos más contaminantes a la ciudad. Y es que según el Ayuntamiento de Sevilla, la zona en la que se ubica la ZBE registra diariamente casi 28.000 viajes y a unos 24.000 trabajadores.

La ZBE de Sevilla se divide en dos áreas protegidas: la Zona de Bajas Emisiones Cartuja Norte y la Zona de Bajas Emisiones Cartuja Sur.

El perímetro de la Zona de Bajas Emisiones Cartuja Norte está delimitado exteriormente por las siguientes calles: Américo Vespucio desde intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III (excepto los aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta intersección con Américo Vespucio.

El perímetro de la Zona de Bajas Emisiones Cartuja Sur está delimitado exteriormente por las siguientes calles: Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Avenida de Carlos III (excepto los aparcamientos de la banda Oeste y sus accesos).

Todos los vehículos que dispongan del distintivo ambiental ‘B’, ‘C’, ‘ECO’ o ‘0 Emisiones’ de la DGT podrán acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones sin ningún tipo de restricción.

Hablamos de los siguientes vehículos:

Cabe destacar que todos los vehículos mencionados tienen permiso para acceder sin ninguna restricción de lunes a viernes (no festivos) en horario de 07:00 a 19:00 horas. Fuera de dicho horario, así como los sábados, domingos y días festivos, no se aplicará ningún tipo de restricción, por lo que todos los vehículos, incluidos los más contaminantes que no tienen etiqueta de la DGT, podrán acceder, estacionar y circular libremente por el interior de las ZBE.

Los vehículos sin distintivo ambiental, es decir, los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los de diésel anteriores al año 2006, no podrán acceder, estacionar ni circular por la ZBE en el horario fijado por el Ayuntamiento, por lo que deberán hacer uso de los aparcamientos habilitados a la entrada de Cartuja.

No obstante, existen algunas excepciones. Y es que algunos vehículos sin distintivo ambiental como los vehículos destinados al transporte de personas con movilidad reducida o los vehículos de emergencias, podrán acceder a las ZBE, siempre que tramiten una autorización mediante una declaración responsable que se puede obtener a través de este enlace. Cuando la declaración esté completada, deberá presentarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla (en el apartado Tráfico, Transporte y Taxi), o presencialmente (con cita previa) en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registro. Una vez presentada la declaración, el vehículo autorizado podrá circular por la ZBE. Es recomendable que lleve una copia de la autorización en el coche para poder acreditarse si es necesario.

Durante los primeros meses tras la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones primarán las labores de información y concienciación. Pasados unos meses, se comenzará a sancionar a todos aquellos conductores que accedan indebidamente a las ZBE gracias a las cámaras de vigilancia que se instalarán próximamente.

Según Juan Carlos Cabrera, delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana de Sevilla: “En esta primera fase de implantación se pondrá el acento en informar, concienciar y familiarizar sobre la Zona de Bajas Emisiones, cómo funciona y los objetivos medioambientales que persigue. A la vez, se ofrecerá tiempo suficiente para acreditar a aquellos vehículos que no cumplan los requerimientos ambientales y que necesiten autorización expresa para acceder a Cartuja, donde hay que recordar que existen 4.300 plazas de aparcamiento disuasorios y gratuitos a menos de seis minutos a pie y alternativas de transporte público con las líneas C1 y C2 de Tussam, a las que se añadirá próximamente la nueva Línea 2 Circular Exterior”.