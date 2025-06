Martín evoluciona favorablemente, pero no podrá reaparecer, en Alemania, la próxima semana

Mientras sigue el tremendo y retorcido conflicto sobre el contrato que une, hasta finales de 2026, al equipo Aprilia Racing de MotoGP con el piloto madrileño Jorge Martín, que, según él, se considera ya liberado de ese compromiso de cara a la próxima temporada y, por tanto, ansía llegar ya a un acuerdo con Honda, mienras la firma de Noale (Italia) insiste en que el contrato está en vigor y, por tanto, o 'Martinator' paga una alta indmnización para liberarse del contrato o ambas partes acudirán a un tribunal de Milán, para dilucidar el pulso, mientras Dorna Sports, organizadora del Mundial, dice que los contratos están para cumplirse y Martín no se puede considerar libre, de cara a 2026, simplemente por haber activado una cláusula que le ofrece esa posibilidad si no está entre los cinco primeros del Mundial (y no lo está, porque solo ha corrido un GP, en Catar, y no lo terminó por caída), el piloto madrileño ha pasado esta mañana una doble revisión médica en el Institut Dexeus Quirón de Barcelona, a manos de los doctores Ángel Charte y Xavier Mir, que han confirmado que el piloto está casi listo, muy recuperado, pero solo le han autorizado a hacer, esta misma semana, un test privado con la Aprilia de MotoGP pero nunca, nunca, participar, la semana que viene en el Gran Premio de Alemania, que se celebrará en Sachsenring, el próximo fin de semana, siendo la 11ª prueba del campeonato.

Larga espera

"En el control realizado por el doctor Mir en la muñeca izquierda de Jorge Martín", explica el comunicado firmado por el doctor Charte, máximo responsable médico del campeonato del mundo de los dos ruedas, "se observa una buena evolución clínica con movilidad, prácticamente completa de todos los arcos de movimientos escafoideo. Consolidación no completa al 100%, a pesar de que sigue su proceso positivo".

Por lo que hace referencia al grave y serio problema con las costillas, el doctor Charte explica que "sobre las fracturas costales izquierdas, las imágemes muestran una gran evolución de callos de fractura de la parrilla costal izquierda. A pesar de esto, no está todavía con una consolidación completa en algunas de las fracturas, posiblemente estémn en un 80 o 90%, lo que considero una evolución muy positiva".

Pese a estas explicaciones, en efecto, muy positivas para el campeón del mundo de MotoGP, los doctores consideran que "todavía necesitaría dos semanas para un control definitivo y, por tanto, autorizamos un test privado, los días 3 y 4 de julio, pero se descarta completamente su participación en la carrera de Alemania". La información no solo la firma el doctor Charte sino también la doctora y radióloga Alejandra Banguero.

Àlex Márquez, operado

Por su parte, Àlex Márquez, el piloto que ha revolucionado el Mundial de MotoGP, el piloto que figura segundo del Mundial, el piloto que acosa, de vez en cuando, a su hermano Marc, el líder del Gresini Racing Team Ducati, pasó anoche por el quirófano de la clínica Rubén Quirón, de Madrid, a los pocos minutos de llegar, en un vuelo privado, a la capital de España para ser intervenido de urgencia y así adelantar los plazos de su recuperación, que, tal vez, solo tal vez, le permitan viajar a Sachsenrig, él sí, la próxima semana y, tras superar el exámente médico al que le someterá, el jueves, en el mismo circuito, también el doctor Ángel Charte, poder tomar parte en los entrenamientos del viernes y probarse.

El 'Pistolero', como llamaban de pequeño a Àlex Márquez, sufrió una aparatosa caída cuando luchaba, en el Gran Premio de los Países Bajos, con el murciano Pedro Acosta (KTM) por un puesto entre los cinco primeros de la carrera que volvió a ganar su hermano Marc. Àlex fue operado anoche de una fractura en el dedo índice de su mano izquierda y, según los médicos, la intervención fue un éxito. Mañana, el pequeño de los Márquez volverá al hospital para ser visitado por el cirujano que lo operó.