Marc Márquez: "Aún no he conseguido nada, ¡nada!"

“Te diré la verdad, Emilio, aún no he conseguido nada, ¡nada!”. Así me respondió, ayer, en Assen, el catalán Marc Márquez Alentá, de 32 años, ocho títulos mundiales (camino del noveno), 277 grandes premios, 94 victorias (se viene la 95, pues el siguiente GP es Sachsenring, Alemania, su trazado favorito), 158 podios, es decir, se sube al ‘cajón’ en el 57% de los grandes premios que corre y, por descontado, récord absoluto de ‘poles positions’ (100), cuando le pregunté si, después de tantos años de sufrimiento, se siente recompensado, orgulloso, satisfecho de su recuperación, de su regreso, de lo que está haciendo. “Aún no he conseguido nada, Emilio, nada”.

Marc tenía prisa. Nunca la tiene. Nunca. Siempre nos atiende con una amabilidad fuera de lo común, incluso en el Mundial de MotoGP donde todos los pilotos, todos, son agradabilísimos. Pero ayer Marc sí tenía prisa. Quería acompañar a su hermano Àlex, que acababa de fracturarse el índice de su mano izquierda, hasta la clínica Rubén Quirón, de Madrid, cuanto antes. ¡Ya!

Yo quería saber qué sensación tenía, después de tanto sacrificio, operaciones, recuperaciones, entrenamiento, gimnasio, médicos, fisios, pruebas y más pruebas, regreso a la competición sin saber cómo respondería el húmero reconstruido en la Mayo de Rochester (Minnesota, EEUU), tras asumir el riesgo de dejar Honda, renunciar a un montón ¡un montón! de millones de euros, conquistar el asiento de una Ducati oficial y ganar, de pronto, 15 de las 20 carreras disputadas en este arranque de 2025. No sé, ya saben, valió la pena intentarlo, quien la sigue la consigue, no hay que rendirse nunca…algo así.

"Lo que tiene mérito es haber aceptado el reto de ponerme a prueba en Gresini, dejar Honda, mis amigos, un gran contrato y tratar de ganar con una moto del año anterior. ¡Eso sí fue un reto! Correr en el equipo oficial Ducati no tiene riesgo alguno. Estás en el mejor equipo, te dan la mejor moto, debes ganar". Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

“Te diré la verdad, Emilio, aún no he conseguido nada, ¡nada!”. Y añadió, con cautela, pese a las prisas: “Sigo con la misma sensación y mentalidad que el primer fin de semana de este año, en Tailandia. Si antes lo comento, antes ocurre. Doble susto yo el viernes y, hoy (por ayer), lesión de Àlex, mi principal rival por el título. No hemos cruzado aún el ecuador del campeonato. La parte final del calendario es complicada, vienen muchas carreras seguidas y hay que seguir con la máxima concentración posible y seguir, seguir”.

De todos esos años, de los muchos años que contemplaba mi pregunta, repito, después de todo lo vivido con qué te quedas, que adjetivo le pones al logro, a la conquistar, a volver a ser un piloto ganador, intratable. “El punto determinante, vital, para encontrarme en esta excelente situación fue la decisión, muy arriesgada, de abandonar Honda, la moto de toda mi vida, el equipo de toda mi vida, mis amigos, todo para irme a Gresini. Fichar por el equipo oficial Ducati no es riesgo alguno, eso no es arriesgarse. El riesgo es mostrarte delante de todos pilotando una moto del año anterior, en un equipo privado, satélite, renunciando a muchas cosas y ponerte a prueba”.

Marc Márquez ganó el gran premio nº 100 que se disputa en Assen, Países Bajos. / ALEJANDRO CERESUELA

En realidad, está ocurriendo lo que presagiamos muchos: el día que Marc vuelva a tener una moto competitiva, volverá el Marc de 2019. O casi. “Me puse a prueba en Gresini, encontré una familia nueva, una moto competitiva y, ahora, estoy en el mejor equipo, con la mejor moto y no hay más remedio que rendir al nivel que se te exige, no hay otra. Por eso entiendo que la gente piense o hasta exija que tenga que ganar siempre. No me importa. Lo intento, no siempre ganaré, pero siempre lo intentaré”.

Ni que decir que Marc no desaprovechó la ocasión de haber derrotado al italiano Marc Bezzecchi (Aprilia) de la misma manera que derrotó a su hermano Àlex, el sábado. Teniéndolos a los dos pegaditos, no más de un segundo, no más de 10 metros, durante un montón de vueltas. Y ninguno de los dos le pudo pasar, adelantar.

“Creo que el sábado se le faltó al respeto a Àlex, sí. Y yo puedo decirlo. ¿Qué dicen aquellos que acusaron a Àlex, sin tener ni idea de motos, del comportamiento de Marco? ¿Qué pasa, que Bezzecchi tampoco me quería pasar? ¡Por favor!”, comentó Marc, antes de abandonar la pequeña sala de prensa de la ‘catedral’ de Assen.

“Simplemente, ni uno ni otro pudieron, porque yo, sin ser el más rápido el sábado, pues lo era Àlex y sin serlo tampoco el domingo, pues lo era Marco, logré la victoria. ¿Por qué?, porque sabía dónde lo iban a intentar, curvas 11 y 12, rápidas, estrechas, y yo fui por la línea, tapé huecos y gané. Así de sencillo. Àlex es más caballero, más señor que yo, y el sábado no dijo nada, pero yo estoy de vuelta de todo y les digo a los que no saben de carreras que opinar es fácil, pero las cosas hay que verlas sabiendo de motos, de carreras”.