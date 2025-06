Márquez logra, en Assen, su sexto doblete de la temporada

Si, hace poco, Valentino Rossi, el enemigo número uno de Marc Márquez, contemplaba como el 'canibal', como conocen en Italia al muchacho de Cervera (Lleida), debía asistir al triunfo del ocho veces campeón del mundo en Mugello, hoy ha sido Giacomo Agostini, poseedor de 15 títulos y uno de los grandes admiradores de MM93 ("no hay otro como él, no tiene rival", comentaba 'Ago'), quien debía asumir, con resignación pero, sobre todo, con orgullo ("los récords están para superarse") que el mayor de los Márquez Alentá le igualaba a 68 victorias en la máxima categoría y, sin duda, dentro de 15 días le superará al ganar la 69, pues el Mundial regresará en Sachsenring (Alemania), un trazado de izquierdas, donde a Marc no se le escapará, en modo alguno, la victoria.

Todo le salió redondo a Marc Márquez en este fin de semana. Bueno, todo no, su hermano Àlex, que se fue al suelo en el inicio del Gran Premio de los Países Bajos, que presenciaron 109.499 aficionados en director, fuegos artificiales ruidosos y preciosos al término de la carrera, viajará esta noche a Madrid para ser operado de una fractura en el dedo índice de su mano izquierda. ¿Qué significa eso?, pues que Marc es aún más líder, pues le saca 68 puntos (casi dos fines de semana) a su hermano y la friolera ya de 126 puntos a 'Pecco' Bagnaia, que, hoy, con una carrera normalita acabó tercero tras un fabuloso Marco Bezzecchi y su prodigiosa Aprilia, la que no quiere, la que detesta, la que rechaza el campeón español Jorge Martín.

Dominio insultante de Marc Márquez que, en Assen, sumó su triunfo nº 15 en 20 carreras, igualó las 68 victorias en MotoGP de Giacomo Agostini, logró su sexto doblete en 10 fines de semana y, por desgracia, al caerse su hermano Àlex, se escapa ya en la general del Mundial

Marc está tan intratable, tanto, que ya hay quien sospecha que, probablemente, pueda coronar la temporada ganándolo todo. No ganó en Austin (Texas, EEUU) porque se cayó y no triunfó en Jerez porque también se fue al suelo. Repito, ha ganado 15 de las 20 carreras que se han disputado y ha sumado seis dobletes en los 10 fines de semana que se llevan de campeonato, venciendo sábado y domingo en Tailandia, Argentina, Catar, Aragón, Italia y Países Bajos.

La carrera de hoy la ha dominado él, la ha orquestado él, la ha organizado él y la ha ganado él, cómo y cuándo ha querido, con una superioridad, sino insultante, si tremendamente eficaz, determinante. Es posible que, contrariamente a lo que ocurrió en Mugello, Marc hoy no tuviese necesidad de forzar. "No quería una tercera caída, no en Assen, por favor, pues siempre te haces daño, mira lo que le ha ocurrido a Àlex".

Marc Márquez (Ducati) da la vuelta de honor, vencedor, en Assen. / MOTOGPTV

Salió, de nuevo, disparado al apagarse el semáforo y pese a que su hermano Àlex no entendió ayer cómo era posible que alguien que salía desde la segunda fila llegase delante a la primera curva, hoy, Marc lo ha vuelto a hacer, superándole a él y a Fabio Quartararo y poniéndose tras el colin de Bagnaia, a quien superó al concluir la primera de las 23 vueltas de que constaba la prueba. Y, a partir de ahí, partillo pilón, cronos excelentes, alguno extraordinario cuando 'Bezz' se le acercaba y victoria espectacular.

"Estoy muy contento porque he pasado con doble victoria, con triunfos en sábado y domingo, dos grandes premios, Mugello y Assen donde, de corazón, creía que tanto 'Pecco' como Àlex tenían algo más que yo", comentó Marc al término del gran premio. "Y estoy contento porque, no solo he ganado, sino que he aumentado la ventaja en el Mundial. Y estoy aún más contento porque he podido controlar la carrera como quería, desde el liderato, lo que no es fácil, pues el desgaste cuando abres pista es grande. Y, perdón, estoy contento y feliz porque mi equipo ha hecho este fin de semana un trabajo brutal, no solo porque he destrozado dos motos sino porque me han ayudado a salir a pista con la mejor moto de todas".

Hace exactamente 100 años, Assen, entonces un trazado improvisado, en mitad de un inmenso prado, rodeado de caminos rurales y pequeñas carreteritas, se convirtió en un improvisado circuito en el que se corrió lo que se denomina un TT. Fue el 11 de julio de 1925. Hoy, 100 años después, Marc Márquez Alentá, uno de los más grandes campeones de todos los tiempos, se ha subido al podio, posiblemente el mismo que compartieron, en 1975, otros dos míticos campeones, el británico Barry Sheene y, sí, curiosamente, Giacomo Agostini, cuando los dieron a los dos como vencedores al cruzar la meta con el mismo tiempo: 48 minutos 01.000 segundos.

Clasificación del GP: 1. Marc Márquez (Ducati), 40 minutos 14.072 segundos; 2. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 0.635 segundos; 3. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 2.666 segundos; 4. Pedro Acosta (KTM), a 6.084 segundos y 5. Maverick Viñales (KTM), a 10.124 segundos.

Mundial de pilotos: 1. Marc MÁRQUEZ (España), 307 puntos; 2. Àlex MÁRQUEZ (España), 239; 3.'Pecco' BAGNAIA (Italia), 181; 4. Franco MORBIDELLI (Italia), 139 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 136.