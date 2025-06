Marc Márquez suma, con otra exhibición, su quinta 'pole' del año

Àlex Márquez (Ducati) siempre tiene razón y, a menudo, es tremendamente original cuando habla. Por ejemplo, cuando, refiriéndose claramente a su hermano Marc, ocho veces campeón del mundo y líder del equipo oficial Ducati Lenovo o, incluso, al tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), dice que "unos persiguen objetivos y, en Gresini, perseguimos sueños", porque un sueño es, sin duda, aparecer esta tarde, en primer línea de la prueba al 'sprint' del Gran Premio de Aragón, octavo fin de semana del Mundial de MotoGP, al lado del mejor, del favorito, del líder. Y Àlex lo ha vuelto a lograr, compartiendo primera fila con su hermano y con el italiano Franco Morbidelli (Ducati), que ha dado la sorpresa metiéndose, en la última vuelta, en primer fila.

Marc ha hecho una última vuelta suicida. "He visto que todo el mundo mejoraba y he pensado que para conseguir la 'pole' debía arriesgar más que en el primer crono y así ha sido", comentó el ocho veces campeón del mundo. "Y se ha podido ver, bueno, hasta yo lo he comprobado a través de las pantallas gigantes del trazado aragonés que mis piernas han volado en alguna que otra curva, pues muy, muy, segura no ha sido mi vuelta, la verdad", sentencia el catalán que ha logrado la 'pole' con 1.45.704 minutos, mejorando su récord de Motorland de 1.45.801.

"Unos persiguen objetivos y, en el equipo Gresini, perseguimos sueños, así que está primera fila es buenísima para nosotros" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

El nuevo líder del Ducati Lenovo cree que, en efecto, ahora llega la hora de la verdad, "el momento de confirmar que, en efecto, aquí parece que tengamos algo que el resto pero, precisamente por eso, porque salgo delante y me dan como favorito he de lograr cuadrarlo todo. En la prueba al 'sprint', creo que Àlex puede pelear por la victoria, pero, bueno, veremos. Parece que el neumático blanco nos aguantará las 11 vueltas, pero yo veré qué hacen los demás, no pienso arriesgarme".

"De nuevo, una caída el sábado, mal asunto ese de empezar un día tan importante cayendote", cuenta Àlex Márquez en DAZN. "He conseguid hacer 'resert', por suerte porque no me he hecho daño y lograr pelearle la 'pole' a Marc, que aquí tiene un puntito más que todos los demás, diga lo que diga y hable de neumáticos blandos o medios, él saldrá con el que crea más adecuado pero, monte lo que monte, vuela".

"Mi vuelta buena, la del récord, la de la 'pole', ha sido tremenda e, incluso, he podido verme en las pantallas gigantes del circuito con las piernas volando, a punto de caerme en varias curvas" Marc Márquez — Piloto del Ducati Lenovo

Àlex y el Gresini Racing Team Ducati sigue persiguiendo sueños. "Está claro, insisto, que aquí solo hay un favorito y que nosotros, como segundos del Mundial, debemos minizar daños en un trazado al que Marc se adapta muy, muy, bien y donde le sale casi todo perfecto. Pese a todo, estoy muy, muy, contento y orgulloso de lo conseguido hasta la fecha y, por escontado, de haber lograr esta primera línea, primordial en todas las carreras".

Si la primera fila, de hoy y mañana, será Marc Márquez, Àlex Márquez y Franco Morbidelli, tres Ducati, la segunda la liderará otra 'Desmosedici', la del tricampeón Bagnaia, junto a Pedro Acosta (KTM) y Brad Binder (KTM), los tres, por supuesto, a más de medio segundo, en la 'quali', del mayor de los Márquez Alentá, lo que demuestra la enorme diferencia, en un solo giro, que puede sacarles el ocho veces campeón al resto de pilotos.