MOBILE WORLD CONGRESS
Honor marca tendencia en el cierre del MWC 2026 con el primer Robot Phone y su visión de Inteligencia Humana Aumentada
Los robots se convierten en protagonistas del MWC 2026, reflejando el paso de la inteligencia artificial al mundo tangible y conectado, en todos los ámbitos cotidianos, también en los móviles
Las nuevas "máquinas" reúnen el poder de resolver y el alma para comprender
El Mobile World Congress (MWC) 2026 cierra sus puertas con una clara tendencia: la integración de la inteligencia artificial en formas más humanas y funcionales, desde robots domésticos hasta dispositivos móviles con capacidades autónomas. En este contexto, Honor ha captado la atención global al presentar su nueva estrategia de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y el primer Robot Phone del mundo, una propuesta que sitúa la relación entre personas y tecnología en el centro de la evolución digital.
“Creemos que la esencia de la IA debe seguir centrada en el ser humano”, expresó James Li, CEO de Honor, durante su ponencia en el escenario principal del evento. “Nuestro objetivo es dotar a la inteligencia tanto de coeficiente intelectual como de inteligencia emocional, con el poder de resolver y el alma para comprender”.
Las nuevas categorías
El Robot Phone, como ejemplo de lo visto en este MWC26, inaugura una nueva categoría de dispositivo, capaz de percibir e interactuar con su entorno gracias a la integración de IA y sensores avanzados. Representa la materialización de la visión AHI de la compañía, que busca potenciar las capacidades humanas mediante la colaboración entre tres tipos de inteligencia: Personal, la IA que vive en los dispositivos del usuario; universal, el conocimiento global compartido; local, donde robots y dispositivos físicos extienden nuestros sentidos al mundo real.
Innovación
La marca también celebró el premio GLOMO a la “Mejor Innovación Disruptiva en Dispositivos”, otorgado por su tecnología de batería de silicio-carbono, una innovación que impulsa modelos como el Magic V6 con una densidad energética líder en la industria. La Silicon-Carbon Blade Battery de nueva generación alcanza un 32% de contenido de silicio y 985 Wh/L, marcando un hito en eficiencia y diseño ultradelgado.
Además, productos como el Robot Phone, el Magic V6, el MagicPad 4 y el MagicBook Pro 14 fueron reconocidos en el MWC 2026 con el sello Best in Show, consolidando a esta joven marca como una de las marcas más destacadas del congreso.
Con su visión de una inteligencia que comprende y acompaña, Honor despide el MWC 2026 y marca una clara tendencia: la próxima generación de dispositivos inteligentes será no solo conectada, sino también empática y colaborativa. Avanzarán imparables y lo veremos pronto.
