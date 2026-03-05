Mobile World Congress 2026
"Han cancelado mi vuelo": La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán dificulta el regreso a casa de los congresistas del MWC
EL PERIÓDICO habla con asistentes a la feria tecnológica que se han visto más o menos afectados por un cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico que ha llevado a la cancelación de miles de vuelos
"Han cancelado mi vuelo. ¡Tiempos inciertos para los viajes en avión!". El influyente periodista indio Aayush Ailawadi lo tenía todo listo para, como cada año, viajar a Barcelona para cubrir el Mobile World Congress (MWC). Lo que no podía prever es que Israel y Estados Unidos lanzarían una guerra abierta contra Irán que, tras descabezar al régimen de los ayatolás, ha sumido Oriente Próximo en un conflicto regional tan incierto como explosivo.
Para muchos congresistas, las turbulencias geopolíticas frustraron sus planes de viajar a la capital catalana. Sin embargo, a los que si lograron llegar se les añade ahora otro problema: regresar a casa.
El cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, un hub aeroportuario crucial para conectar Asia y Oceanía con Europa y África, ha obligado a cancelar miles de vuelos. Una oleada de anulaciones que ha llevado a muchos asistentes al MWC 2026 a tener que rascarse los bolsillos para encontrar una alternativa. "Teníamos que volar a Seúl desde Abu Dhabi, pero al final hemos tenido que pagar casi el triple por un vuelo directo", explica la empleada de una empresa coreana en declaraciones a EL PERIÓDICO.
A diferencia de Ailawadi, algunos de los congresistas presentes esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat, pudieron volar días antes de que estallase el conflicto. No obstante, a otros el golpe contra Teherán les pilló a medio camino. "El hijo de una compañera se quedó atrapado en Dubái y no logró llegar", asegura una trabajadora del gigante japonés de las telecomunicaciones NTT. Ella y otros compañeros, por suerte, cuentan con vuelos directos desde distintas ciudades europeas hasta Tokio.
Vuelos más caros
El cierre del espacio aéreo en países con aeropuertos de tránsito como Catar o Emiratos Árabes Unidos se ha traducido en una mayor demanda de los vuelos hacia Asia que operan a través de Europa. "Han cancelado mi vuelo a Doha, así que he tenido que comprar otro que va directo de París a Bangalore (India) y que me ha salido unos 300 euros más caro", confiesa el empleado de una empresa india de telecomunicaciones. El aumento del precio es aún mayor si el destino es Bombay, la ciudad más rica del país y donde está su hogar. Eso le ha llevado a hacer escala en Bangalore y después coger un vuelo interno. La ruta es más larga, pero se contenta con poder regresar a casa, asegura.
Otros no están teniendo tanta suerte. Mundeep Singh Puri, director ejecutivo de la empresa india i-Phygital, tenía que volar mañana viernes a Nueva Delhi haciendo escala en Zúrich (Suiza), pero el vuelo fue cancelado y la aerolínea no le ha dado más información. "Valoramos las opciones, pero cambiar de vuelo es un problema porque están todos llenos y nos podríamos quedar atrapados en Zúrich, uno de los lugares más caros del mundo, Dios sabe durante cuánto tiempo", ha explicado en declaraciones a ACN.
Los más afortunados son aquellos que ya contaban con vuelos directos que no se han visto afectados por el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo. Es el caso de muchos de los empleados del gigante informático chino Lenovo o de la empresa surcoreana de electrónica de consumo LG. "Tengo vuelo directo a Pekín así que todo está bien", explica una de ellas a este diario.
