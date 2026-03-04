X300 Ultra: vivo avanza en fotografía móvil con teleobjetivo ZEISS de 400 mm en el MWC 2026

La firma vivo ha mostrado en el Mobile World Congress 2026 su singular X300 Ultra, un smartphone que representa el mayor salto tecnológico de la compañía en el campo de la imagen. El dispositivo llega acompañado del nuevo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, el primer extensor teleobjetivo móvil equivalente a 400 mm, un avance en fotografía móvil profesional.

El componente, desarrollado conjuntamente con ZEISS siguiendo los estándares APO, ofrece una salida óptica completa de 200 megapíxeles y mantiene una calidad de detalle incluso con aumentos digitales de hasta 1600 mm. A esto se suman la estabilización óptica tipo gimbal (OIS) y el enfoque con seguimiento de movimiento, dos tecnologías que garantizan resultados más precisos en capturas de larga distancia.

El X300 Ultra no se queda solo en su potente zoom: vivo ha presentado un estabilizador de vídeo profesional que eleva aún más su versatilidad, con una estructura expandible que incluye monturas rápidas, empuñadura doble para máxima estabilidad en grabaciones a pulso y un ventilador de refrigeración que mantiene el rendimiento óptimo durante sesiones intensas. Este accesorio incorpora botones físicos dedicados al disparo y al zoom, ofreciendo un control táctil de nivel profesional, y se integra perfectamente con el extensor ZEISS para formar un kit completo dirigido a creadores y fotógrafos exigentes.

Características destacadas

En su núcleo, el terminal brilla con una pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas a 120 Hz que reproduce colores en resolución QHD+, mientras el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm maneja multitarea pesada con hasta 16 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1. Su batería de 7000 mAh soporta carga rápida de 100 W por cable y 40 W inalámbrica, garantizando autonomía para jornadas completas, y añade resistencias IP68/69 junto a conectividad Wi-Fi 7 y NFC en un diseño compacto que equilibra potencia fotográfica con comodidad. El sistema fotográfico triple, liderado por sensores de 200 MP en principal y tele periscópico con zoom óptico 3,7x, más un ultra gran angular de 50 MP, permite grabaciones en 8K y posiciona al X300 Ultra como un referente en vídeo y foto móvil.

vivo confirma el lanzamiento global del X300 Ultra a lo largo de 2026, una estrategia que amplía su presencia en Europa y el mercado premium internacional, compitiendo de tú a tú con gigantes como Samsung o Xiaomi en innovación fotográfica. Presentado en Barcelona, este flagship reafirma el compromiso de la marca con la imagen profesional y una filosofía centrada en el usuario, marcando un nuevo hito en la evolución de los smartphones.