Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránPedro SánchezRota MorónNo a la guerraSant AdriàEstatuto del becarioHospital Can RutiKit supervivenciaSantanderFreixenetBarça - Atlético
instagramlinkedin

MOBILE WORLD CONGRESS

X300 Ultra: vivo avanza en fotografía móvil con teleobjetivo ZEISS de 400 mm en el MWC 2026

La marca china confirma su buque insignia para mercados globales, incluyendo Europa, con accesorios profesionales y specs premium como Snapdragon 8 Elite Gen 5 y batería de 7000 mAh

Teleobjetivo ZEISS 400 mm, estabilización gimbal, Snapdragon 8 Elite y batería 7000 mAh. Lanzamiento global del flagship fotográfico de vivo

vivo x300.

vivo x300.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La firma vivo ha mostrado en el Mobile World Congress 2026 su singular X300 Ultra, un smartphone que representa el mayor salto tecnológico de la compañía en el campo de la imagen. El dispositivo llega acompañado del nuevo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, el primer extensor teleobjetivo móvil equivalente a 400 mm, un avance en fotografía móvil profesional.

El componente, desarrollado conjuntamente con ZEISS siguiendo los estándares APO, ofrece una salida óptica completa de 200 megapíxeles y mantiene una calidad de detalle incluso con aumentos digitales de hasta 1600 mm. A esto se suman la estabilización óptica tipo gimbal (OIS) y el enfoque con seguimiento de movimiento, dos tecnologías que garantizan resultados más precisos en capturas de larga distancia.

El X300 Ultra no se queda solo en su potente zoom: vivo ha presentado un estabilizador de vídeo profesional que eleva aún más su versatilidad, con una estructura expandible que incluye monturas rápidas, empuñadura doble para máxima estabilidad en grabaciones a pulso y un ventilador de refrigeración que mantiene el rendimiento óptimo durante sesiones intensas. Este accesorio incorpora botones físicos dedicados al disparo y al zoom, ofreciendo un control táctil de nivel profesional, y se integra perfectamente con el extensor ZEISS para formar un kit completo dirigido a creadores y fotógrafos exigentes.

Características destacadas

En su núcleo, el terminal brilla con una pantalla LTPO AMOLED de 6,82 pulgadas a 120 Hz que reproduce colores en resolución QHD+, mientras el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de 3 nm maneja multitarea pesada con hasta 16 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1. Su batería de 7000 mAh soporta carga rápida de 100 W por cable y 40 W inalámbrica, garantizando autonomía para jornadas completas, y añade resistencias IP68/69 junto a conectividad Wi-Fi 7 y NFC en un diseño compacto que equilibra potencia fotográfica con comodidad. El sistema fotográfico triple, liderado por sensores de 200 MP en principal y tele periscópico con zoom óptico 3,7x, más un ultra gran angular de 50 MP, permite grabaciones en 8K y posiciona al X300 Ultra como un referente en vídeo y foto móvil.

Noticias relacionadas

vivo confirma el lanzamiento global del X300 Ultra a lo largo de 2026, una estrategia que amplía su presencia en Europa y el mercado premium internacional, compitiendo de tú a tú con gigantes como Samsung o Xiaomi en innovación fotográfica. Presentado en Barcelona, este flagship reafirma el compromiso de la marca con la imagen profesional y una filosofía centrada en el usuario, marcando un nuevo hito en la evolución de los smartphones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  3. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  4. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  5. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  6. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  7. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya
  8. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía

X300 Ultra: vivo avanza en fotografía móvil con teleobjetivo ZEISS de 400 mm en el MWC 2026

X300 Ultra: vivo avanza en fotografía móvil con teleobjetivo ZEISS de 400 mm en el MWC 2026

Xavi Martín, exdirector de La Masia: "Laporta ha reactivado el corazón del club. El reto ahora es no depender de una heroicidad para sobrevivir"

Xavi Martín, exdirector de La Masia: "Laporta ha reactivado el corazón del club. El reto ahora es no depender de una heroicidad para sobrevivir"

El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional

El Rey y Sánchez se reunieron durante más de una hora ayer por la tarde para analizar la situación internacional

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

Merz justifica su silencio ante Trump y asegura que le recordó que no puede castigar a España al ser miembro de la UE

À Punt y Telemadrid se alían con Unicorn Content para lanzar ‘Historias de la Peluquería’: así es el nuevo programa

À Punt y Telemadrid se alían con Unicorn Content para lanzar ‘Historias de la Peluquería’: así es el nuevo programa

La Audiencia Nacional esquiva el intento de Koldo de poner en duda la actuación policial que sustenta la causa

La Audiencia Nacional esquiva el intento de Koldo de poner en duda la actuación policial que sustenta la causa

Condenado a 15 años de cárcel por matar a un hombre en Sant Andreu de la Barca en un ajuste de cuentas

Condenado a 15 años de cárcel por matar a un hombre en Sant Andreu de la Barca en un ajuste de cuentas

Encuentran fallecida a una persona sin techo en una plaza de Badalona

Encuentran fallecida a una persona sin techo en una plaza de Badalona