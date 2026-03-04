Tecno muestra en el MWC su propio ecosistema inteligente impulsado por IA

La firma tecnológica Tecno, que ha entrado recientemente en nuestro mercado, ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona las principales novedades de su ecosistema de productos impulsados por inteligencia artificial, con especial atención a su expansión en nuestro territorio. La compañía ha avanzado que reforzará su catálogo y red de distribución en el país a lo largo de 2026, consolidando su estrategia europea.

Entre los lanzamientos destacados se encuentra la nueva serie de portátiles Megobook S, que incluye el modelo S14, anunciado como el portátil OLED de 14 pulgadas más ligero del momento —con 899 gramos de peso—, y el S16, con pantalla de 16 pulgadas. Ambos incorporan capacidades de inteligencia artificial sin conexión pensadas para mejorar la eficiencia y la seguridad. También se ha presentado el T14 Air, un equipo de menos de un kilo de peso orientado a quienes buscan un dispositivo versátil y portable.

Gama disponible y novedades

La compañía ha confirmado que el número de modelos disponibles en el mercado español se duplicará en el segundo trimestre de 2026 respecto al año anterior. Durante 2025, logró una buena acogida con su línea Megabook K, especialmente durante las campañas de “Vuelta al cole” y Navidad.

Además de los portátiles, el fabricante ha mostrado el Tonino Lamborghini Tecno Turus (MEGA MINI G1 Pro), un mini PC de edición limitada con procesador Intel Core i9 y gráfica NVIDIA RTX 5060, que incorpora un sistema de refrigeración por agua y diseño metálico.

En el ámbito móvil, ha presentado la serie Camon 50, que introduce la función de zoom automático por IA, y la tableta Megapad 2, centrada en el aprendizaje digital. También amplía su ecosistema con relojes inteligentes GT 1S, con funciones de salud y esferas generadas por IA, y auriculares con traducción simultánea en más de 160 idiomas.

Comercialización

Según la compañía, todos los dispositivos están integrados bajo la plataforma OneLeap, concebida para facilitar la conexión entre aparatos dentro del ecosistema AIoT (Internet de las Cosas con inteligencia artificial).

Desde su entrada en nuestro mercado a finales de 2024, Tecno distribuye sus productos a través de cadenas como Carrefour, MediaMarkt y Worten. La firma prevé intensificar su presencia local durante 2026 con nuevas categorías y acuerdos de venta, en un momento en el que la competencia por el mercado de tecnología de consumo se intensifica en toda Europa.