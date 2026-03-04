El Talent Arena cierra su segunda edición con 25.000 asistentes y convierte Barcelona en "capital internacional del talento tecnológico"

El Mobile World Congress (MWC) sigue encontrando fórmulas para crecer. La segunda edición del Talent Arena, su evento satélite centrado en la formación de nuevos profesionales del sector tecnológico, ha bajado la persiana este miércoles con 25.000 asistentes, un aumento del 25% respecto a la del año pasado.

"Esta segunda edición del Talent Arena consolida la apuesta por el talento digital como motor de la competitividad y refuerza el posicionamiento de Barcelona como capital internacional del talento tecnológico", ha celebrado Francesc Fajula, director ejecutivo de Mobile World Capital Barcelona, la fundación público-privada detrás de ese espacio.

Según la organización, el Talent Arena de 2026 ha reunido a más de 200 ponentes, expertos de la talla de Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web, y de la experta en robótica Kate Darling. Sus charlas, han servido para atraer y formar a 25.000 personas de hasta 141 países. Aunque el evento busca promover el talento local, un 27% del público ha sido internacional.

Una asistente al Talent Arena del MWC experimenta con unas gafas de realidad mixta. / Zowy Voeten

Apuesta por el talento joven y sénior

Para su segunda edición, el Talent Arena ideó XPRO, un programa exclusivo diseñado para profesionales de alto rango con ponencias avanzadas y talleres técnicos impartidos por compañías de referencia en el sector como NVIDIA, Huawei o Linux Foundation, así como sesiones para conectar con otros expertos. Hasta 9.000 de los 25.000 asistentes han pasado por esa zona.

La apuesta por seducir a profesionales sénior también ha dado sus frutos: del total, un 55% de los asistentes han ocupado esa categoría laboral y, además, más de 2.400 empresas han participado en el evento.

"El talento digital necesita espacios en los que no sólo se inspire, sino donde pueda experimentar, construir y conectar con retos reales de la industria. Aquí la tecnología no sólo se explica: se practica y desarrolla", ha indicado Jordi Arrufí, director del área de talento digital de MWCapital, en un comunicado. "Barcelona refuerza así su capacidad de atraer, formar y proyectar talento digital en el mundo en un momento clave para la competitividad europea.

Asistentes al Talent Arena del MWC, en el área dedicada al 'gaming'. / Zowy Voeten

Como en 2025, el evento de este año ha dado espacio a competiciones y hackatones —maratones colaborativas en las que resolve retos técnicos y crear prototipos funcionales— para poner a prueba el talento de la comunidad de desarrolladores. Hasta 4.000 personas de 96 países distintos se apuntaron y 400 han terminado participando de forma presencial.