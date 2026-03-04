Samsung lanza la serie Galaxy Book6 en España: portátiles con inteligencia artificial integrada

En el marco del Mobile World Congress 2026, Samsung Electronics ha anunciado la llegada a España de su nueva serie de portátiles Galaxy Book6, compuesta por los modelos Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6. Esta generación representa un paso adelante hacia la integración de la inteligencia artificial (IA) como pilar central de la productividad, tanto en el ámbito profesional como creativo y educativo.

Arquitectura pensada para la era de la IA

Con un diseño centrado en la filosofía AI-first, los nuevos modelos incorporan procesadores Intel Core Ultra Serie 3 con unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada, lo que permite ejecutar funciones de IA de forma local y más eficiente. En el caso del modelo Galaxy Book6 Ultra, se suma una GPU NVIDIA GeForce RTX que amplía las posibilidades para la creación de contenido profesional y el trabajo con gráficos intensivos.

Samsung destaca que la IA no actúa como una función añadida, sino como parte estructural del dispositivo. La serie combina capacidades de procesamiento local con servicios en la nube, protegidos por Samsung Knox, su plataforma de seguridad multicapa.

Crecimiento en el mercado español

La llegada de la nueva gama coincide con un momento de expansión significativa para la compañía en España. Según datos internos, en 2025 el mercado de portátiles creció un 9% en valor, mientras que Samsung aumentó un 88% en valor y un 93% en unidades vendidas, consolidándose como la marca que más crece.

Esta situación refleja, según la compañía, la acogida positiva de su propuesta premium, la fortaleza del ecosistema Galaxy y la incorporación de la IA como herramienta de productividad real. “La movilidad hoy no termina en el smartphone. El PC sigue siendo el centro de la productividad, y la IA es la evolución natural”, afirma David Alonso, director de Samsung Mobile eXperience Iberia.

Ecosistema conectado

Galaxy Book6 refuerza la integración con el resto del ecosistema Galaxy mediante Galaxy AI y Microsoft Phone Link, que permiten la continuidad entre smartphone y ordenador, transferencia rápida de archivos y sincronización completa. Los nuevos modelos también incluyen autonomía para toda la jornada y un diseño ultrafino adaptado al trabajo híbrido.

En el apartado de seguridad, la serie cuenta con Windows 11 Secured-core PC y protección avanzada mediante Samsung Knox, además del servicio Samsung Care+, que ofrece cobertura frente a daños accidentales y reparaciones.

Disponibilidad y precios

Los modelos Galaxy Book6 Ultra, Book6 Pro y Book6 estarán disponibles en España desde este mes de marzo a través de Samsung.com y distribuidores autorizados, en versiones de 14 y 16 pulgadas con acabados en gris y plateado. Los precios parten de 1.149 €, mientras que el modelo Ultra alcanza 3.399 €.