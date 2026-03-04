Redmagic da alas al gaming móvil en el MWC 2026

En el corazón del Mobile World Congress 2026, Redmagic ha vuelto a atrapar miradas con una presentación que combina arte, ingeniería y adrenalina. La firma especializada en tecnología gamer ha desvelado su nueva generación de dispositivos bajo el lema “Innovación dorada, potencia sin límites”, reafirmando su apuesta pionera en rendimiento y diseño.

Los visitantes pueden probar los dispositivos más avanzados, experimentar la refrigeración líquida en acción y descubrir cómo la serie Golden Saga eleva el juego a una nueva dimensión de lujo tecnológico. La marca ofrece una experiencia multisensorial que refleja su meta: superar los límites del juego móvil desde el corazón de Barcelona.

Protagonistas

Entre los protagonistas del evento destaca el smartphone 11 Pro, su smartphone estrella de 2025, reconocido como el primer dispositivo de producción masiva con refrigeración líquida, una hazaña técnica que hasta ahora solo pertenecía al mundo de los servidores de IA y equipos de escritorio de alto rendimiento. Durante la presentación, la compañía reveló cómo logró miniaturizar el sistema de enfriamiento líquido para hacerlo viable en un cuerpo compacto sin sacrificar potencia ni autonomía.

Sin embargo, el verdadero espectáculo llega con la serie Golden Saga, una colección donde el lujo y el poder se funden literalmente.

El 11 Pro Edición Golden Saga deslumbró con un diseño premium que incorpora oro real en su estructura interna, acompañado de detalles pensados para los jugadores más exigentes.

La tableta para juegos Astra Edición Golden Saga debutó con materiales de vanguardia: fibra de carbono, oro y zafiro, logrando un equilibrio entre ligereza y resistencia.

Finalmente, el nuevo portátil Redmagic 2026 Edición Golden Saga sorprendió al público con su pantalla 3D sin gafas, ideal tanto para gaming inmersivo como para creación en tres dimensiones.

Experiencias innovadoras

Más allá de las presentaciones en el escenario, el stand de la firma en el Pabellón 3 (Stand 3F30) es un auténtico universo de experiencias. Los visitantes pueden explorar el ecosistema con portátiles, smartphones, tabletas y periféricos de alto rendimiento, diseñados para ofrecer una experiencia de juego fluida tanto en casa como en movimiento. Entre las estrellas ya disponibles, el 11 Air, lanzado el 11 de febrero, mostró la evolución constante de la marca hacia un gaming más inteligente, ligero y conectado.

“Buscamos superar los límites del juego móvil. Cada nuevo dispositivo expresa nuestra pasión por la innovación y el deseo de ofrecer a los jugadores una experiencia que no solo se vea, sino que se sienta”, explica Tao Khoo, portavoz del equipo global de relaciones públicas de la marca.

La de Redmagic está siendo una entrada triunfal en el MWC de Barcelona, un escenario en el que la firma está consolidando su reputación como referente en el gaming de alto rendimiento, reforzando la unión entre diseño, tecnología y emoción digital.