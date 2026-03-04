Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOBILE WORLD CONGRESS

Razer da forma al primer wearable con IA nativa: Project Motoko anticipa una nueva era de interacción inteligente

El prototipo integra visión contextual, reconocimiento en tiempo real y compatibilidad universal con plataformas de IA como OpenAI, Grok y Gemini

Proyecto auriculares Razer.

Pilar Enériz

Barcelona
Razer, la firma que ha convertido el universo gamer en un estilo de vida tecnológico, ha dado un paso decisivo hacia el futuro con Project Motoko, un concepto de auriculares inalámbricos con inteligencia artificial nativa capaces de ver, escuchar y comprender el entorno del usuario. El dispositivo promete un nuevo modelo de interacción hombre-máquina, en el que la tecnología no solo responde, sino que anticipa y aprende de los hábitos diarios.

Más que un simple accesorio, Motoko se perfila como un asistente personal autónomo, equipado con sensores de visión y audio capaces de interpretar el contexto en tiempo real. Desde traducir carteles hasta revisar documentos o coordinar agendas, el wearable amplía los límites de lo que una IA personal puede hacer.

Un dispositivo que "piensa" localmente

El proyecto surge de la colaboración entre Razer y Qualcomm, integrando un procesador Snapdragon optimizado para inteligencia artificial y realidad extendida (XR). Esta potencia permite ejecutar modelos de lenguaje, comandos de voz y análisis visual sin depender de la nube, lo que la compañía define como “el primer paso hacia una computación verdaderamente contextual”.

El prototipo incorpora cámaras duales a la altura de los ojos, capaces de reconocer objetos y texto con precisión estereoscópica. Junto a sus micrófonos de campo cercano y lejano, logra una escucha adaptable a cualquier entorno, filtrando ruido y priorizando conversaciones o instrucciones verbales.

Inteligencia que amplía la percepción humana

Uno de los aspectos más innovadores es su campo de atención ampliado, que permite a la IA captar símbolos, detalles y movimientos fuera de la visión periférica del usuario. Esta función, según Razer, no solo mejora la productividad y la accesibilidad, sino que redefine la forma en que percibimos e interpretamos el mundo digital y físico.

IA universal y aprendizaje continuo

Motoko destaca también por su compatibilidad con múltiples ecosistemas de inteligencia artificial, incluyendo OpenAI, Grok y Gemini. Esto lo convierte en una plataforma flexible que puede adaptarse a distintos usos profesionales o personales. Además, los datos de visión en primera persona que genera el dispositivo —con profundidad, enfoque y patrones de atención— resultan valiosos para la investigación en robótica y aprendizaje automático.

Aunque de momento se trata de un concepto, Razer ve en Motoko “una visión del futuro”: wearables que piensan, actúan y se comunican de forma independiente. “Motoko no solo mejora la experiencia de juego, transforma la relación con la tecnología en la vida cotidiana”, afirmó Nick Bourne, director global de la división móvil de la marca.

El kit para desarrolladores estará disponible en el segundo trimestre de 2026, abriendo la puerta a una nueva generación de dispositivos que fusionan visión por computador, IA contextual y asistencia personal constante.

